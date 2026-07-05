Японияда 80 миллион йиллик махлуқнинг янги тури аниқланди

·0·Дунё
Японияда 80 миллион йиллик махлуқнинг янги тури аниқланди

Япония олимлари ўнлаб йиллар давомида сир сақланиб келган тошқотган қолдиқлар устидаги янги тадқиқотлар натижасида денгиз рептилияларининг илгари фанга номаълум бўлган турини аниқлаган бўлиши мумкин. Бу ҳақда Kyodo агентлиги хабар берди.

Маълум қилинишича, Окаяма фан университети ҳамда бошқа илмий муассасалар мутахассислари 1990-йилларда топилган қадимий қолдиқларни қайта таҳлил қилди. Илгари ушбу топилма бўр даврида яшаган йирик денгиз йиртқичлари — мозазаврларга тегишли деб баҳоланган эди.

Қайд этилишича, тошқотган қолдиқлар 1990–1992 йилларда Япониянинг Кайдзука шаҳри ҳудудидан топилган ва шу вақтгача Осака префектурасидаги Кисивада Табиат тарихи музейида сақланиб келган. Техник имкониятлар етишмагани сабабли улар узоқ йиллар давомида чуқур ўрганилмаган.

Сўнгги йилларда палеонтология соҳасидаги янги технологиялар ва илмий ютуқлар туфайли мутахассислар қолдиқларни тош қатламларидан эҳтиёткорлик билан ажратиб, батафсил таҳлил қилишга муваффақ бўлди.

Тадқиқотлар жараёнида олимлар ҳайвоннинг юқори жағ суягида илгари ҳеч бир мозазавр турида қайд этилмаган учта ўзига хос анатомик тузилмани аниқлади. Шунингдек, тахминан 6 метр узунликка эга бўлган ушбу денгиз рептилиясида бошқа мозазаврларга хос қон томирлари ўтадиган махсус ариқча ҳам мавжуд эмаслиги маълум бўлган.

Мутахассислар айнан шу ноёб анатомик хусусиятлар мазкур топилма илгари фанга маълум бўлмаган янги мозазавр турига мансуб бўлиши мумкинлигини кўрсатишини таъкидламоқда.

Олимлар қўшимча тадқиқотлар орқали ушбу ноёб топилманинг эволюция тарихи ва денгиз рептилиялари ривожланишидаги ўрнини янада аниқлашни режалаштирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда аёл қизи ва тўрт набирасини нега ўлдирди?АҚШда аёл қизи ва тўрт набирасини нега ўлдирди?Бугун, 15:15Қозоғистон бензин ва дизель экспортига қўйилган тақиқни яна узайтирмоқчиҚозоғистон бензин ва дизель экспортига қўйилган тақиқни яна узайтирмоқчиБугун, 15:11Дунёда бойлар сони янги рекорд ўрнатди! Қайси мамлакатда бойлар энг кўп?Дунёда бойлар сони янги рекорд ўрнатди! Қайси мамлакатда бойлар энг кўп?Бугун, 15:04“Мурас Юнайтед” – “Азиягол” баҳсида судланган Қамчибек Ташиевнинг иштироки муҳокамага сабаб бўлди“Мурас Юнайтед” – “Азиягол” баҳсида судланган Қамчибек Ташиевнинг иштироки муҳокамага сабаб бўлдиБугун, 12:08Истанбулда кучли ёмғир кўчаларни сувга тўлдирдиИстанбулда кучли ёмғир кўчаларни сувга тўлдирдиБугун, 11:57Хитойда даҳшатли ҳолат: бегона эркак ёш қизчани кўтариб каналга отиб юборди (видео)Хитойда даҳшатли ҳолат: бегона эркак ёш қизчани кўтариб каналга отиб юборди (видео)Бугун, 11:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди