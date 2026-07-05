АҚШ Мустақиллигининг 250 йиллиги тарихий рекорд билан нишонланди

·32·Дунё
АҚШ Мустақиллигининг 250 йиллиги тарихий рекорд билан нишонланди

АҚШ Мустақиллигининг 250 йиллиги муносабати билан ташкил этилган тантанали байрам тадбирларида тарихдаги энг йирик мушакбозлик намойишларидан бири ўтказилди. Байрам давомида осмонга қарийб 850 минг дона пиротехника заряди учирилгани маълум қилинди. Бу кўрсаткич ушбу йўналишда янги жаҳон рекорди сифатида қайд этилди.

Таққослаш учун, ўтган йили ўтказилган Мустақиллик байрами мушакбозлигида қарийб 20 минг дона пиротехника воситаси ишлатилган эди. Бу йилги томоша эса миқёси ва кўлами билан аввалги намойишлардан бир неча баробар устун бўлди.

Ранг-баранг мушаклар тунги осмонни ёритар экан, минглаб томошабинлар ушбу тарихий лаҳзаларга гувоҳ бўлди. Байрам тантаналари АҚШнинг пойтахти Вашингтондаги Миллий хиёбон ҳудудида бўлиб ўтди.

Тадбирни АҚШ президенти Доналд Трамп ҳамда биринчи хоним Мелания Трамп минглаб фуқаролар билан биргаликда кузатди. Байрам доирасида мушакбозлик намойиши энг кўп эътибор тортган дастурлардан бирига айланди ва ижтимоий тармоқларда ҳам кенг муҳокама қилинди.

Donald Tramp minbarda nutq soʻzlamoqda, yonida esa odamlar mushaklar fonida selfi tushmoqda.
АҚШВашингтонДональд ТрампМелания Трамп
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

400 га яқин дрон ҳужуми: Санкт-Петербург яна нишонга олинди400 га яқин дрон ҳужуми: Санкт-Петербург яна нишонга олиндиБугун, 17:39Онаси учун 17 йил курашган ака-укалар судда ғалаба қозондиОнаси учун 17 йил курашган ака-укалар судда ғалаба қозондиБугун, 16:31Путин Трампга қўнғироқ қилди: суҳбатда нималар айтилди?Путин Трампга қўнғироқ қилди: суҳбатда нималар айтилди?Бугун, 15:59Россия талабаларни қандай қилиб урушга жалб қилмоқда?Россия талабаларни қандай қилиб урушга жалб қилмоқда?Бугун, 15:46Японияда 80 миллион йиллик махлуқнинг янги тури аниқландиЯпонияда 80 миллион йиллик махлуқнинг янги тури аниқландиБугун, 15:20АҚШда аёл қизи ва тўрт набирасини нега ўлдирди?АҚШда аёл қизи ва тўрт набирасини нега ўлдирди?Бугун, 15:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди