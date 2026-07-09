Манчестер Юнайтед рад жавобини олди: Орельен Чуамени Реал Мадрид билан шартномани узайтирди
Испаниянинг Реал Мадрид клуби ўзининг асосий ярим ҳимоячиларидан бири Орельен Чуамени билан амалдаги келишувни узайтириш бўйича якуний қарорга келди. Бу янгилик Англиянинг Манчестер Юнайтед жамоаси учун кутилмаган зарба бўлди, чунки "қизил иблислар" франциялик футболчини ўз сафига қўшиб олишни узоқ вақтдан бери режалаштириб келаётган эди. АС нашри тарқатган маълумотларга кўра, Мадрид клуби футболчи бўйича тушган барча таклифларни рад этган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Орельен Чуамени ва Реал Мадрид раҳбарияти ўртасидаги музокаралар муваффақиятли якунланиб, томонлар 2031-йилгача мўлжалланган янги беш йиллик шартномага имзо чекдилар. Ушбу келишув клубнинг ёш юлдузларни сақлаб қолиш ва жамоанинг келажакдаги ўзагини шакллантириш стратегиясининг бир қисмидир. Футболчининг ўзи ҳам фаолиятини айнан Испания пойтахтида давом эттиришни исташини ва бошқа клублардан келган чорловларни кўриб чиқмаслигини маълум қилган.
Янги маош ва стратегик қарорДастлабки хабарларда Чуамени янги шартномага кўра йилига 13 миллион евро маош олиши айтилган эди. Бироқ сўнгги маълумотлар шуни кўрсатадики, франциялик таянч ярим ҳимоячисининг йиллик даромади тахминан 9 миллион еврони ташкил этади. Футболчи молиявий жиҳатдан кўра спортдаги ўсиш ва клубнинг нуфузини устун қўйгани айтилмоқда. У Мадридни ўз маҳоратини ошириш ва совринлар ютиш учун дунёдаги энг яхши маскан деб ҳисоблайди.
Манчестер Юнайтед раҳбарияти ярим ҳимоядаги муаммоларни ҳал қилиш учун Чуаменини асосий нишон сифатида белгилаган эди. Манчестер клуби вакиллари футболчининг агентлари билан боғланишга ҳаракат қилган, аммо Реал Мадрид раҳбарияти трансфер бўйича музокаралар ўтказишдан мутлақо бош тортган. Англия клубига франциялик футболчи сотилмаслиги ҳақида эрта огоҳлантириш берилган.
Жамоа бош мураббийи Жозе Моуринью ушбу янгиликни катта мамнуният билан қабул қилди. Португалиялик мутахассис Чуаменини ўз позициясидаги дунёнинг энг яхши ўйинчиларидан бири деб ҳисоблайди. Мураббийнинг фикрича, Орельен жамоа ўйинининг сурати ва назоратини бошқаришда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Мураббий томонидан билдирилган юксак ишонч футболчининг клубга содиқлигини янада мустаҳкамлаган.
Чуамени нафақат майдонда, балки клуб қадриятлари ва шаҳар муҳитига ҳам тўлиқ мослашганини бир неча бор таъкидлаган. Унинг Мадрид билан боғлиқлиги шунчаки профессионал шартнома эмас, балки ҳиссий боғлиқликка айланган. Бу ҳолат эса трансфер бозоридаги шов-шувларга қарамай, музокараларнинг жуда силлиқ ва муаммосиз кечишини таъминлади.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Реал Мадрид ўзининг "олтин авлоди"ни сақлаб қолишда давом этмоқда. Манчестер Юнайтед эса энди ярим ҳимояни кучайтириш учун бошқа вариантларни қидиришга мажбур. Чуаменининг 2031-йилгача қолиши Мадрид клубининг келгуси ўн йилликдаги барқарорлигини кафолатловчи муҳим қадам бўлди.
…