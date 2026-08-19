Наполи янги ҳужумчи қидирмоқда: Габриел Жесус ва бошқа номзодлар
Италиянинг Наполи клуби жамоанинг ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида янги марказий ҳужумчи қидириш ишларини жадал давом эттирмоқда. Жамоа бош мураббийи Массимилиано Аллегри таркибда рақобатбардош марказий ҳужумчи бўлишини истамоқда ва раҳбарият олдига шундай вазифа қўйилган. Ромелу Лукаку Fenerbahçe клубига сотиб юборилганидан сўнг, неаполликлар асосий тўққизинчи рақам учун кураша оладиган ёки унга муносиб шерик бўладиган футболчи изламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабар қилишича, трансфер ойнасининг кейинги икки ҳафтаси спорт директори Жованни Манна учун ҳал қилувчи паллага айланади. Клуб катта миқдордаги сармоя киритиш имкониятига эга эмаслиги сабабли, шартнома шартлари қулай бўлган ижара ёки сотиб олиш ҳуқуқи билан келишувлар кўриб чиқилмоқда. Таркибни молиявий жиҳатдан мувозанатда сақлаш ва трансферлар учун маблағ топиш мақсадида баъзи футболчиларни сотиб юбориш ҳам режалаштирилган.
Трансфер бозори ва асосий номзодларНеапол клуби нишонига тушган футболчилар орасида Англия Премер-лигасида тўп сураётган бир нечта таниқли номлар бор. Арсенал сафида ўз режалари ўзгаргани сабабли кетишга тайёр турган Габриел Жесус клубнинг асосий қизиқишларидан биридир. Бразилиялик ҳужумчи Массимилиано Аллегрийга жуда маъқул келмоқда. Наполи аллақачон Лондон клуби билан трансфер рақамлари ва битим тузилиши бўйича музокаралар олиб борган бўлса-да, футболчининг ўзи Италияга келишни устувор вазифа деб билмаяпти ва трансфер ойнаси охиригача келадиган бошқа таклифларни ҳам синчковлик билан ўйлаб кўрмоқчи.
Шунингдек, Англия ва бошқа чемпионатлардан бошқа вариантлар ҳам ўрганилмоқда. Манчестер Юнайтед сафидан кетиши кутилаётган Джошуа Зиркзее ҳам Наполи эътиборидан четда қолмагани маълум қилинди. Жованни Манна футболчининг вакиллари ва Манчестер Юнайтед раҳбарияти билан боғланган, бироқ ҳозирча бу фақат дастлабки сўров даражасида қолмоқда. Футболчининг йилига 3,5 миллион еврога яқин маоши асосий тўсиқ бўлиши мумкин. Бундан ташқари, жамоа бошқа ҳужумчи вариантларини ҳам кўриб чиқмоқда.
Кадрлар алмашинуви ва молиявий режаларЧелси клубидан қайтган ва Баерн Мюнхен таркибида тўлиқ қолмаган Николас Жакксон ҳам Наполи қисқа рўйхатидан жой олган ҳужумчилардан биридир. Шу билан бирга, Челси клуби орқали Лиам Делап номи ҳам таклиф қилинган, бироқ бу кучли жисмоний ҳолатга эга 2003 йилда туғилган ҳужумчи Аззурри эҳтиёжларига мос келмаслиги аниқланган.
Клуб бош мураббийи хоҳиш-истакларини бажариш ва таркибни тўлиқ шакллантириш учун трансферлардан тушадиган маблағ муҳим рол ўйнайди. Хусусан:
- Ноттингҳам Форест сафидаги ижара муддати тугагандан сўнг қайтган Лорензо Лукка Фиорентина ва Геноа клублари қизиқишига сабаб бўлмоқда ва унинг кетиши кутилмоқда.
- Galatasaray томонидан тўлиқ сотиб олинмаган Ноа Ланг ҳам сотувга қўйилиши мумкин, унга Нидерландия ва Англиядан харидорлар бор.
- Ajax клуби ҳам голландиялик футболчининг трансферига қизиқиш билдирмоқда.
…