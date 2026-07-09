Meta фойдаланувчиларнинг Instagram суратларидан AI тасвирлар яратишни бошлади
Meta компанияси ўзининг ижтимоий тармоқларига Мусе Имаге номли янги сунъий интеллект функциясини интеграция қилди. Ушбу восита фойдаланувчиларга нафақат янги расмлар яратиш, балки мавжуд фотосуратларни таҳрирлаш ва ҳатто илованинг ўзида реклама контентларини генерация қилиш имконини беради. Бироқ, янги технологиянинг бир жиҳати жамоатчилик орасида кескин баҳсларга сабаб бўлмоқда: тизим очиқ профиллардаги шахсий суратлардан фойдаланиш ҳуқуқига эга. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мусе Имаге функцияси ёрдамида ҳар қандай фойдаланувчи бошқа бир шахснинг очиқ (публик) профилидаги суратини белгилаб (таг қилиб), ундан янги AI-тасвир яратишда фойдаланиши мумкин. Ҳозирча фақат ёпиқ аккаунтлар ва 18 ёшга тўлмаган фойдаланувчиларнинг профиллари ушбу тизимдан автоматик равишда истисно қилинган. Қолган барча ҳолатларда бегона шахслар сизнинг суратларингизни сунъий интеллект ёрдамида ўзгартириши ёки қайта ишлаши мумкин.
Махфийлик ва хавфсизлик муаммолариЭкспертларнинг фикрича, ушбу янгилик шахсий дахлсизликка жиддий хавф туғдиради. Асосий муаммо шундаки, фойдаланувчилар ўз суратлари бегона шахслар томонидан генерация қилинаётганидан бехабар қолишади, чунки тизим бу ҳақда ҳеч қандай билдиришнома юбормайди. Бу эса ўз навбатида турли тазйиқлар, шахсни сохталаштириш (имперсонатион) ва инсоннинг розилигисиз унинг қиёфасини ноўрин таҳрирлаш каби салбий ҳолатларга йўл очиши мумкин.
Пев Ресеарч Сентер томонидан ўтказилган сўровномага кўра, респондентларнинг 35 фоизи сунъий интеллектнинг бундай кенг кўламли қўлланилишидан хавотирда эканини билдирган. Meta компаниясининг фойдаланувчилар маълумотлари билан боғлиқ ўтмишдаги можаролари, хусусан Камбридге Аналйтика воқеаси ва 2019-йилда Федерал савдо комиссияси (ФТК) томонидан белгиланган 5 миллиард долларлик жарима, жамоатчиликдаги шубҳаларни янада кучайтирмоқда.
Суратларни ҳимоя қилиш чоралариАгар сиз ўз суратларингиздан сунъий интеллект моделлари яратишда фойдаланилишини истамасангиз, бир неча чораларни кўришингиз мумкин. Ҳозирда энг самарали йўл — Instagram профилини ёпиқ (привате) режимга ўтказишдир. Шунингдек, созламалар орқали контентдан фойдаланиш ҳуқуқларини чеклаш имконияти ҳам мавжуд. Технологик гигантлар янги AI воситаларини жорий этишда пойгага киришган бир пайтда, фойдаланувчилар ўз маълумотлари устидан назоратни сақлаб қолишлари муҳим аҳамиятга эга.
ixbt.com маълумотларига кўра, Meta ушбу функцияни янада такомиллаштиришни режалаштирган, бироқ ҳуқуқшунослар ва махфийлик ҳимоячилари компаниядан шаффофликни оширишни талаб қилмоқда. Фойдаланувчи ўз сурати қандай ва ким томонидан ишлатилаётганини аниқ билиши шарт деб ҳисобламоқда мутахассислар. Ҳозирча компания ушбу эътирозларга нисбатан расмий муносабат билдиргани йўқ.
…