Муҳандисликда инқилоб: Шамол генераторлари учун парраклар 4Д-принтерда босиб чиқарилади

·0·Техно
Муҳандисликда инқилоб: Шамол генераторлари учун парраклар 4Д-принтерда босиб чиқарилади

Канададаги Конкордия университети олимлари қайта тикланувчи энергия соҳасида катта бурилиш ясаши кутилаётган янги технологияни тақдим этишди. Тадқиқотчилар вертикал шамол генераторлари учун парракларни анъанавий усулда қуйиш ёки штамплаш ўрнига, уларни 4Д-босма технологияси ёрдамида тайёрлаш усулини ишлаб чиқдилар. Бу усул ишлаб чиқариш харажатларини сезиларли даражада камайтириб, жараённи соддалаштиришга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

4Д-технологиясининг ўзига хослиги шундаки, парраклар дастлаб тайёр эгилган шаклда эмас, балки мутлақо текис композит хомашё кўринишида чоп этилади. Ишлаб чиқариш якунлангач, ушбу текис деталлар ҳеч қандай ташқи механик таъсирсиз, ўз-ўзидан керакли аэродинамик шаклни олади. Бу эса мураккаб қолиплар ва қимматбаҳо ишлов бериш ускуналарига бўлган эҳтиёжни бутунлай йўқотади.

Ўз-ўзидан шаклланувчи конструкциялар сири

Лойиҳа муаллифларининг тушунтиришича, жараён "тескари лойиҳалаш" тамойилига асосланган. Муҳандислар дастлаб парракнинг якуний шаклини ҳисоблаб чиқадилар, сўнгра углерод толаси ва эпоксид смоласи қатламларини қандай жойлаштириш кераклигини белгилайдилар. Композит материал қотиб, совишни бошлаганда, унинг ичида ички кучланиш пайдо бўлади ва айнан шу куч детални олдиндан белгиланган аниқ шаклда эгилишга мажбур қилади.

Лаборатория синовлари натижалари кутилганидан ҳам аъло даражада бўлди. Янги усулда тайёрланган композит парраклар анъанавий алюминий муқобилларидан қарийб 80 фоизга енгилроқ экани маълум бўлди. Шу билан бирга, улар ўзларининг аэродинамик хусусиятларини тўлиқ сақлаб қолган. Бу эса шамол энергетикаси қурилмаларининг самарадорлигини оширишда муҳим омил ҳисобланади.

Тадқиқот давомида янги парраклар ўрнатилган турбиналар ҳатто металл парракли қурилмалардан ҳам тезроқ айланиши кузатилди. Бу энергия ишлаб чиқариш ҳажмининг ортишига олиб келади. Олимларнинг таъкидлашича, ушбу технология айниқса шаҳарлардаги бинолар томига ўрнатиладиган кичик ҳажмли вертикал шамол генераторлари учун жуда истиқболли ҳисобланади.

Ўзбекистон каби қайта тикланувчи энергия манбаларига эътибор кучаяётган мамлакатларда бундай арзон ва самарали технологиялар оммалашиши муҳим аҳамиятга эга. Келажакда ушбу ёндашув нафақат энергетикада, балки авиация ва автомобилсозлик каби мураккаб шаклли, енгил деталлар талаб этиладиган бошқа соҳаларда ҳам кенг қўлланилиши мумкин.

Технология4Д-босмаЭнергетикаИнновацияШамол Генераторлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ХХИ аср елкани: Wing560 технологияси улкан юк кемасида муваффақиятли синовдан ўтдиХХИ аср елкани: Wing560 технологияси улкан юк кемасида муваффақиятли синовдан ўтдиБугун, 16:26Британияда 14 та янги ядро реактори қурилиши кутилмоқда: 8 миллион хонадон учун энергияБританияда 14 та янги ядро реактори қурилиши кутилмоқда: 8 миллион хонадон учун энергияБугун, 15:50Банг & Олуфсен ўз тарихидаги илк ташқи аккумуляторни тақдим этдиБанг & Олуфсен ўз тарихидаги илк ташқи аккумуляторни тақдим этдиБугун, 15:29Нокиа сунъий интеллектли тугмачали телефонлар билан қайтдиНокиа сунъий интеллектли тугмачали телефонлар билан қайтдиБугун, 15:15Ер орбитасидаги энг узоқ нуқта: 6-июль куни сайёрамиз ҳаракати секинлашадиЕр орбитасидаги энг узоқ нуқта: 6-июль куни сайёрамиз ҳаракати секинлашадиБугун, 14:52АҚШда литий ўрнини босувчи пўлат маховикли энергия сақлаш тизими яратилдиАҚШда литий ўрнини босувчи пўлат маховикли энергия сақлаш тизими яратилдиБугун, 14:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда