Наполи янги ҳужумчи қидирмоқда: Габриел Жесус ва бошқа номзодлар

·0·Спорт
Наполи янги ҳужумчи қидирмоқда: Габриел Жесус ва бошқа номзодлар

Италиянинг Наполи клуби жамоанинг ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида янги марказий ҳужумчи қидириш ишларини жадал давом эттирмоқда. Жамоа бош мураббийи Массимилиано Аллегри таркибда рақобатбардош марказий ҳужумчи бўлишини истамоқда ва раҳбарият олдига шундай вазифа қўйилган. Ромелу Лукаку Fenerbahçe клубига сотиб юборилганидан сўнг, неаполликлар асосий тўққизинчи рақам учун кураша оладиган ёки унга муносиб шерик бўладиган футболчи изламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабар қилишича, трансфер ойнасининг кейинги икки ҳафтаси спорт директори Жованни Манна учун ҳал қилувчи паллага айланади. Клуб катта миқдордаги сармоя киритиш имкониятига эга эмаслиги сабабли, шартнома шартлари қулай бўлган ижара ёки сотиб олиш ҳуқуқи билан келишувлар кўриб чиқилмоқда. Таркибни молиявий жиҳатдан мувозанатда сақлаш ва трансферлар учун маблағ топиш мақсадида баъзи футболчиларни сотиб юбориш ҳам режалаштирилган.

Трансфер бозори ва асосий номзодлар

Неапол клуби нишонига тушган футболчилар орасида Англия Премер-лигасида тўп сураётган бир нечта таниқли номлар бор. Арсенал сафида ўз режалари ўзгаргани сабабли кетишга тайёр турган Габриел Жесус клубнинг асосий қизиқишларидан биридир. Бразилиялик ҳужумчи Массимилиано Аллегрийга жуда маъқул келмоқда. Наполи аллақачон Лондон клуби билан трансфер рақамлари ва битим тузилиши бўйича музокаралар олиб борган бўлса-да, футболчининг ўзи Италияга келишни устувор вазифа деб билмаяпти ва трансфер ойнаси охиригача келадиган бошқа таклифларни ҳам синчковлик билан ўйлаб кўрмоқчи.

Шунингдек, Англия ва бошқа чемпионатлардан бошқа вариантлар ҳам ўрганилмоқда. Манчестер Юнайтед сафидан кетиши кутилаётган Джошуа Зиркзее ҳам Наполи эътиборидан четда қолмагани маълум қилинди. Жованни Манна футболчининг вакиллари ва Манчестер Юнайтед раҳбарияти билан боғланган, бироқ ҳозирча бу фақат дастлабки сўров даражасида қолмоқда. Футболчининг йилига 3,5 миллион еврога яқин маоши асосий тўсиқ бўлиши мумкин. Бундан ташқари, жамоа бошқа ҳужумчи вариантларини ҳам кўриб чиқмоқда.

Кадрлар алмашинуви ва молиявий режалар

Челси клубидан қайтган ва Баерн Мюнхен таркибида тўлиқ қолмаган Николас Жакксон ҳам Наполи қисқа рўйхатидан жой олган ҳужумчилардан биридир. Шу билан бирга, Челси клуби орқали Лиам Делап номи ҳам таклиф қилинган, бироқ бу кучли жисмоний ҳолатга эга 2003 йилда туғилган ҳужумчи Аззурри эҳтиёжларига мос келмаслиги аниқланган.

Клуб бош мураббийи хоҳиш-истакларини бажариш ва таркибни тўлиқ шакллантириш учун трансферлардан тушадиган маблағ муҳим рол ўйнайди. Хусусан:

  • Ноттингҳам Форест сафидаги ижара муддати тугагандан сўнг қайтган Лорензо Лукка Фиорентина ва Геноа клублари қизиқишига сабаб бўлмоқда ва унинг кетиши кутилмоқда.
  • Galatasaray томонидан тўлиқ сотиб олинмаган Ноа Ланг ҳам сотувга қўйилиши мумкин, унга Нидерландия ва Англиядан харидорлар бор.
  • Ajax клуби ҳам голландиялик футболчининг трансферига қизиқиш билдирмоқда.
Неапол клуби раҳбарияти келгуси ҳафталарда ушбу масалаларни ижобий ҳал этиб, бош мураббий ихтиёрига керакли ҳужумчини олиб келишни режалаштирмоқда.

НаполиГабриел ЖесусДжошуа ЗиркзееСерие АТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду ноябрда Ўзбекистонга келиши мумкинКриштиану Роналду ноябрда Ўзбекистонга келиши мумкинБугун, 19:07Арсенал Микел Артета билан янги шартнома имзолашини тасдиқладиАрсенал Микел Артета билан янги шартнома имзолашини тасдиқладиБугун, 18:32Мурат Гассиев Баходир Жалолов билан жанг қилиши мумкинлиги айтилдиМурат Гассиев Баходир Жалолов билан жанг қилиши мумкинлиги айтилдиБугун, 18:26Жозе Моуринью «Реал» футболчиларига қандай талаблар қўйди?Жозе Моуринью «Реал» футболчиларига қандай талаблар қўйди?Бугун, 18:21Ювентус ёш иқтидори Адин Личина Авеллино сафига ўтиши мумкинЮвентус ёш иқтидори Адин Личина Авеллино сафига ўтиши мумкинБугун, 18:17Ювентус бош мураббийи Лучано Спаллеттидан фақат ғалаба талаб қилинмоқдаЮвентус бош мураббийи Лучано Спаллеттидан фақат ғалаба талаб қилинмоқдаБугун, 17:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди