Путин Трампга қўнғироқ қилди: суҳбатда нималар айтилди?
Россия президенти Владимир Путин АҚШ мустақиллигининг 250 йиллиги муносабати билан Доналд Трампга қўнғироқ қилиб, уни ва Америка халқини байрам билан табриклади.
Қарийб бир ярим соат давом этган мулоқот фақат табрик билан чекланмади. Икки давлат раҳбарлари Украинадаги уруш, Эрон атрофидаги вазият, дипломатик воситачилик ва келгуси алоқаларни ҳам муҳокама қилди.
Путин Россия ва АҚШ тарихий алоқаларини эслатди
Кремль баёнотига кўра, Путин табрик сўзларида Россиянинг Америка давлатчилиги шаклланишидаги тарихий ўрни ва икки мамлакатнинг Иккинчи жаҳон уруши йилларидаги иттифоқчилигини тилга олган.
Россия раҳбари АҚШ мустақиллигининг 250 йиллиги муносабати билан ташкил этилган кенг кўламли байрам тадбирларини ҳам юқори баҳолаган.
Суҳбат охирида Путин Трампга Россияга ташриф буюриш бўйича доимий таклиф кучда эканини яна бир бор эслатган.
Суҳбат қарийб 1,5 соат давом этди
Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаковнинг маълум қилишича, телефон мулоқоти бир соату 25 дақиқага яқин давом этган.
Бу Путин ва Трампнинг 2026 йил бошидан буён ўтказган тўртинчи телефон суҳбати бўлди. Кремль уни «ишчан ва конструктив» руҳда ўтган мулоқот сифатида баҳолади.
Украина уруши асосий мавзулардан бири бўлди
Ушаковнинг айтишича, Доналд Трамп жанговар ҳаракатларни тезроқ тўхтатиш ва можарони ҳал этишга ёрдам беришга тайёрлигини билдирган.
АҚШ президентининг махсус вакиллари Стив Уиткофф ва Жаред Кушнер воситачилик ҳаракатларини давом эттириши ҳамда зарурат туғилса, Москвага яна ташриф буюриши мумкинлиги айтилган.
Россия томони эса можарони сиёсий-дипломатик йўл билан ҳал қилиш тарафдори эканини, бироқ ўзининг асосий талабларидан воз кечмаслигини маълум қилган.
Константиновка бўйича қарама-қарши баёнотлар
Кремль вакилига кўра, Путин Трампга жанг майдонидаги вазият ҳақида маълумот бериб, Россия қўшинлари олдинга силжиётганини айтган.
Россия томони Константиновка шаҳри устидан назорат ўрнатилганини даъво қилди. Бироқ Украина президенти Владимир Зеленский ва мамлакат Бош штаби бу хабарни рад этиб, шаҳар Украина назоратида қолаётганини билдирди. Шу сабаб ушбу маълумот ҳозирча томонларнинг ўзаро зид баёнотларига асосланган.
Эрон бўйича ҳам фикр алмашилди
Путин ва Трамп Яқин Шарқдаги вазият, жумладан, АҚШ ва Эрон ўртасидаги муносабатларни ҳам муҳокама қилди.
Россия президенти музокараларни тартибга солувчи ўзаро англашувга эришиш минтақадаги кескинликни пасайтиришга ёрдам бериши мумкинлигини таъкидлаган.
Ушаковнинг сўзларига кўра, Москва вазиятни барқарорлаштиришга амалий ёрдам кўрсатишга тайёрлигини билдирган, Трамп эса Россиянинг таклифлари учун миннатдорчилик изҳор этган.
Космос ва футбол ҳам тилга олинди
Россия ОАВларига кўра, мулоқотда Бойқўнғир космодромидан Халқаро космик станцияга Россия—Америка экипажининг навбатдаги парвози ҳам рамзий ҳамкорлик намунаси сифатида қайд этилган.
Шунингдек, Путин АҚШда ўтаётган футбол бўйича жаҳон чемпионати муносабати билан Трампга мусобақани муваффақиятли ташкил этишни тилаган.
Суҳбат якунида президентлар яқин вақт ичида яна телефон орқали мулоқот қилишга келишиб олган. Шу куни Трамп Украина президенти Владимир Зеленский билан ҳам гаплашиб, урушни тугатишга қаратилган дипломатик ҳаракатларни муҳокама қилди.
Эслатиб ўтамиз, Путин 14 июнь куни ҳам Трампнинг туғилган куни муносабати билан унга қўнғироқ қилган эди.
…