Реал Мадрид ўнг қанот ҳимоясини кучайтирди: Дензел Думфриес Мадридга кўчиб ўтди

·0·Спорт
Реал Мадрид ўнг қанот ҳимоясини кучайтирди: Дензел Думфриес Мадридга кўчиб ўтди

Испаниянинг Реал Мадрид клуби ёзги трансфер ойнасидаги навбатдаги шов-шувли юришини амалга оширди. Мадридликлар Италиянинг Интер жамоаси ҳимоячиси Дензел Думфриес билан шартнома имзолаганини расман эълон қилди. Ушбу трансфер клубнинг мудофаа чизиғини, хусусан, ўнг қанотни янада мустаҳкамлаш стратегиясининг бир қисми ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

GOAL.com нашри ва клуб матбуот хизмати хабарига кўра, Реал Мадрид нидерландиялик футболчи учун белгиланган 20 миллион евро миқдоридаги товон пулини тўлаб берган. 30 ёшли футболчи билан имзоланган келишув тўрт йилга, яни 2030-йилнинг 30-июнига қадар амал қилиши белгиланган. Бу трансфер орқали жамоа бош мураббийи Жозе Моуринью таркибдаги рақобатни кучайтиришни мақсад қилган.

Ҳимоя чизиғидаги янги рақобат

Дензел Думфриес Мадридга келиши билан Трент Александер-Арнолд учун жиддий рақобатчига айланади. Дани Карвахаль шартномаси якунланиб жамоани тарк этганидан сўнг, ўнг қанот ҳимоясида фақат Трент Александер-Арнолд қолган эди. Эндиликда тажрибали Думфриеснинг келиши мураббийлар штабига ротация қилиш ва тактик схемаларни ўзгартириш учун кенг имкониятлар яратади.

Интер раҳбарияти футболчининг шартномаси якунланиб бораётганини ҳисобга олиб, уни сотишга қарор қилди. The Athletic маълумотларига кўра, нидерландиялик ҳимоячи ўзининг тажрибаси ва жисмоний ҳолати билан Мадрид клубининг талабларига тўлиқ жавоб беради. Унинг трансфери Реал Мадрид учун молиявий жиҳатдан ҳам анча фойдали битим сифатида баҳоланмоқда.

Интердаги муваффақиятли беш йил

Дензел Думфриес Италия пойтахтида ўтказган беш мавсум давомида Европанинг энг барқарор қанот ҳимоячиларидан бири сифатида ўзини кўрсата олди. У Нерадзуррилар сафида жами 207 та учрашувда майдонга тушиб, 27 та гол урди ва 28 та голли узатмани амалга оширди. Унинг ёрдами билан Интер икки бор А Серия чемпионлигини қўлга киритди.

  • Интер сафида 200 дан ортиқ ўйин;
  • Италия чемпионатининг икки карра ғолиби;
  • Нидерландия терма жамоасининг асосий аъзоси;
  • Ўнг қанотда ҳам ҳимояда, ҳам ҳужумда фаоллик.
Ўтган мавсумда тўпиғидаги жарроҳлик амалиёти туфайли бироз ўйин амалиётини йўқотган бўлса-да, Думфриес 28 та ўйинда майдонга тушиб, 5 та гол уришга муваффақ бўлди. Унинг жисмоний бақувватлиги ва ҳужумларга қўшилиш қобилияти Реал Мадриднинг тезкор ўйин услубига мос келиши кутилмоқда. Энди мухлислар янги мавсумда ўнг қанотда ким асосий таркибдан жой олишини қизиқиш билан кутишмоқда.

Реал МадридИнтерТрансферДензел ДумфриесФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Журген Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинландиЖурген Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 16:38Ламине Ямал нима учун «ЭГО» ёзувли боғичда майдонга тушди? Сирли хабар ортидаги ҳақиқатЛамине Ямал нима учун «ЭГО» ёзувли боғичда майдонга тушди? Сирли хабар ортидаги ҳақиқатБугун, 15:52Карло Анчелотти Бразилия ва Норвегия ўртасидаги баҳс олдидан Холандни тўхтатиш режасини айтдиКарло Анчелотти Бразилия ва Норвегия ўртасидаги баҳс олдидан Холандни тўхтатиш режасини айтдиБугун, 14:58Кабо-Верде дарвозабони Касилясни ортда қолдириб, рекорд ўрнатди...Кабо-Верде дарвозабони Касилясни ортда қолдириб, рекорд ўрнатди...Бугун, 14:22Микель Оярсабаль ЖЧ-2026 нинг энг яхши ҳужумчисини танладиМикель Оярсабаль ЖЧ-2026 нинг энг яхши ҳужумчисини танладиБугун, 14:19Камавинга нега “Реал”дан кетишни истамаяпти?Камавинга нега “Реал”дан кетишни истамаяпти?Бугун, 14:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди