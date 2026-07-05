400 га яқин дрон ҳужуми: Санкт-Петербург яна нишонга олинди

·0·Дунё
400 га яқин дрон ҳужуми: Санкт-Петербург яна нишонга олинди

4 июльга ўтар кечаси Украина Россия ҳудудлари ва аннексия қилинган Қримга кенг кўламли дрон ҳужумини амалга оширди. Маълумотларга кўра, ҳужум давомида қарийб 400 та учувчисиз учиш аппарати қўлланилган бўлиб, асосий зарбалардан бири Санкт-Петербург ва Ленинград вилоятига тўғри келган.

Ленинград вилояти губернатори Александр Дрозденконинг маълум қилишича, ҳудуд осмонида ҳаракатланган 67 та дрон ҳаво ҳужумидан мудофаа кучлари томонидан уриб туширилган. У ҳужум оқибатлари ҳақида батафсил маълумот бермаган, бироқ хавфсизлик нуқтаи назаридан мобил интернет хизматида вақтинчалик узилишлар кузатилиши мумкинлигини билдириб, аҳолини зарурат бўлмаса кўчага чиқмасликка чақирган.

Шу билан бирга, ижтимоий тармоқларда Санкт-Петербургдаги энг йирик нефт инфратузилма объектларидан бири — Петербург нефт терминали яқинида портлашлар содир бўлгани ва ёқилғи сақланадиган омборларда ёнғин юзага келгани акс этган видеолар тарқалмоқда. Ҳозирча ушбу тасвирлар юзасидан расмий изоҳ берилмаган.

Мазкур нефт терминали Санкт-Петербург порти яқинида жойлашган бўлиб, темирйўл, қувур ва денгиз транспорти орқали нефт ҳамда нефт маҳсулотларини ташишда муҳим логистика марказларидан бири ҳисобланади.

Эслатиб ўтамиз, ушбу объект аввал ҳам ҳужумга учраган эди. Хусусан, 3 июн куни, Санкт-Петербург халқаро иқтисодий форуми очилган кунда терминал ҳудудида йирик ёнғин содир бўлганди. Шу боис навбатдаги ҳужум Россиянинг муҳим энергетика инфратузилмаси хавфсизлиги борасидаги муҳокамаларни яна кун тартибига олиб чиқди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Мустақиллигининг 250 йиллиги тарихий рекорд билан нишонландиАҚШ Мустақиллигининг 250 йиллиги тарихий рекорд билан нишонландиБугун, 17:11Онаси учун 17 йил курашган ака-укалар судда ғалаба қозондиОнаси учун 17 йил курашган ака-укалар судда ғалаба қозондиБугун, 16:31Путин Трампга қўнғироқ қилди: суҳбатда нималар айтилди?Путин Трампга қўнғироқ қилди: суҳбатда нималар айтилди?Бугун, 15:59Россия талабаларни қандай қилиб урушга жалб қилмоқда?Россия талабаларни қандай қилиб урушга жалб қилмоқда?Бугун, 15:46Японияда 80 миллион йиллик махлуқнинг янги тури аниқландиЯпонияда 80 миллион йиллик махлуқнинг янги тури аниқландиБугун, 15:20АҚШда аёл қизи ва тўрт набирасини нега ўлдирди?АҚШда аёл қизи ва тўрт набирасини нега ўлдирди?Бугун, 15:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди