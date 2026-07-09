Трамп буйруғи билан Эрон ўққа тутилди: Эрон АҚШ базаларига ракета ёғдирди
Яқин Шарқдаги вазият энг юқори нуқтасига чиқди. АҚШ Марказий қўмондонлиги (CENTCOM) Эрон ҳудудидаги объектларга янги йирик ҳаво зарбалари берилганини маълум қилди. Энг даҳшатлиси, ушбу ҳужумлар тўғрисидаги буйруқни шахсан АҚШ президенти Дональд Трамп берган. Бунга жавобан Эрон ҳам зудлик билан АҚШнинг минтақадаги ҳарбий базаларини ракета билан урди. Zamin.uz ушбу хавфли ҳарбий тўқнашув тафсилотларини тўплади.
АҚШ Эроннинг 80 дан ортиқ объектини йўқ қилди
АҚШ ҳарбийлари операциянинг аниқ координаталарини сир сақлаётган бўлса-да, унинг асосий мақсади Эроннинг Ҳўрмуз бўғозидаги ҳарбий имкониятларини бутунлай заифлаштириш эканини билдирган.
CENTCOM маълумотларига кўра, қисқа вақт ичида Эрон ҳудудидаги 80 дан ортиқ объектга шиддатли зарбалар берилган. Вайрон қилинган нишонлар рўйхати қуйидагича:
Эроннинг ҳаво мудофааси (ПВО) тизимлари;
Қўмондонлик ва алоқа тармоқлари;
Қирғоқдаги радиолокация станциялари ва кемаларга қарши ракета мажмуалари;
Ислом инқилоби муҳофизлари корпуси (ИИМК)га тегишли 60 дан ортиқ тезюрар ҳарбий қайиқлар.
Вашингтон бу қадамни Ҳўрмуз бўғозида халқаро савдо кемалари ва 3 та нефть танкерига қилинган дрон ҳамда ракета ҳужумларига нисбатан қонуний жавоб деб атамоқда. Бундан ташқари, АҚШ атиги икки ҳафта аввал бекор қилинган Эрон нефтига қарши санкцияларни қайтадан кучга киритди.
Эроннинг қасоси: Қувайт ва Баҳрайндаги АҚШ базалари ўққа тутилди
Американинг оммавий зарбаларидан сўнг Теҳрон расмийлари АҚШни Ҳўрмуз бўғозида эркин кема қатновини таъминлаш бўйича амалдаги меморандумни бузганликда айблади. Эрон ТИВ расмий вакили Исмоил Бағоий Вашингтон бир томонлама ҳарбий ҳаракатлари билан келишувларни чиппакка чиқарганини ва Теҳрон ўз суверенитетини охиригача ҳимоя қилишини эълон қилди.
Кўп ўтмай, Эрон Ислом инқилоби муҳофизлари корпуси (ИИМК) жавоб чоралари бошланганини маълум қилди. Кувайт ва Баҳрайн ҳукуматлари ўз ҳудудларига Эрон томонидан баллистик ракеталар учирилганини тасдиқлади. Эрон томони зарбалар айнан ушбу давлатларда жойлашган АҚШ ҳарбий объектларини нишонга олганини яширмади.
Дональд Трамп: "Мен энди улар билан ишлашни истамайман"
НАТО саммити доирасида журналистлар билан учрашган АҚШ президенти Дональд Трамп Эрон билан тузилган ўт очишни тўхтатиш келишуви расман якунига етганини қатъий таъкидлади:
«Мен энди улар билан ҳеч қандай иш қилишни истамайман. Эрон расмийлари билан мулоқот қилиш — бу шунчаки вақтни беҳуда сарфлашдир».
Шу билан бирга, Трамп агар АҚШ музокарачилари жуда зарур деб ҳисоблашса, уларга Теҳрон билан алоқа ушлаб туришга тўсқинлик қилмаслигини қўшимча қилган.
Глобал иқтисод хавф остида: Ҳўрмуз бўғози ёпилмоқдами?
Глобал нефть ташишнинг асосий артерияси бўлган Ҳўрмуз бўғозидаги вазият ҳозир ниҳоятда оғир. Эрон Ғарб давлатларига бўғозни миналардан тозалашга рухсат бермаяпти. Шу сабабли савдо кемалари фақатгина иккита тор ва хавфли йўлак орқали ҳаракатланишга мажбур бўлмоқда.
Кўрсаткич
Жорий ҳолат (Инқироздан кейин)
Юк ташиш ҳажми
АҚШ ва Исроилнинг Эронга қарши амалиётлари бошлангунга қадар бўлган кўрсаткичнинг ярмидан ҳам камайиб кетди.
Ҳаракат хавфсизлиги
Кемалар денгиз миналари ва кутилмаган дрон ҳужумлари хавфи остида ҳаракатланмоқда.
Мутахассисларнинг фикрича, АҚШ ва Эрон ўртасидаги тўғридан-тўғри ҳарбий тўқнашувлар давом этса, дунё бозорида нефть нархи кескин кўтарилиб кетиши мумкин.
…