Ўзбекистонда газ қазиб олиш 14 фоизга камайди
2026 йилнинг январь–май ойларида Ўзбекистонда асосий энергоресурсларни қазиб олиш ҳажми камайди. Статистика агентлиги маълумотларига кўра, табиий газ ишлаб чиқариш 15,8 миллиард куб метрни ташкил этган.
Бу кўрсаткич 2025 йилнинг шу давридаги 18,4 миллиард куб метрга нисбатан 14 фоиз кам. 2024 йил январь–май ойларида эса мамлакатда 18,9 миллиард куб метр газ қазиб олинган эди.
Беш ойлик даврда асосий хомашёлар бўйича натижалар қуйидагича бўлган:
• Табиий газ — 15,8 миллиард куб метр
• Нефть — 261,9 минг тонна
• Газ конденсати — 391,7 минг тонна
• Кўмир — 1,6 миллион тонна
Нефть қазиб олиш ҳажми учинчи йил кетма-кет пасайган. Газ конденсати ишлаб чиқариш 2025 йилга нисбатан 18 фоизга камайган.
Кўмир қазиб олишда ҳам сезиларли тушиш кузатилди. 2025 йилнинг январь–май ойларида 2,5 миллион тонна кўмир олинган бўлса, жорий йилда бу рақам 1,6 миллион тоннани ташкил этган.
Шу билан бирга, нефть маҳсулотларини қайта ишлашда ўсиш қайд этилган. Дизель ёқилғиси ишлаб чиқариш 476,4 минг тоннага етган ва бу кўрсаткич сўнгги уч йил давомида изчил ўсиб бормоқда.
Автомобиль бензини ишлаб чиқариш 502,2 минг тоннани ташкил қилган. Бу 2025 йилги натижадан юқори, аммо 2024 йил даражасига нисбатан 11 фоиз кам.
…