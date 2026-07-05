ХХИ аср елкани: Wing560 технологияси улкан юк кемасида муваффақиятли синовдан ўтди
Денгиз транспорти саноатида экологик тоза технологияларга ўтиш йўлида муҳим қадам ташланди. Осеанбирд компанияси томонидан ишлаб чиқилган Wing560 деб номланувчи қаттиқ елканли тизим Тирранна деб номланувчи улкан ролкерни (автомобил ташувчи кема) ҳаракатга келтиришда ўз самарадорлигини исботлади. Ушбу технология анъанавий ёқилғи сарфини сезиларли даражада камайтириш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, узунлиги 230 метр бўлган Тирранна кемаси синовлардан сўнг яна тижорий эксплуатацияга қайтди. Wing560 — бу баландлиги 46 метр ва кенглиги 14 метр бўлган улкан конструкция бўлиб, у оддий матоли елканлардан тубдан фарқ қилади. У кўпроқ самолёт қанотига ўхшаш аэродинамик хусусиятларга эга бўлиб, шамол энергиясидан фойдаланган ҳолда қўшимча тортиш кучини ҳосил қилади.
Экология ва иқтисодий самарадорликМазкур лойиҳа Европанинг Орселле Ҳоризон дастури доирасида амалга оширилмоқда. Дастурнинг асосий мақсади денгиз транспортидан атмосферага чиқариладиган зарарли газлар миқдорини камайтиришдир. Wing560 тизими двигателга тушадиган юкламани камайтиради, бу эса ўз навбатида ёқилғи тежамкорлигини таъминлайди. Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, битта шундай елкан ёқилғи сарфини тахминан 10 фоизга қисқартириши мумкин.
Тизимни ўрнатиш жараёни Роттердамдаги Дамен кемасозлик заводида амалга оширилди. Ўрнатишдан аввал Wing560 нуфузли ДНВ классификация жамияти томонидан сертификатланган. Ҳозирда кема ўзининг мунтазам рейсларини амалга оширмоқда, бироқ бортда Осеанбирд муҳандислари ҳам бор. Альфа Лавал ва Валлениус Линес қўшма корхонаси мутахассислари елканнинг реал денгиз шароитидаги ишлашини кузатиб, маълумотлар тўплашмоқда.
Келажак истиқболлариОсеанбирд муҳандисларининг таъкидлашича, ушбу технология фақат битта елкан билан чекланиб қолмайди. Келажакда янги қуриладиган кемаларга бир нечта Wing560 конструкцияларини ўрнатиш режалаштирилган. Бу эса кеманинг ҳаракатланиши учун зарур бўлган энергиянинг ярмидан кўпини шамолдан олиш имконини беради. Энг муҳими, бу юк етказиб бериш вақтига салбий таъсир кўрсатмайди.
Ўзбекистон каби денгизга чиқиш имконияти чекланган мамлакатлар учун ҳам бундай глобал логистика янгиликлари аҳамиятли. Дунё бўйлаб юк ташиш харажатларининг камайиши ва экологик стандартларнинг қатъийлашиши халқаро савдо занжиридаги нархларга бевосита таъсир кўрсатади. Замонавий технологиялар ёрдамида денгиз транспортининг "яшил" иқтисодиётга ўтиши глобал исишга қарши курашда муҳим омил бўлиб хизмат қилади.
…