Журген Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди
Дунё футболининг энг нуфузли мутахассисларидан бири Журген Клопп катта танаффусдан сўнг яна мураббийлик фаолиятига қайтмоқда. Ливерпулнинг собиқ устози Германия терма жамоасини бошқаришга расман розилик берди. Бу ҳақда таниқли инсайдер Fabrizio Romano ўзининг анъанавий "Ҳере ве го!" ибораси билан хабар берди. Ушбу тайинлов немис футболида янги давр бошланишидан дарак бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клоппнинг терма жамоага келиши Юлиан Нагельсманн истеъфоси билан боғлиқ. Германия терма жамоаси 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсиз иштирокдан сўнг чуқур инқирозга юз тутган эди. Мусобақанинг 1/16 финал босқичида кутилмаганда Парагвайга пеналтилар сериясида имкониятни бой берган "Бундестим" турнирни эрта тарк этди. Бу Германия футболи тарихида пеналтилар сериясидаги илк мағлубият бўлиб, Нагельсманн учун истеъфо ҳукми бўлиб хизмат қилди.
Goal.com нашри хабарига кўра, Журген Клопп айни дамда Ред Булл Груп тизимида глобал футбол бўлими раҳбари сифатида фаолият юритмоқда. Бироқ ватанининг бош жамоасидан тушган таклиф уни яна майдон четига қайтишга ундади. Клопп Магента ТВ телеканалига берган интервюсида музокаралар кетаётганини тасдиқлаб, жараён жуда тез ривожланганини тан олди.
Клоппнинг янги ваколатлари ва инқилобий режаларГермания футбол иттифоқи (ДФБ) Клоппга шунчаки бош мураббий эмас, балки бутун тизимни ислоҳ қилувчи раҳбар сифатида қарамоқда. Маълумотларга кўра, мутахассисга терма жамоанинг ўйин услубини бутунлай ўзгартириш ва ёшлар тизимини қайта қуриш бўйича кенг ваколатлар берилган. Клопп ўзининг машҳур "гегпрессинг" фалсафасини энди миллий жамоа даражасида жорий этишни мақсад қилган.
Клоппга янги ишида унинг узоқ йиллик ҳамкори Пеп Лижндерс ёрдам бериши кутилмоқда. Лижндерс яқинда Манчестер Сити тизимидаги фаолиятини якунлаган ва айни дамда эркин агент ҳисобланади. Ушбу тандемнинг қайта тикланиши немис мухлисларида катта умид уйғотмоқда, чунки улар Ливерпул билан кўплаб совринларни қўлга киритишган.
Ҳозирда Клопп ва Ред Булл раҳбари Оливер Минтзлафф ўртасида амалдаги шартномани бекор қилиш бўйича якуний музокаралар кетмоқда. Клопп 19 ой давомида ушбу компанияда ишлади ва у ердан чиройли тарзда кетишни истамоқда. "Мен шартномаларни ҳурмат қиламан, лекин ДФБ билан ишлаш мен учун катта шараф. Умид қиламанки, барча томонлар учун манфаатли қарор қабул қилинади", — дея таъкидлади мураббий.
Мазкур тайинлов Германия футболи учун ўта муҳим аҳамиятга эга. Сўнгги йилларда йирик турнирларда омадсизликка учраётган жамоа Клоппдек харизматик ва ғолиблик руҳига эга мураббийга муҳтож эди. Эндиликда бутун дунё нигоҳи Клоппнинг терма жамоа даражасида қандай натижа кўрсатишига қаратилади.
…