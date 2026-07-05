Россия талабаларни қандай қилиб урушга жалб қилмоқда?

·1·Дунё
Россия талабаларни қандай қилиб урушга жалб қилмоқда?

Россия Украинадаги урушда ортиб бораётган йўқотишларни қоплаш мақсадида университет, коллеж ва техникум талабаларини армия сафига жалб қилишни кучайтирмоқда. Уларга дрон оператори сифатида хизмат қилиш замонавий, юқори технологияли ва нисбатан хавфсиз йўналиш сифатида тарғиб этилмоқда.

Бироқ BBC маълумотларига кўра, бу ваъдалар амалда ҳар доим ҳам ўзини оқламаяпти. 23 ёшли Валерий Аверин, 18 ёшли Владислав Горбунов ва Раҳим Абдуллин дрон оператори бўлиш учун шартнома имзолаганига қарамай, қисқа вақт ичида фронтда ҳалок бўлган.

Ҳуқуқ ҳимоячилари таъкидлашича, талабаларга бир йиллик хизмат, катта маош ва ўқишни давом эттириш имконияти ваъда қилинса-да, амалда ҳарбий шартномалар автоматик равишда узайтирилиши мумкин. Қолаверса, дрон бўлинмаларига тушиш ҳам кафолатланмайди ва ёшлар бошқа жанговар бўлинмаларга юборилиши эҳтимоли бор.

BBC таҳлилларига кўра, Россиянинг тасдиқланган ҳарбий йўқотишлари 230 минг нафардан ошган. Мутахассислар эса ҳақиқий қурбонлар сони 500 минг нафарга яқин бўлиши мумкинлигини билдирмоқда.

BBC Russian суриштирувига кўра, Россияда айрим таълим муассасаларида ўқишида муаммоси бор ёки академик таътилга чиқмоқчи бўлган талабалар ҳарбий шартнома имзолашга фаол тарзда ундалмоқда. Бу эса урушнинг нафақат фронтда, балки таълим тизимига ҳам чуқур кириб бораётганини кўрсатмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Японияда 80 миллион йиллик махлуқнинг янги тури аниқландиЯпонияда 80 миллион йиллик махлуқнинг янги тури аниқландиБугун, 15:20АҚШда аёл қизи ва тўрт набирасини нега ўлдирди?АҚШда аёл қизи ва тўрт набирасини нега ўлдирди?Бугун, 15:15Қозоғистон бензин ва дизель экспортига қўйилган тақиқни яна узайтирмоқчиҚозоғистон бензин ва дизель экспортига қўйилган тақиқни яна узайтирмоқчиБугун, 15:11Дунёда бойлар сони янги рекорд ўрнатди! Қайси мамлакатда бойлар энг кўп?Дунёда бойлар сони янги рекорд ўрнатди! Қайси мамлакатда бойлар энг кўп?Бугун, 15:04“Мурас Юнайтед” – “Азиягол” баҳсида судланган Қамчибек Ташиевнинг иштироки муҳокамага сабаб бўлди“Мурас Юнайтед” – “Азиягол” баҳсида судланган Қамчибек Ташиевнинг иштироки муҳокамага сабаб бўлдиБугун, 12:08Истанбулда кучли ёмғир кўчаларни сувга тўлдирдиИстанбулда кучли ёмғир кўчаларни сувга тўлдирдиБугун, 11:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди