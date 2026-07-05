ХХИ аср елкани: Wing560 технологияси улкан юк кемасида муваффақиятли синовдан ўтди

·20·Техно
ХХИ аср елкани: Wing560 технологияси улкан юк кемасида муваффақиятли синовдан ўтди

Денгиз транспорти саноатида экологик тоза технологияларга ўтиш йўлида муҳим қадам ташланди. Осеанбирд компанияси томонидан ишлаб чиқилган Wing560 деб номланувчи қаттиқ елканли тизим Тирранна деб номланувчи улкан ролкерни (автомобил ташувчи кема) ҳаракатга келтиришда ўз самарадорлигини исботлади. Ушбу технология анъанавий ёқилғи сарфини сезиларли даражада камайтириш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, узунлиги 230 метр бўлган Тирранна кемаси синовлардан сўнг яна тижорий эксплуатацияга қайтди. Wing560 — бу баландлиги 46 метр ва кенглиги 14 метр бўлган улкан конструкция бўлиб, у оддий матоли елканлардан тубдан фарқ қилади. У кўпроқ самолёт қанотига ўхшаш аэродинамик хусусиятларга эга бўлиб, шамол энергиясидан фойдаланган ҳолда қўшимча тортиш кучини ҳосил қилади.

Экология ва иқтисодий самарадорлик

Мазкур лойиҳа Европанинг Орселле Ҳоризон дастури доирасида амалга оширилмоқда. Дастурнинг асосий мақсади денгиз транспортидан атмосферага чиқариладиган зарарли газлар миқдорини камайтиришдир. Wing560 тизими двигателга тушадиган юкламани камайтиради, бу эса ўз навбатида ёқилғи тежамкорлигини таъминлайди. Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, битта шундай елкан ёқилғи сарфини тахминан 10 фоизга қисқартириши мумкин.

Тизимни ўрнатиш жараёни Роттердамдаги Дамен кемасозлик заводида амалга оширилди. Ўрнатишдан аввал Wing560 нуфузли ДНВ классификация жамияти томонидан сертификатланган. Ҳозирда кема ўзининг мунтазам рейсларини амалга оширмоқда, бироқ бортда Осеанбирд муҳандислари ҳам бор. Альфа Лавал ва Валлениус Линес қўшма корхонаси мутахассислари елканнинг реал денгиз шароитидаги ишлашини кузатиб, маълумотлар тўплашмоқда.

Келажак истиқболлари

Осеанбирд муҳандисларининг таъкидлашича, ушбу технология фақат битта елкан билан чекланиб қолмайди. Келажакда янги қуриладиган кемаларга бир нечта Wing560 конструкцияларини ўрнатиш режалаштирилган. Бу эса кеманинг ҳаракатланиши учун зарур бўлган энергиянинг ярмидан кўпини шамолдан олиш имконини беради. Энг муҳими, бу юк етказиб бериш вақтига салбий таъсир кўрсатмайди.

Ўзбекистон каби денгизга чиқиш имконияти чекланган мамлакатлар учун ҳам бундай глобал логистика янгиликлари аҳамиятли. Дунё бўйлаб юк ташиш харажатларининг камайиши ва экологик стандартларнинг қатъийлашиши халқаро савдо занжиридаги нархларга бевосита таъсир кўрсатади. Замонавий технологиялар ёрдамида денгиз транспортининг "яшил" иқтисодиётга ўтиши глобал исишга қарши курашда муҳим омил бўлиб хизмат қилади.

ОсеанбирдWing560ТехнологияЭкологияДенгиз Транспорти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳандисликда инқилоб: Шамол генераторлари учун парраклар 4Д-принтерда босиб чиқариладиМуҳандисликда инқилоб: Шамол генераторлари учун парраклар 4Д-принтерда босиб чиқариладиБугун, 17:00Британияда 14 та янги ядро реактори қурилиши кутилмоқда: 8 миллион хонадон учун энергияБританияда 14 та янги ядро реактори қурилиши кутилмоқда: 8 миллион хонадон учун энергияБугун, 15:50Банг & Олуфсен ўз тарихидаги илк ташқи аккумуляторни тақдим этдиБанг & Олуфсен ўз тарихидаги илк ташқи аккумуляторни тақдим этдиБугун, 15:29Нокиа сунъий интеллектли тугмачали телефонлар билан қайтдиНокиа сунъий интеллектли тугмачали телефонлар билан қайтдиБугун, 15:15Ер орбитасидаги энг узоқ нуқта: 6-июль куни сайёрамиз ҳаракати секинлашадиЕр орбитасидаги энг узоқ нуқта: 6-июль куни сайёрамиз ҳаракати секинлашадиБугун, 14:52АҚШда литий ўрнини босувчи пўлат маховикли энергия сақлаш тизими яратилдиАҚШда литий ўрнини босувчи пўлат маховикли энергия сақлаш тизими яратилдиБугун, 14:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда