5 ёшида хайрия қилган қиз 13 йилдан сўнг 48 млн доллар ютиб барчани ҳайрон қолдирди
Канададаги Жульет Ламур исмли қизнинг ҳаётидаги икки воқеа ижтимоий тармоқларда кўп муҳокама қилинди.
2010 йилда Гаитида кучли зилзила юз берганида Жульет атиги 5 ёшда эди. У синглиси билан ўзининг пушти рангли кўзача-ҳамёнини бўшатиб, йиғиб қўйган 61,38 Канада долларини жабрланганларга ёрдам сифатида берган. Пул Қизил Хоч жамиятига ота-онаси ёрдамида топширилган.
2023 йилда Жульет 18 ёшга тўлгач, бобоси унга лотерея чиптаси олиб кўришни маслаҳат берган. Бу унинг ҳаётидаги биринчи чипта эди.
Натижа эса кутилмаган бўлди. Жульет 48 миллион Канада доллари миқдоридаги жекпотни қўлга киритди.
У бу ютуқ орқали Канада тарихида шундай катта жекпотни ютган энг ёш иштирокчи сифатида қайд этилди.
Кўпчилик бу воқеани болаликда қилинган яхшиликнинг йиллар ўтиб қайтганига қиёслади. Жульетнинг ҳикояси эса одамларга кичик ёрдам ҳам кимдир учун катта аҳамиятга эга бўлиши мумкинлигини эслатди.
…