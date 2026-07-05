Журген Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди

·0·Спорт
Журген Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди

Дунё футболининг энг нуфузли мутахассисларидан бири Журген Клопп катта танаффусдан сўнг яна мураббийлик фаолиятига қайтмоқда. Ливерпулнинг собиқ устози Германия терма жамоасини бошқаришга расман розилик берди. Бу ҳақда таниқли инсайдер Fabrizio Romano ўзининг анъанавий "Ҳере ве го!" ибораси билан хабар берди. Ушбу тайинлов немис футболида янги давр бошланишидан дарак бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клоппнинг терма жамоага келиши Юлиан Нагельсманн истеъфоси билан боғлиқ. Германия терма жамоаси 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсиз иштирокдан сўнг чуқур инқирозга юз тутган эди. Мусобақанинг 1/16 финал босқичида кутилмаганда Парагвайга пеналтилар сериясида имкониятни бой берган "Бундестим" турнирни эрта тарк этди. Бу Германия футболи тарихида пеналтилар сериясидаги илк мағлубият бўлиб, Нагельсманн учун истеъфо ҳукми бўлиб хизмат қилди.

Goal.com нашри хабарига кўра, Журген Клопп айни дамда Ред Булл Груп тизимида глобал футбол бўлими раҳбари сифатида фаолият юритмоқда. Бироқ ватанининг бош жамоасидан тушган таклиф уни яна майдон четига қайтишга ундади. Клопп Магента ТВ телеканалига берган интервюсида музокаралар кетаётганини тасдиқлаб, жараён жуда тез ривожланганини тан олди.

Клоппнинг янги ваколатлари ва инқилобий режалар

Германия футбол иттифоқи (ДФБ) Клоппга шунчаки бош мураббий эмас, балки бутун тизимни ислоҳ қилувчи раҳбар сифатида қарамоқда. Маълумотларга кўра, мутахассисга терма жамоанинг ўйин услубини бутунлай ўзгартириш ва ёшлар тизимини қайта қуриш бўйича кенг ваколатлар берилган. Клопп ўзининг машҳур "гегпрессинг" фалсафасини энди миллий жамоа даражасида жорий этишни мақсад қилган.

Клоппга янги ишида унинг узоқ йиллик ҳамкори Пеп Лижндерс ёрдам бериши кутилмоқда. Лижндерс яқинда Манчестер Сити тизимидаги фаолиятини якунлаган ва айни дамда эркин агент ҳисобланади. Ушбу тандемнинг қайта тикланиши немис мухлисларида катта умид уйғотмоқда, чунки улар Ливерпул билан кўплаб совринларни қўлга киритишган.

Ҳозирда Клопп ва Ред Булл раҳбари Оливер Минтзлафф ўртасида амалдаги шартномани бекор қилиш бўйича якуний музокаралар кетмоқда. Клопп 19 ой давомида ушбу компанияда ишлади ва у ердан чиройли тарзда кетишни истамоқда. "Мен шартномаларни ҳурмат қиламан, лекин ДФБ билан ишлаш мен учун катта шараф. Умид қиламанки, барча томонлар учун манфаатли қарор қабул қилинади", — дея таъкидлади мураббий.

Мазкур тайинлов Германия футболи учун ўта муҳим аҳамиятга эга. Сўнгги йилларда йирик турнирларда омадсизликка учраётган жамоа Клоппдек харизматик ва ғолиблик руҳига эга мураббийга муҳтож эди. Эндиликда бутун дунё нигоҳи Клоппнинг терма жамоа даражасида қандай натижа кўрсатишига қаратилади.

Журген КлоппГерманияФутболТрансферРед Булл
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал нима учун «ЭГО» ёзувли боғичда майдонга тушди? Сирли хабар ортидаги ҳақиқатЛамине Ямал нима учун «ЭГО» ёзувли боғичда майдонга тушди? Сирли хабар ортидаги ҳақиқатБугун, 15:52Карло Анчелотти Бразилия ва Норвегия ўртасидаги баҳс олдидан Холандни тўхтатиш режасини айтдиКарло Анчелотти Бразилия ва Норвегия ўртасидаги баҳс олдидан Холандни тўхтатиш режасини айтдиБугун, 14:58Кабо-Верде дарвозабони Касилясни ортда қолдириб, рекорд ўрнатди...Кабо-Верде дарвозабони Касилясни ортда қолдириб, рекорд ўрнатди...Бугун, 14:22Микель Оярсабаль ЖЧ-2026 нинг энг яхши ҳужумчисини танладиМикель Оярсабаль ЖЧ-2026 нинг энг яхши ҳужумчисини танладиБугун, 14:19Камавинга нега “Реал”дан кетишни истамаяпти?Камавинга нега “Реал”дан кетишни истамаяпти?Бугун, 14:14Шерки Наполеон бош кийимида мухлисларни ҳайратга солдиШерки Наполеон бош кийимида мухлисларни ҳайратга солдиБугун, 14:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди