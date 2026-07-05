Роналду Венесуэладаги кучли зилзилада оиласини йўқотган болага видеомурожаат йўллади (видео)
Венесуэладаги кучли зилзиладан кейин оғир жароҳат олган ёш футбол мухлиси Криштиану Роналдудан махсус видеомурожаат олди. Португалиялик футболчи унга соғлик тилаб, келажакда ўйинларидан бирига таклиф қилишини билдирди.
Бола табиий офат пайтида вайроналар остида қолган. Уни қутқариб қолишган, бироқ у оила аъзоларини йўқотган. Жароҳатлари оғир бўлгани учун шифокорлар унинг бир оёғини ампутация қилишга мажбур бўлган.
Касалхонада ётган вақтида бола Криштиану Роналду сурати туширилган Панини карточкасини сўраган. Унинг бу истаги ҳақидаги лавҳа ижтимоий тармоқларда кенг тарқалган.
Воқеадан хабар топган Роналду болага видеомурожаат юбориб, уни шахсан учратиш истагини билдирган. Шунингдек, унга махсус стикер ҳам етказилган.
Совғани олган ёш мухлис ўз қувончини яшира олмаган. У Роналдудан бундай жавоб келишини кутмаганини айтган.
…