Ўзбекистонда газ қазиб олиш 14 фоизга камайди

·27·Иқтисодиёт
Ўзбекистонда газ қазиб олиш 14 фоизга камайди

2026 йилнинг январь–май ойларида Ўзбекистонда асосий энергоресурсларни қазиб олиш ҳажми камайди. Статистика агентлиги маълумотларига кўра, табиий газ ишлаб чиқариш 15,8 миллиард куб метрни ташкил этган.

Бу кўрсаткич 2025 йилнинг шу давридаги 18,4 миллиард куб метрга нисбатан 14 фоиз кам. 2024 йил январь–май ойларида эса мамлакатда 18,9 миллиард куб метр газ қазиб олинган эди.

Беш ойлик даврда асосий хомашёлар бўйича натижалар қуйидагича бўлган:

• Табиий газ — 15,8 миллиард куб метр
Нефть — 261,9 минг тонна
• Газ конденсати — 391,7 минг тонна
• Кўмир — 1,6 миллион тонна

Нефть қазиб олиш ҳажми учинчи йил кетма-кет пасайган. Газ конденсати ишлаб чиқариш 2025 йилга нисбатан 18 фоизга камайган.

Кўмир қазиб олишда ҳам сезиларли тушиш кузатилди. 2025 йилнинг январь–май ойларида 2,5 миллион тонна кўмир олинган бўлса, жорий йилда бу рақам 1,6 миллион тоннани ташкил этган.

Шу билан бирга, нефть маҳсулотларини қайта ишлашда ўсиш қайд этилган. Дизель ёқилғиси ишлаб чиқариш 476,4 минг тоннага етган ва бу кўрсаткич сўнгги уч йил давомида изчил ўсиб бормоқда.

Автомобиль бензини ишлаб чиқариш 502,2 минг тоннани ташкил қилган. Бу 2025 йилги натижадан юқори, аммо 2024 йил даражасига нисбатан 11 фоиз кам.

Табиий газНефтьКўмирДизель ёқилғисиСтатистика агентлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қарздорлик учун гаровдаги автотраспорт воситаси сотилдиҚарздорлик учун гаровдаги автотраспорт воситаси сотилдиКеча, 20:33Ўзбекистон бизнесини қийнаётган учта асосий тўсиқ маълум қилиндиЎзбекистон бизнесини қийнаётган учта асосий тўсиқ маълум қилиндиКеча, 20:33Ўзбекистон ва Грузия савдони 1 млрд долларга етказмоқчи (фото, видео)Ўзбекистон ва Грузия савдони 1 млрд долларга етказмоқчи (фото, видео)Кеча, 12:066 июль учун валюта курслари эълон қилинди6 июль учун валюта курслари эълон қилинди03.07, 17:116 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда6 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда03.07, 10:31Ёш тадбиркорларга 300 миллион сўмгача фоизсиз маблағ ажратиладиЁш тадбиркорларга 300 миллион сўмгача фоизсиз маблағ ажратилади02.07, 18:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
10 июн учун валюта курслари эълон қилинди
10 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
9 июн учун валюта курслари эълон қилинди
9 июн учун валюта курслари эълон қилинди