Ламине Ямал нима учун «ЭГО» ёзувли боғичда майдонга тушди? Сирли хабар ортидаги ҳақиқат

·0·Спорт
Ламине Ямал нима учун «ЭГО» ёзувли боғичда майдонга тушди? Сирли хабар ортидаги ҳақиқат

2026-йилги Жаҳон чемпионати баҳслари нафақат майдондаги шиддатли ўйинлар, балки ёш юлдузларнинг ўзига хос чиқишлари билан ҳам диққат марказида бўлиб турибди. Испания терма жамоаси ва «Барселона» клубининг иқтидорли вундеркинди Ламине Ямал Австрияга қарши кечган учрашувда бошига «ЭГО» ёзуви туширилган боғич тақиб тушгани футбол жамоатчилиги орасида катта баҳс-мунозараларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Испаниянинг 3:0 ҳисобидаги ишончли ғалабаси билан якунланган ўйинда 18 ёшли ҳужумчининг бу аксессуари кўпчиликда савол уйғотди. Бу шунчаки янги мода трендими ёки танқидчиларга йўлланган махфий хабарму? Ямал турнир давомида Испаниянинг нимчорак финалга чиқишига катта ҳисса қўшган бўлса-да, унинг майдондаги ўзига бўлган юқори ишончи баъзилар томонидан манманлик сифатида талқин қилинмоқда.

Танқидларга ўзига хос жавоб

Испаниянинг КОПE радиостанцияси берган маълумотларга кўра, Ламине Ямалнинг бу танлови тасодиф эмас. Сўнгги ҳафталарда TikTok ижтимоий тармоғида фойдаланувчилар уни кибрли деб ҳисоблаб, масхараомуз тарзда «Эго Ламине» деб атай бошлашган эди. Футболчининг майдондаги ҳаракатлари ва ўзига хос услуби танқидчилар томонидан «шиширилган эго» сифатида баҳоланган.

Бироқ Ямал бу салбий изоҳларга руҳан тушкунликка тушиш ёки уларни эътиборсиз қолдириш билан эмас, балки ҳазил ва жасорат билан жавоб қайтаришни лозим топди. Футболчига яқин манбаларнинг таъкидлашича, у ўзига берилган ушбу лақабни қабул қилиб, уни ўз фойдасига ўзгартиришга қарор қилган. «Эго Ямал» ёзуви айнан ўша танқидчиларга қарата қилинган рамзий ишорадир.

Ушбу ҳолат ижтимоий тармоқларда тезда вирус каби тарқалди. Кўплаб мухлислар ёш юлдузнинг босим остида ўзини йўқотиб қўймай, аксинча, танқидларни мотивацияга айлантира олганини юқори баҳолашмоқда. Замонавий футболда ёш ўйинчилар учун психологик чидамлилик энг муҳим омиллардан бири ҳисобланади ва Ямал бу борада ўзининг етуклигини кўрсатди.

Навбатдаги синов — Португалия

Эндиликда Испания терма жамоасини нимчорак финалда Португалияга қарши ўта жиддий баҳс кутиб турибди. Goal.com хабарига кўра, чорак финал йўлланмаси ҳал қилинадиган ушбу ўйинда барча эътибор яна Ламине Ямалга қаратилади. Унинг нафақат кийиниш услуби, балки майдондаги самарадорлиги ҳам жамоасининг кейинги тақдирини белгилаб бериши мумкин.

Ямалнинг бу ҳаракати Испания футболи тарихидаги ўзига хос мода ва характер намойиши сифатида эсда қоладиган бўлди. Энди у ўзининг «эго»си фақат сўзда эмас, балки топ-даражадаги ўйинларда ҳам жамоасига фойда келтиришини исботлаши лозим. Португалия каби фаворитга қарши баҳс ёш юлдуз учун ҳақиқий имтиҳон вазифасини ўтайди.

Ламине ЯмалИспанияБарселонаЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Карло Анчелотти Бразилия ва Норвегия ўртасидаги баҳс олдидан Холандни тўхтатиш режасини айтдиКарло Анчелотти Бразилия ва Норвегия ўртасидаги баҳс олдидан Холандни тўхтатиш режасини айтдиБугун, 14:58Кабо-Верде дарвозабони Касилясни ортда қолдириб, рекорд ўрнатди...Кабо-Верде дарвозабони Касилясни ортда қолдириб, рекорд ўрнатди...Бугун, 14:22Микель Оярсабаль ЖЧ-2026 нинг энг яхши ҳужумчисини танладиМикель Оярсабаль ЖЧ-2026 нинг энг яхши ҳужумчисини танладиБугун, 14:19Камавинга нега “Реал”дан кетишни истамаяпти?Камавинга нега “Реал”дан кетишни истамаяпти?Бугун, 14:14Шерки Наполеон бош кийимида мухлисларни ҳайратга солдиШерки Наполеон бош кийимида мухлисларни ҳайратга солдиБугун, 14:12Дешам Мбаппени нега сардор қилганини тушунтирди...Дешам Мбаппени нега сардор қилганини тушунтирди...Бугун, 14:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди