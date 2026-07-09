Манчестер Юнайтед рад жавобини олди: Орельен Чуамени Реал Мадрид билан шартномани узайтирди

·0·Спорт
Манчестер Юнайтед рад жавобини олди: Орельен Чуамени Реал Мадрид билан шартномани узайтирди

Испаниянинг Реал Мадрид клуби ўзининг асосий ярим ҳимоячиларидан бири Орельен Чуамени билан амалдаги келишувни узайтириш бўйича якуний қарорга келди. Бу янгилик Англиянинг Манчестер Юнайтед жамоаси учун кутилмаган зарба бўлди, чунки "қизил иблислар" франциялик футболчини ўз сафига қўшиб олишни узоқ вақтдан бери режалаштириб келаётган эди. АС нашри тарқатган маълумотларга кўра, Мадрид клуби футболчи бўйича тушган барча таклифларни рад этган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Орельен Чуамени ва Реал Мадрид раҳбарияти ўртасидаги музокаралар муваффақиятли якунланиб, томонлар 2031-йилгача мўлжалланган янги беш йиллик шартномага имзо чекдилар. Ушбу келишув клубнинг ёш юлдузларни сақлаб қолиш ва жамоанинг келажакдаги ўзагини шакллантириш стратегиясининг бир қисмидир. Футболчининг ўзи ҳам фаолиятини айнан Испания пойтахтида давом эттиришни исташини ва бошқа клублардан келган чорловларни кўриб чиқмаслигини маълум қилган.

Янги маош ва стратегик қарор

Дастлабки хабарларда Чуамени янги шартномага кўра йилига 13 миллион евро маош олиши айтилган эди. Бироқ сўнгги маълумотлар шуни кўрсатадики, франциялик таянч ярим ҳимоячисининг йиллик даромади тахминан 9 миллион еврони ташкил этади. Футболчи молиявий жиҳатдан кўра спортдаги ўсиш ва клубнинг нуфузини устун қўйгани айтилмоқда. У Мадридни ўз маҳоратини ошириш ва совринлар ютиш учун дунёдаги энг яхши маскан деб ҳисоблайди.

Манчестер Юнайтед раҳбарияти ярим ҳимоядаги муаммоларни ҳал қилиш учун Чуаменини асосий нишон сифатида белгилаган эди. Манчестер клуби вакиллари футболчининг агентлари билан боғланишга ҳаракат қилган, аммо Реал Мадрид раҳбарияти трансфер бўйича музокаралар ўтказишдан мутлақо бош тортган. Англия клубига франциялик футболчи сотилмаслиги ҳақида эрта огоҳлантириш берилган.

Жамоа бош мураббийи Жозе Моуринью ушбу янгиликни катта мамнуният билан қабул қилди. Португалиялик мутахассис Чуаменини ўз позициясидаги дунёнинг энг яхши ўйинчиларидан бири деб ҳисоблайди. Мураббийнинг фикрича, Орельен жамоа ўйинининг сурати ва назоратини бошқаришда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Мураббий томонидан билдирилган юксак ишонч футболчининг клубга содиқлигини янада мустаҳкамлаган.

Чуамени нафақат майдонда, балки клуб қадриятлари ва шаҳар муҳитига ҳам тўлиқ мослашганини бир неча бор таъкидлаган. Унинг Мадрид билан боғлиқлиги шунчаки профессионал шартнома эмас, балки ҳиссий боғлиқликка айланган. Бу ҳолат эса трансфер бозоридаги шов-шувларга қарамай, музокараларнинг жуда силлиқ ва муаммосиз кечишини таъминлади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Реал Мадрид ўзининг "олтин авлоди"ни сақлаб қолишда давом этмоқда. Манчестер Юнайтед эса энди ярим ҳимояни кучайтириш учун бошқа вариантларни қидиришга мажбур. Чуаменининг 2031-йилгача қолиши Мадрид клубининг келгуси ўн йилликдаги барқарорлигини кафолатловчи муҳим қадам бўлди.

Реал МадридМанчестер ЮнайтедОрельен ЧуамениТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сиёсат спортдан устун келди: Трамп сабаб Балогун кечирилди, Англия юлдузи эса...Сиёсат спортдан устун келди: Трамп сабаб Балогун кечирилди, Англия юлдузи эса...Бугун, 23:33Нани Роналдуга оғир мағлубиятдан кейин мурожаат қилди: гап фақат натижада эмасНани Роналдуга оғир мағлубиятдан кейин мурожаат қилди: гап фақат натижада эмасБугун, 22:35Goal ЖЧ фаворитларини янгилади: чоракфинал олдидан интрига кучайдиGoal ЖЧ фаворитларини янгилади: чоракфинал олдидан интрига кучайдиБугун, 22:31Франция — Марокаш олдидан яширин хавф: уч футболчи нозик чизиқдаФранция — Марокаш олдидан яширин хавф: уч футболчи нозик чизиқдаБугун, 21:28«Реал» трансфер режасида кутилмаган ном: ташаббус Моуриньюдан чиққан«Реал» трансфер режасида кутилмаган ном: ташаббус Моуриньюдан чиққанБугун, 21:15Ҳоланд Роналдудан илҳом олган: Норвегия юлдузининг ғайриоддий рациони очилдиҲоланд Роналдудан илҳом олган: Норвегия юлдузининг ғайриоддий рациони очилдиБугун, 19:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди