Meta фойдаланувчиларнинг Instagram суратларидан AI тасвирлар яратишни бошлади

·0·Техно
Meta фойдаланувчиларнинг Instagram суратларидан AI тасвирлар яратишни бошлади

Meta компанияси ўзининг ижтимоий тармоқларига Мусе Имаге номли янги сунъий интеллект функциясини интеграция қилди. Ушбу восита фойдаланувчиларга нафақат янги расмлар яратиш, балки мавжуд фотосуратларни таҳрирлаш ва ҳатто илованинг ўзида реклама контентларини генерация қилиш имконини беради. Бироқ, янги технологиянинг бир жиҳати жамоатчилик орасида кескин баҳсларга сабаб бўлмоқда: тизим очиқ профиллардаги шахсий суратлардан фойдаланиш ҳуқуқига эга. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мусе Имаге функцияси ёрдамида ҳар қандай фойдаланувчи бошқа бир шахснинг очиқ (публик) профилидаги суратини белгилаб (таг қилиб), ундан янги AI-тасвир яратишда фойдаланиши мумкин. Ҳозирча фақат ёпиқ аккаунтлар ва 18 ёшга тўлмаган фойдаланувчиларнинг профиллари ушбу тизимдан автоматик равишда истисно қилинган. Қолган барча ҳолатларда бегона шахслар сизнинг суратларингизни сунъий интеллект ёрдамида ўзгартириши ёки қайта ишлаши мумкин.

Махфийлик ва хавфсизлик муаммолари

Экспертларнинг фикрича, ушбу янгилик шахсий дахлсизликка жиддий хавф туғдиради. Асосий муаммо шундаки, фойдаланувчилар ўз суратлари бегона шахслар томонидан генерация қилинаётганидан бехабар қолишади, чунки тизим бу ҳақда ҳеч қандай билдиришнома юбормайди. Бу эса ўз навбатида турли тазйиқлар, шахсни сохталаштириш (имперсонатион) ва инсоннинг розилигисиз унинг қиёфасини ноўрин таҳрирлаш каби салбий ҳолатларга йўл очиши мумкин.

Пев Ресеарч Сентер томонидан ўтказилган сўровномага кўра, респондентларнинг 35 фоизи сунъий интеллектнинг бундай кенг кўламли қўлланилишидан хавотирда эканини билдирган. Meta компаниясининг фойдаланувчилар маълумотлари билан боғлиқ ўтмишдаги можаролари, хусусан Камбридге Аналйтика воқеаси ва 2019-йилда Федерал савдо комиссияси (ФТК) томонидан белгиланган 5 миллиард долларлик жарима, жамоатчиликдаги шубҳаларни янада кучайтирмоқда.

Суратларни ҳимоя қилиш чоралари

Агар сиз ўз суратларингиздан сунъий интеллект моделлари яратишда фойдаланилишини истамасангиз, бир неча чораларни кўришингиз мумкин. Ҳозирда энг самарали йўл — Instagram профилини ёпиқ (привате) режимга ўтказишдир. Шунингдек, созламалар орқали контентдан фойдаланиш ҳуқуқларини чеклаш имконияти ҳам мавжуд. Технологик гигантлар янги AI воситаларини жорий этишда пойгага киришган бир пайтда, фойдаланувчилар ўз маълумотлари устидан назоратни сақлаб қолишлари муҳим аҳамиятга эга.

ixbt.com маълумотларига кўра, Meta ушбу функцияни янада такомиллаштиришни режалаштирган, бироқ ҳуқуқшунослар ва махфийлик ҳимоячилари компаниядан шаффофликни оширишни талаб қилмоқда. Фойдаланувчи ўз сурати қандай ва ким томонидан ишлатилаётганини аниқ билиши шарт деб ҳисобламоқда мутахассислар. Ҳозирча компания ушбу эътирозларга нисбатан расмий муносабат билдиргани йўқ.

MetaInstagramСунъий ИнтеллектМахфийликМусе Имаге
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI янги Сол моделини тақдим этди: Сунъий интеллект хавфсизлиги сўроқ остидаOpenAI янги Сол моделини тақдим этди: Сунъий интеллект хавфсизлиги сўроқ остидаБугун, 23:29ЛГ Дисплай тадқиқоти: 480 Hz частотали мониторлар геймерлар натижасини 38 фоизга яхшилайдиЛГ Дисплай тадқиқоти: 480 Hz частотали мониторлар геймерлар натижасини 38 фоизга яхшилайдиБугун, 23:27OpenAI GPT-5.6 моделлар оиласини тақдим этдиOpenAI GPT-5.6 моделлар оиласини тақдим этдиБугун, 23:02Character.AI микродрамалар бозорига кирди: Томошабинлар энди қаҳрамонлар билан суҳбатлашадиCharacter.AI микродрамалар бозорига кирди: Томошабинлар энди қаҳрамонлар билан суҳбатлашадиБугун, 18:27Оллама лойиҳаси 65 миллион доллар сармоя жалб қилди: Сунъий интеллект оламида янги даврОллама лойиҳаси 65 миллион доллар сармоя жалб қилди: Сунъий интеллект оламида янги даврБугун, 18:21Вальсга туша оладиган инсонга ўхшаш робот ижтимоий тармоқларда эътиборга тушдиВальсга туша оладиган инсонга ўхшаш робот ижтимоий тармоқларда эътиборга тушдиБугун, 17:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги