Путин Трампга қўнғироқ қилди: суҳбатда нималар айтилди?

·1·Дунё
Путин Трампга қўнғироқ қилди: суҳбатда нималар айтилди?

Россия президенти Владимир Путин АҚШ мустақиллигининг 250 йиллиги муносабати билан Доналд Трампга қўнғироқ қилиб, уни ва Америка халқини байрам билан табриклади.

Қарийб бир ярим соат давом этган мулоқот фақат табрик билан чекланмади. Икки давлат раҳбарлари Украинадаги уруш, Эрон атрофидаги вазият, дипломатик воситачилик ва келгуси алоқаларни ҳам муҳокама қилди.

Путин Россия ва АҚШ тарихий алоқаларини эслатди

Кремль баёнотига кўра, Путин табрик сўзларида Россиянинг Америка давлатчилиги шаклланишидаги тарихий ўрни ва икки мамлакатнинг Иккинчи жаҳон уруши йилларидаги иттифоқчилигини тилга олган.

Россия раҳбари АҚШ мустақиллигининг 250 йиллиги муносабати билан ташкил этилган кенг кўламли байрам тадбирларини ҳам юқори баҳолаган.

Суҳбат охирида Путин Трампга Россияга ташриф буюриш бўйича доимий таклиф кучда эканини яна бир бор эслатган.

Суҳбат қарийб 1,5 соат давом этди

Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаковнинг маълум қилишича, телефон мулоқоти бир соату 25 дақиқага яқин давом этган.

Бу Путин ва Трампнинг 2026 йил бошидан буён ўтказган тўртинчи телефон суҳбати бўлди. Кремль уни «ишчан ва конструктив» руҳда ўтган мулоқот сифатида баҳолади.

Украина уруши асосий мавзулардан бири бўлди

Ушаковнинг айтишича, Доналд Трамп жанговар ҳаракатларни тезроқ тўхтатиш ва можарони ҳал этишга ёрдам беришга тайёрлигини билдирган.

АҚШ президентининг махсус вакиллари Стив Уиткофф ва Жаред Кушнер воситачилик ҳаракатларини давом эттириши ҳамда зарурат туғилса, Москвага яна ташриф буюриши мумкинлиги айтилган.

Россия томони эса можарони сиёсий-дипломатик йўл билан ҳал қилиш тарафдори эканини, бироқ ўзининг асосий талабларидан воз кечмаслигини маълум қилган.

Константиновка бўйича қарама-қарши баёнотлар

Кремль вакилига кўра, Путин Трампга жанг майдонидаги вазият ҳақида маълумот бериб, Россия қўшинлари олдинга силжиётганини айтган.

Россия томони Константиновка шаҳри устидан назорат ўрнатилганини даъво қилди. Бироқ Украина президенти Владимир Зеленский ва мамлакат Бош штаби бу хабарни рад этиб, шаҳар Украина назоратида қолаётганини билдирди. Шу сабаб ушбу маълумот ҳозирча томонларнинг ўзаро зид баёнотларига асосланган.

Эрон бўйича ҳам фикр алмашилди

Путин ва Трамп Яқин Шарқдаги вазият, жумладан, АҚШ ва Эрон ўртасидаги муносабатларни ҳам муҳокама қилди.

Россия президенти музокараларни тартибга солувчи ўзаро англашувга эришиш минтақадаги кескинликни пасайтиришга ёрдам бериши мумкинлигини таъкидлаган.

Ушаковнинг сўзларига кўра, Москва вазиятни барқарорлаштиришга амалий ёрдам кўрсатишга тайёрлигини билдирган, Трамп эса Россиянинг таклифлари учун миннатдорчилик изҳор этган.

Космос ва футбол ҳам тилга олинди

Россия ОАВларига кўра, мулоқотда Бойқўнғир космодромидан Халқаро космик станцияга Россия—Америка экипажининг навбатдаги парвози ҳам рамзий ҳамкорлик намунаси сифатида қайд этилган.

Шунингдек, Путин АҚШда ўтаётган футбол бўйича жаҳон чемпионати муносабати билан Трампга мусобақани муваффақиятли ташкил этишни тилаган.

Суҳбат якунида президентлар яқин вақт ичида яна телефон орқали мулоқот қилишга келишиб олган. Шу куни Трамп Украина президенти Владимир Зеленский билан ҳам гаплашиб, урушни тугатишга қаратилган дипломатик ҳаракатларни муҳокама қилди.

Эслатиб ўтамиз, Путин 14 июнь куни ҳам Трампнинг туғилган куни муносабати билан унга қўнғироқ қилган эди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россия талабаларни қандай қилиб урушга жалб қилмоқда?Россия талабаларни қандай қилиб урушга жалб қилмоқда?Бугун, 15:46Японияда 80 миллион йиллик махлуқнинг янги тури аниқландиЯпонияда 80 миллион йиллик махлуқнинг янги тури аниқландиБугун, 15:20АҚШда аёл қизи ва тўрт набирасини нега ўлдирди?АҚШда аёл қизи ва тўрт набирасини нега ўлдирди?Бугун, 15:15Қозоғистон бензин ва дизель экспортига қўйилган тақиқни яна узайтирмоқчиҚозоғистон бензин ва дизель экспортига қўйилган тақиқни яна узайтирмоқчиБугун, 15:11Дунёда бойлар сони янги рекорд ўрнатди! Қайси мамлакатда бойлар энг кўп?Дунёда бойлар сони янги рекорд ўрнатди! Қайси мамлакатда бойлар энг кўп?Бугун, 15:04“Мурас Юнайтед” – “Азиягол” баҳсида судланган Қамчибек Ташиевнинг иштироки муҳокамага сабаб бўлди“Мурас Юнайтед” – “Азиягол” баҳсида судланган Қамчибек Ташиевнинг иштироки муҳокамага сабаб бўлдиБугун, 12:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди