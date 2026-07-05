АҚШ ярим асрлик тақиқни бекор қилмоқда: Фуқаро авиациясида товушдан тез парвозлар даври

·0·Техно
АҚШ ярим асрлик тақиқни бекор қилмоқда: Фуқаро авиациясида товушдан тез парвозлар даври

АҚШ Федерал авиация бошқармаси (ФАА) фуқаро авиацияси тарихида кескин бурилиш ясаши кутилаётган янги қоидалар лойиҳасини эълон қилди. Мазкур ҳужжат ярим асрдан ортиқ вақт давомида амал қилиб келган, яни қуруқлик устидан товушдан тез учишни тақиқловчи чекловни қайта кўриб чиқишни назарда тутади. Бу қадам авиация саноатида янги авлод лайнерларининг пайдо бўлишига ва қитъалараро саёҳат вақтини сезиларли даражада қисқартиришга йўл очиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда амалда бўлган тақиқ 1970-йилларда товушдан тез учувчи самолётлар яратадиган кучли зарба тўлқинлари (соник боом) туфайли жорий этилган эди. Янги таклиф этилаётган меъёр эса парвозларни бутунлай тақиқлаш ўрнига, ер юзасига етиб келадиган товуш босими даражасини чеклашга асосланади. ixbt.com маълумотига кўра, агар самолёт яратадиган ортиқча босим 5,3 Па (0,11 фунт/кв. фут) миқдоридан ошмаса, унга АҚШ ҳудуди устидан товуш тўсиғини босиб ўтишга рухсат берилиши мумкин.

Технологик чекловлар ва Конкорде мероси

Таққослаш учун, афсонавий Конкорде лайнери 2 Max тезликда ва 15,8 км баландликда учганда, ер юзасида 1,94 фунт/кв. фут босим ҳосил қилган. Бу янги таклиф этилаётган лимитдан қарийб 18 баравар юқори кўрсаткичдир. Айнан шу сабабли ҳам Конкорде ўзининг товушдан тез парвозларини фақат океанлар устида амалга оширишга мажбур бўлган. Ҳатто коинотдан қайтаётган Спасе Шуттле аппаратлари ҳам 1,25 фунт/кв. фут атрофида босим ҳосил қилиши ҳисобга олинса, янги норматив нақадар қатъий эканини тушуниш мумкин.

Янги қоидалар доирасида ишлаб чиқарувчилар икки хил усулдан фойдаланишлари мумкин бўлади. Биринчиси — "Мач кутофф" режими бўлиб, бунда атмосферанинг ўзига хос хусусиятлари зарба тўлқинини ерга етиб бормасдан тарқалиб кетишига хизмат қилади. Иккинчиси эса "лов-боом" технологияси асосида қурилган янги авлод самолётларини қўллашдир. Бу турдаги ҳаво кемалари зарба тўлқинини максимал даражада пасайтириш учун махсус аэродинамик шаклга эга бўлади.

Янги авлод лайнерлари: Боом Суперсоник ва NASA лойиҳалари

Ҳозирда Боом Суперсоник компанияси ушбу йўналишда етакчилик қилмоқда. Феврал ойида компаниянинг ХБ-1 экспериментал самолёти 1,12 Max тезликда парвоз қилиб, ер юзасидаги датчикларда ҳеч қандай товуш зарбасини қайд этмади. Компания мутахассисларининг ҳисоб-китобларига кўра, келажакдаги Овертуре йўловчи лайнери 1,3 Max тезликда "шовқинсиз" учиш режими орқали трансконтинентал рейслар вақтини камида бир ярим соатга қисқартира олади.

Шунингдек, NASA агентлиги Lockheed Martin билан ҳамкорликда Қуесст дастурини амалга оширмоқда. Ушбу лойиҳа доирасида яратилган X-59 самолёти ўзининг ўта узун бурун қисми билан анъанавий қаттиқ зарбани юmsҳоқ "тирсиллаш" овозига айлантиришга мўлжалланган. Июн ойида товуш тўсиғини муваффақиятли босиб ўтган ушбу аппарат яқин вақт ичида АҚШнинг турли ҳудудлари узра синов парвозларини давом эттиради.

Гарчи технологик ютуқлар яққол кўзга ташланаётган бўлса-да, серияли товушдан тез учувчи лайнерлар пайдо бўлиши учун ҳали анча йиллар керак бўлади. АҚШда янги турдаги фуқаро самолётини сертификатлаш жараёни одатда 5 йилдан 9 йилгача вақт олади, бутун бошли платформани ишлаб чиқиш эса ўн йилликдан кўпроқ муддатни талаб этиши мумкин. Шунга қарамай, йирик авиаширкатлар аллақачон навбатга туришган: United Airlines 15 та, Американ Аирлинес эса 20 та Овертуре самолётига олдиндан буюртма бериб бўлган.

АвиацияТехнологияАҚШNASAБоом Суперсоник
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳандисликда инқилоб: Шамол генераторлари учун парраклар 4Д-принтерда босиб чиқариладиМуҳандисликда инқилоб: Шамол генераторлари учун парраклар 4Д-принтерда босиб чиқариладиБугун, 17:00ХХИ аср елкани: Wing560 технологияси улкан юк кемасида муваффақиятли синовдан ўтдиХХИ аср елкани: Wing560 технологияси улкан юк кемасида муваффақиятли синовдан ўтдиБугун, 16:26Британияда 14 та янги ядро реактори қурилиши кутилмоқда: 8 миллион хонадон учун энергияБританияда 14 та янги ядро реактори қурилиши кутилмоқда: 8 миллион хонадон учун энергияБугун, 15:50Банг & Олуфсен ўз тарихидаги илк ташқи аккумуляторни тақдим этдиБанг & Олуфсен ўз тарихидаги илк ташқи аккумуляторни тақдим этдиБугун, 15:29Нокиа сунъий интеллектли тугмачали телефонлар билан қайтдиНокиа сунъий интеллектли тугмачали телефонлар билан қайтдиБугун, 15:15Ер орбитасидаги энг узоқ нуқта: 6-июль куни сайёрамиз ҳаракати секинлашадиЕр орбитасидаги энг узоқ нуқта: 6-июль куни сайёрамиз ҳаракати секинлашадиБугун, 14:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда