АҚШ Мустақиллигининг 250 йиллиги тарихий рекорд билан нишонланди
АҚШ Мустақиллигининг 250 йиллиги муносабати билан ташкил этилган тантанали байрам тадбирларида тарихдаги энг йирик мушакбозлик намойишларидан бири ўтказилди. Байрам давомида осмонга қарийб 850 минг дона пиротехника заряди учирилгани маълум қилинди. Бу кўрсаткич ушбу йўналишда янги жаҳон рекорди сифатида қайд этилди.
Таққослаш учун, ўтган йили ўтказилган Мустақиллик байрами мушакбозлигида қарийб 20 минг дона пиротехника воситаси ишлатилган эди. Бу йилги томоша эса миқёси ва кўлами билан аввалги намойишлардан бир неча баробар устун бўлди.
Ранг-баранг мушаклар тунги осмонни ёритар экан, минглаб томошабинлар ушбу тарихий лаҳзаларга гувоҳ бўлди. Байрам тантаналари АҚШнинг пойтахти Вашингтондаги Миллий хиёбон ҳудудида бўлиб ўтди.
Тадбирни АҚШ президенти Доналд Трамп ҳамда биринчи хоним Мелания Трамп минглаб фуқаролар билан биргаликда кузатди. Байрам доирасида мушакбозлик намойиши энг кўп эътибор тортган дастурлардан бирига айланди ва ижтимоий тармоқларда ҳам кенг муҳокама қилинди.
…