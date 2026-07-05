Чирчиқ ва Қорадарё балиқларида микропластик топилди

·0·Жамият
Чирчиқ ва Қорадарё балиқларида микропластик топилди

Ўзбекистон дарёларидаги балиқлар организмида микропластик заррачалари кенг тарқалгани аниқланди. Олимлар ўрганган балиқларнинг ярмидан кўпида пластик толалар мавжуд бўлиб, йирик балиқларда уларнинг миқдори янада кўпроқ чиққан.

Тадқиқот Томск давлат университети, Ўзбекистон Фанлар академияси Зоология институти ва Андижон давлат университети олимлари томонидан ўтказилди.

Балиқларнинг 60 фоизида пластик аниқланди

Мутахассислар Сирдарёнинг ирмоқлари ҳисобланган Чирчиқ ва Қорадарёда яшайдиган 61 турдаги балиқни текширди.

Натижаларга кўра, ўрганилган балиқларнинг 60,7 фоизи организмида микропластик заррачалари топилган.

Ҳар бир балиқ организмида ўртача:

  • 2,61 та пластик заррачаси;

  • қарийб 11,5 микрограмм пластик аниқланган.

Асосий қисми жуда ингичка толалар

Балиқлардан топилган пластикларнинг катта қисми жуда ингичка микротолалардан иборат бўлган.

Қорадарёда аниқланган заррачаларнинг 89,7 фоизи, Чирчиқда эса 93 фоизи айнан шундай толалар ҳиссасига тўғри келган.

Олимлар жами 15 турдаги пластикни аниқлади. Улар орасида энг кўп учраганлари:

  • полиэтилентерефталат;

  • полипропилен;

  • полиамид;

  • вискоза толалари.

Вискоза тўқимачилик саноатида кенг ишлатиладиган ярим синтетик материал ҳисобланади.

Пластик балиққа қандай зарар етказади?

Мутахассисларнинг тушунтиришича, микропластик балиқларга икки йўл билан зарар етказиши мумкин.

Биринчи ҳолатда қаттиқ толалар ҳазм қилиш тизимининг шиллиқ қаватини шикастлайди. Бу балиқ иштаҳасининг пасайиши ва ривожланишининг секинлашишига олиб келиши мумкин.

Иккинчи хавф пластик таркибидаги заҳарли қўшимчалар ва мономерлар билан боғлиқ. Улар балиқларнинг эндокрин ҳамда иммун тизими фаолиятини бузиши эҳтимоли бор.

Пластик барча турдаги балиқларда учради

Тадқиқотчилар балиқларнинг тури, жинси ёки озиқ занжиридаги ўрнига қараб сезиларли фарқ топмади.

Микропластик турли хил балиқларда бирдек аниқланган. Бу эса ифлосланиш муайян бир тур эмас, бутун сув экотизимига таъсир қилаётганини кўрсатади.

Йирик балиқларда пластик кўпроқ

Олимлар бир муҳим қонуниятни тасдиқлади: балиқ қанчалик йирик бўлса, унинг организмида пластик заррачалари шунчалик кўп тўпланади.

Бу ҳолат балиқлар узоқ вақт давомида ифлосланган муҳитда яшаши ва кўпроқ озиқ истеъмол қилиши билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Тадқиқот натижалари Чирчиқ ва Қорадарёдаги пластик ифлосланиши фақат табиат учун эмас, балки ушбу сув ҳавзаларидан фойдаланадиган инсонлар учун ҳам жиддий огоҳлантириш эканини кўрсатмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наркотик ортилган дрон Амударёдан ўтаётганда тўхтатилдиНаркотик ортилган дрон Амударёдан ўтаётганда тўхтатилдиБугун, 15:08"Ипподром" бозорида кучли ёмғирдан кейин одамларни аравачада сувдан олиб ўтилди ( видео)"Ипподром" бозорида кучли ёмғирдан кейин одамларни аравачада сувдан олиб ўтилди ( видео)Бугун, 12:23Талабалар ётоқхонаси учун янги субсидия тартиби жорий этилдиТалабалар ётоқхонаси учун янги субсидия тартиби жорий этилдиБугун, 00:39Дорихона лицензияси учун 6 млн сўм сўраган мансабдор қўлга олиндиДорихона лицензияси учун 6 млн сўм сўраган мансабдор қўлга олиндиБугун, 00:28Оҳангаронда 970 грамм «мефедрон» билан хорижлик ушланди (видео)Оҳангаронда 970 грамм «мефедрон» билан хорижлик ушланди (видео)Бугун, 00:23МИБ: Қибрайда олиб борилган тушунтириш ишлари ўз самарасини бердиМИБ: Қибрайда олиб борилган тушунтириш ишлари ўз самарасини бердиКеча, 20:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди