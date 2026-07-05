Чақалоқларда иссиқлик тошмаси нега пайдо бўлади? Мутахассис тавсиялари

·0·Саломатлик
Чақалоқларда иссиқлик тошмаси нега пайдо бўлади? Мутахассис тавсиялари

Ёзнинг иссиқ кунларида чақалоқлар орасида энг кўп учрайдиган муаммолардан бири — иссиқлик тошмасидир. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бу ҳолат, айниқса, янги туғилган гўдакларда тез-тез кузатилади.

Республика ихтисослаштирилган педиатрия илмий-амалий тиббиёт маркази илмий ходими Ноиба Азимованинг айтишича, чақалоқларда тана ҳароратини бошқарувчи механизмлар ҳали тўлиқ шаклланмаган бўлади. Шу билан бирга, уларнинг териси жуда нозик ва таъсирларга сезгир бўлгани сабабли иссиқ ҳаво ҳамда ортиқча намлик терида тошмалар пайдо бўлишига олиб келиши мумкин.

Иссиқлик тошмаси одатда бадан терисида майда қизил, пушти ёки оқ рангдаги пуфакчалар кўринишида намоён бўлади. Бу тошмалар кўпинча бўйин, қўлтиқ ости, чов соҳаси ва кийим танага зич тегиб турадиган жойларда учрайди.

Мутахассиснинг таъкидлашича, касаллик ривожланишига иссиқ ва дим ҳаво, юқори намлик, синтетик матодан тикилган кийимлар ҳамда ортиқча вазн каби омиллар сабаб бўлиши мумкин.

Агар фарзандингизнинг терисида шундай тошмаларни сезсангиз, ўзбилармонлик билан даволанишга уринмасдан, дерматолог ёки педиатрга мурожаат қилишингиз тавсия этилади.

Даволаш жараёнида терини қуруқ сақлаш муҳим аҳамиятга эга. Шу боис крем ўрнига ортиқча намликни ўзига сингдирадиган ва терининг эркин нафас олишига ёрдам берадиган махсус кукунлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Yig'layotgan chaqaloqni oq vannada qo'llar bilan cho'miltirishmoqda.

Шунингдек, болани чўмилтириш вақтида сувга мойчечак дамламаси қўшиш фойдали ҳисобланади. Чўмилгандан сўнг эса гўдакнинг баданини юмшоқ сочиқ билан эҳтиёткорлик билан артиб, таркибида талк, крахмал ёки рух бўлган кукун сепиш тавсия этилади. Бундай воситалар терини қуруқ сақлашга ёрдам бериб, инфекция ривожланишининг олдини олишга кўмаклашади.

Мутахассислар иссиқлик тошмасининг олдини олиш учун чақалоқларга синтетик кийимлар кийдирмасликни тавсия этади. Чунки бундай матолар ҳаво алмашинувини чеклайди ва терининг таъсирланишига сабаб бўлиши мумкин.

Бунинг ўрнига пахта, зиғир ёки жун каби табиий толалардан тайёрланган кийимларни танлаш мақсадга мувофиқ. Бундан ташқари, болалар хонасидаги ҳаво ҳароратини +20 °С атрофида ушлаб туриш, гигиена қоидаларига риоя қилиш ҳамда чақалоқни мунтазам чўмилтириб туриш иссиқлик тошмалари хавфини сезиларли даражада камайтиради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир порция фри сигаретга тенгми? Мутахассислар нима дейди?Бир порция фри сигаретга тенгми? Мутахассислар нима дейди?29.06, 23:202027 йилдан онкологик касалликларга қарши янги дастур жорий этилади2027 йилдан онкологик касалликларга қарши янги дастур жорий этилади28.06, 18:35Тиш шифокорига камроқ бориш: Оғиз бўшлиғини соғлом сақловчи маҳсулотларТиш шифокорига камроқ бориш: Оғиз бўшлиғини соғлом сақловчи маҳсулотлар27.06, 12:42Ўзбекистонда ўртача умр давомийлиги 75,4 ёшга етдиЎзбекистонда ўртача умр давомийлиги 75,4 ёшга етди26.06, 17:46Ўзбекистонда саратонга қарши курашишнинг янги дастури жорий этилади...Ўзбекистонда саратонга қарши курашишнинг янги дастури жорий этилади...25.06, 19:21Кўпчилик билмайди: буйракларга зарар берувчи 4 одатКўпчилик билмайди: буйракларга зарар берувчи 4 одат23.06, 20:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

11 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди
11 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди
Узоқ умр кўриш учун қайси маҳсулотлардан воз кечиш керак?
Узоқ умр кўриш учун қайси маҳсулотлардан воз кечиш керак?
Қачон ва қанчалик тез-тез ухлаётганингиз ўлим хавфини кўрсатиши мумкин, тадқиқот натижалари
Қачон ва қанчалик тез-тез ухлаётганингиз ўлим хавфини кўрсатиши мумкин, тадқиқот натижалари
Юракни соғлом сақлаш учун нималарни ейиш керак?
Юракни соғлом сақлаш учун нималарни ейиш керак?
Кўпчилик билмайди: буйракларга зарар берувчи 4 одат
Кўпчилик билмайди: буйракларга зарар берувчи 4 одат
Инсульт пайтида ҳаётни сақлаши мумкин бўлган спрей ишлаб чиқилди
Инсульт пайтида ҳаётни сақлаши мумкин бўлган спрей ишлаб чиқилди
Кеч ухлаш юрак хуружи ва инсулт хавфини оширади
Кеч ухлаш юрак хуружи ва инсулт хавфини оширади
Тиш шифокорига камроқ бориш: Оғиз бўшлиғини соғлом сақловчи маҳсулотлар
Тиш шифокорига камроқ бориш: Оғиз бўшлиғини соғлом сақловчи маҳсулотлар