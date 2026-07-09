Трамп буйруғи билан Эрон ўққа тутилди: Эрон АҚШ базаларига ракета ёғдирди

·52·Дунё
Трамп буйруғи билан Эрон ўққа тутилди: Эрон АҚШ базаларига ракета ёғдирди

Яқин Шарқдаги вазият энг юқори нуқтасига чиқди. АҚШ Марказий қўмондонлиги (CENTCOM) Эрон ҳудудидаги объектларга янги йирик ҳаво зарбалари берилганини маълум қилди. Энг даҳшатлиси, ушбу ҳужумлар тўғрисидаги буйруқни шахсан АҚШ президенти Дональд Трамп берган. Бунга жавобан Эрон ҳам зудлик билан АҚШнинг минтақадаги ҳарбий базаларини ракета билан урди. Zamin.uz ушбу хавфли ҳарбий тўқнашув тафсилотларини тўплади.

АҚШ Эроннинг 80 дан ортиқ объектини йўқ қилди

АҚШ ҳарбийлари операциянинг аниқ координаталарини сир сақлаётган бўлса-да, унинг асосий мақсади Эроннинг Ҳўрмуз бўғозидаги ҳарбий имкониятларини бутунлай заифлаштириш эканини билдирган.

CENTCOM маълумотларига кўра, қисқа вақт ичида Эрон ҳудудидаги 80 дан ортиқ объектга шиддатли зарбалар берилган. Вайрон қилинган нишонлар рўйхати қуйидагича:

  • Эроннинг ҳаво мудофааси (ПВО) тизимлари;

  • Қўмондонлик ва алоқа тармоқлари;

  • Қирғоқдаги радиолокация станциялари ва кемаларга қарши ракета мажмуалари;

  • Ислом инқилоби муҳофизлари корпуси (ИИМК)га тегишли 60 дан ортиқ тезюрар ҳарбий қайиқлар.

Вашингтон бу қадамни Ҳўрмуз бўғозида халқаро савдо кемалари ва 3 та нефть танкерига қилинган дрон ҳамда ракета ҳужумларига нисбатан қонуний жавоб деб атамоқда. Бундан ташқари, АҚШ атиги икки ҳафта аввал бекор қилинган Эрон нефтига қарши санкцияларни қайтадан кучга киритди.

Эроннинг қасоси: Қувайт ва Баҳрайндаги АҚШ базалари ўққа тутилди

Американинг оммавий зарбаларидан сўнг Теҳрон расмийлари АҚШни Ҳўрмуз бўғозида эркин кема қатновини таъминлаш бўйича амалдаги меморандумни бузганликда айблади. Эрон ТИВ расмий вакили Исмоил Бағоий Вашингтон бир томонлама ҳарбий ҳаракатлари билан келишувларни чиппакка чиқарганини ва Теҳрон ўз суверенитетини охиригача ҳимоя қилишини эълон қилди.

Кўп ўтмай, Эрон Ислом инқилоби муҳофизлари корпуси (ИИМК) жавоб чоралари бошланганини маълум қилди. Кувайт ва Баҳрайн ҳукуматлари ўз ҳудудларига Эрон томонидан баллистик ракеталар учирилганини тасдиқлади. Эрон томони зарбалар айнан ушбу давлатларда жойлашган АҚШ ҳарбий объектларини нишонга олганини яширмади.

Дональд Трамп: "Мен энди улар билан ишлашни истамайман"

НАТО саммити доирасида журналистлар билан учрашган АҚШ президенти Дональд Трамп Эрон билан тузилган ўт очишни тўхтатиш келишуви расман якунига етганини қатъий таъкидлади:

«Мен энди улар билан ҳеч қандай иш қилишни истамайман. Эрон расмийлари билан мулоқот қилиш — бу шунчаки вақтни беҳуда сарфлашдир».

Шу билан бирга, Трамп агар АҚШ музокарачилари жуда зарур деб ҳисоблашса, уларга Теҳрон билан алоқа ушлаб туришга тўсқинлик қилмаслигини қўшимча қилган.

Глобал иқтисод хавф остида: Ҳўрмуз бўғози ёпилмоқдами?

Глобал нефть ташишнинг асосий артерияси бўлган Ҳўрмуз бўғозидаги вазият ҳозир ниҳоятда оғир. Эрон Ғарб давлатларига бўғозни миналардан тозалашга рухсат бермаяпти. Шу сабабли савдо кемалари фақатгина иккита тор ва хавфли йўлак орқали ҳаракатланишга мажбур бўлмоқда.

Кўрсаткич

Жорий ҳолат (Инқироздан кейин)

Юк ташиш ҳажми

АҚШ ва Исроилнинг Эронга қарши амалиётлари бошлангунга қадар бўлган кўрсаткичнинг ярмидан ҳам камайиб кетди.

Ҳаракат хавфсизлиги

Кемалар денгиз миналари ва кутилмаган дрон ҳужумлари хавфи остида ҳаракатланмоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, АҚШ ва Эрон ўртасидаги тўғридан-тўғри ҳарбий тўқнашувлар давом этса, дунё бозорида нефть нархи кескин кўтарилиб кетиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияга ҳужум қилган дронлар Қозоғистондан учирилдими?Россияга ҳужум қилган дронлар Қозоғистондан учирилдими?Бугун, 10:39Диана Шуригина ишида кескин бурилиш: суд қароридан кейин вазият ўзгардиДиана Шуригина ишида кескин бурилиш: суд қароридан кейин вазият ўзгардиБугун, 10:09Сиэтлда ўзбеклар янги қадам ташлади: энди “маҳалла” океан ортида ҳам яшайдиСиэтлда ўзбеклар янги қадам ташлади: энди “маҳалла” океан ортида ҳам яшайдиБугун, 09:35Парижда 6 соатлик сўроқ ва Россияда террорчилик айблови: Павел Дуров икки ўт орасида қолдиПарижда 6 соатлик сўроқ ва Россияда террорчилик айблови: Павел Дуров икки ўт орасида қолдиБугун, 09:27Дешам Марокаш ҳақида қандай фикрда?:Франция олдида жиддий синов турибдиДешам Марокаш ҳақида қандай фикрда?:Франция олдида жиддий синов турибдиБугун, 00:35ЖССТ огоҳлантирди: ҳар беш инсондан бири саратонга чалинадиЖССТ огоҳлантирди: ҳар беш инсондан бири саратонга чалинадиБугун, 00:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди