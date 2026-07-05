Реал Мадрид ўнг қанот ҳимоясини кучайтирди: Дензел Думфриес Мадридга кўчиб ўтди
Испаниянинг Реал Мадрид клуби ёзги трансфер ойнасидаги навбатдаги шов-шувли юришини амалга оширди. Мадридликлар Италиянинг Интер жамоаси ҳимоячиси Дензел Думфриес билан шартнома имзолаганини расман эълон қилди. Ушбу трансфер клубнинг мудофаа чизиғини, хусусан, ўнг қанотни янада мустаҳкамлаш стратегиясининг бир қисми ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
GOAL.com нашри ва клуб матбуот хизмати хабарига кўра, Реал Мадрид нидерландиялик футболчи учун белгиланган 20 миллион евро миқдоридаги товон пулини тўлаб берган. 30 ёшли футболчи билан имзоланган келишув тўрт йилга, яни 2030-йилнинг 30-июнига қадар амал қилиши белгиланган. Бу трансфер орқали жамоа бош мураббийи Жозе Моуринью таркибдаги рақобатни кучайтиришни мақсад қилган.
Ҳимоя чизиғидаги янги рақобатДензел Думфриес Мадридга келиши билан Трент Александер-Арнолд учун жиддий рақобатчига айланади. Дани Карвахаль шартномаси якунланиб жамоани тарк этганидан сўнг, ўнг қанот ҳимоясида фақат Трент Александер-Арнолд қолган эди. Эндиликда тажрибали Думфриеснинг келиши мураббийлар штабига ротация қилиш ва тактик схемаларни ўзгартириш учун кенг имкониятлар яратади.
Интер раҳбарияти футболчининг шартномаси якунланиб бораётганини ҳисобга олиб, уни сотишга қарор қилди. The Athletic маълумотларига кўра, нидерландиялик ҳимоячи ўзининг тажрибаси ва жисмоний ҳолати билан Мадрид клубининг талабларига тўлиқ жавоб беради. Унинг трансфери Реал Мадрид учун молиявий жиҳатдан ҳам анча фойдали битим сифатида баҳоланмоқда.
Интердаги муваффақиятли беш йилДензел Думфриес Италия пойтахтида ўтказган беш мавсум давомида Европанинг энг барқарор қанот ҳимоячиларидан бири сифатида ўзини кўрсата олди. У Нерадзуррилар сафида жами 207 та учрашувда майдонга тушиб, 27 та гол урди ва 28 та голли узатмани амалга оширди. Унинг ёрдами билан Интер икки бор А Серия чемпионлигини қўлга киритди.
- Интер сафида 200 дан ортиқ ўйин;
- Италия чемпионатининг икки карра ғолиби;
- Нидерландия терма жамоасининг асосий аъзоси;
- Ўнг қанотда ҳам ҳимояда, ҳам ҳужумда фаоллик.
…