Ламине Ямал нима учун «ЭГО» ёзувли боғичда майдонга тушди? Сирли хабар ортидаги ҳақиқат
2026-йилги Жаҳон чемпионати баҳслари нафақат майдондаги шиддатли ўйинлар, балки ёш юлдузларнинг ўзига хос чиқишлари билан ҳам диққат марказида бўлиб турибди. Испания терма жамоаси ва «Барселона» клубининг иқтидорли вундеркинди Ламине Ямал Австрияга қарши кечган учрашувда бошига «ЭГО» ёзуви туширилган боғич тақиб тушгани футбол жамоатчилиги орасида катта баҳс-мунозараларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Испаниянинг 3:0 ҳисобидаги ишончли ғалабаси билан якунланган ўйинда 18 ёшли ҳужумчининг бу аксессуари кўпчиликда савол уйғотди. Бу шунчаки янги мода трендими ёки танқидчиларга йўлланган махфий хабарму? Ямал турнир давомида Испаниянинг нимчорак финалга чиқишига катта ҳисса қўшган бўлса-да, унинг майдондаги ўзига бўлган юқори ишончи баъзилар томонидан манманлик сифатида талқин қилинмоқда.
Танқидларга ўзига хос жавобИспаниянинг КОПE радиостанцияси берган маълумотларга кўра, Ламине Ямалнинг бу танлови тасодиф эмас. Сўнгги ҳафталарда TikTok ижтимоий тармоғида фойдаланувчилар уни кибрли деб ҳисоблаб, масхараомуз тарзда «Эго Ламине» деб атай бошлашган эди. Футболчининг майдондаги ҳаракатлари ва ўзига хос услуби танқидчилар томонидан «шиширилган эго» сифатида баҳоланган.
Бироқ Ямал бу салбий изоҳларга руҳан тушкунликка тушиш ёки уларни эътиборсиз қолдириш билан эмас, балки ҳазил ва жасорат билан жавоб қайтаришни лозим топди. Футболчига яқин манбаларнинг таъкидлашича, у ўзига берилган ушбу лақабни қабул қилиб, уни ўз фойдасига ўзгартиришга қарор қилган. «Эго Ямал» ёзуви айнан ўша танқидчиларга қарата қилинган рамзий ишорадир.
Ушбу ҳолат ижтимоий тармоқларда тезда вирус каби тарқалди. Кўплаб мухлислар ёш юлдузнинг босим остида ўзини йўқотиб қўймай, аксинча, танқидларни мотивацияга айлантира олганини юқори баҳолашмоқда. Замонавий футболда ёш ўйинчилар учун психологик чидамлилик энг муҳим омиллардан бири ҳисобланади ва Ямал бу борада ўзининг етуклигини кўрсатди.
Навбатдаги синов — ПортугалияЭндиликда Испания терма жамоасини нимчорак финалда Португалияга қарши ўта жиддий баҳс кутиб турибди. Goal.com хабарига кўра, чорак финал йўлланмаси ҳал қилинадиган ушбу ўйинда барча эътибор яна Ламине Ямалга қаратилади. Унинг нафақат кийиниш услуби, балки майдондаги самарадорлиги ҳам жамоасининг кейинги тақдирини белгилаб бериши мумкин.
Ямалнинг бу ҳаракати Испания футболи тарихидаги ўзига хос мода ва характер намойиши сифатида эсда қоладиган бўлди. Энди у ўзининг «эго»си фақат сўзда эмас, балки топ-даражадаги ўйинларда ҳам жамоасига фойда келтиришини исботлаши лозим. Португалия каби фаворитга қарши баҳс ёш юлдуз учун ҳақиқий имтиҳон вазифасини ўтайди.
…