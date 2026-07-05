АҚШда аёл қизи ва тўрт набирасини нега ўлдирди?

·0·Дунё
АҚШда аёл қизи ва тўрт набирасини нега ўлдирди?

АҚШнинг Нью-Йорк штатида бир оиланинг олти аъзоси ҳалок бўлган мудҳиш воқеа жамоатчиликни ларзага солди. Дастлабки тергов маълумотларига кўра, 64 ёшли аёл ўз қизи ва тўрт нафар набирасини заҳарлаб ўлдирганидан сўнг ўз жонига қасд қилган.

Daily Star нашрининг хабар беришича, фожиа қўшнилардан бирининг хавотири ортидан фош бўлган. У бир неча кундан буён қўшниларини кўрмагани учун уларнинг уйига борган, бироқ эшик тақилганига қарамай, ҳеч ким жавоб бермаган. Шундан сўнг полиция ходимлари бино маъмурияти ёрдамида хонадонга кириб, бир оиланинг олти нафар аъзосини жонсиз ҳолда топган.

Қурбонлар орасида 44 ёшли аёл ҳамда унинг 13, 11 ва 10 ёшли тўрт нафар фарзанди бўлган. Терговчиларнинг дастлабки хулосасига кўра, гумонланувчи уларни дори воситалари орқали заҳарлаган. Ҳодиса жойидан кўп миқдордаги дори-дармонлар ва қўлёзма хат ҳам топилган.

Мутахассислардан бири болалардан бири ўткир жисм таъсирида ҳалок бўлган бўлиши мумкинлигини ҳам истисно қилмаган. Ҳозирда токсикологик ва суд-тиббий экспертизалар давом этмоқда. Расмийлар ўлимнинг аниқ сабаблари бўйича якуний хулоса ҳали тайёр эмаслигини маълум қилди.

Тергов жараёнида ҳодисага бошқа шахслар алоқадор бўлганини тасдиқловчи далиллар аниқланмаган. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар воқеани оилавий можаро оқибати сифатида кўриб чиқмоқда.

Маҳаллий оммавий ахборот воситалари ёзишича, болаларнинг отаси яқин кунларда фарзандларини вақтинча ўз қарамоғига олиш ҳуқуқини қўлга киритиши керак эди. Бу қарор гумонланувчи аёлнинг кескин норозилигига сабаб бўлгани тахмин қилинмоқда.

Фарзандларидан айрилган ота эса юз берган фожиани сўз билан ифодалаш қийинлигини таъкидлаб, бир лаҳзада ҳаёти бутунлай ўзгариб кетганини айтган. Ҳозирда ушбу мудҳиш воқеа юзасидан кенг қамровли тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистон бензин ва дизель экспортига қўйилган тақиқни яна узайтирмоқчиҚозоғистон бензин ва дизель экспортига қўйилган тақиқни яна узайтирмоқчиБугун, 15:11Дунёда бойлар сони янги рекорд ўрнатди! Қайси мамлакатда бойлар энг кўп?Дунёда бойлар сони янги рекорд ўрнатди! Қайси мамлакатда бойлар энг кўп?Бугун, 15:04“Мурас Юнайтед” – “Азиягол” баҳсида судланган Қамчибек Ташиевнинг иштироки муҳокамага сабаб бўлди“Мурас Юнайтед” – “Азиягол” баҳсида судланган Қамчибек Ташиевнинг иштироки муҳокамага сабаб бўлдиБугун, 12:08Истанбулда кучли ёмғир кўчаларни сувга тўлдирдиИстанбулда кучли ёмғир кўчаларни сувга тўлдирдиБугун, 11:57Хитойда даҳшатли ҳолат: бегона эркак ёш қизчани кўтариб каналга отиб юборди (видео)Хитойда даҳшатли ҳолат: бегона эркак ёш қизчани кўтариб каналга отиб юборди (видео)Бугун, 11:53Қозоғистонлик подполковник нафақага чиққач, болаликдаги орзуси бўлган рақс ўқитувчисига айланди (видео)Қозоғистонлик подполковник нафақага чиққач, болаликдаги орзуси бўлган рақс ўқитувчисига айланди (видео)Бугун, 11:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди