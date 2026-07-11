АҚШнинг киберхавфсизлик агентлиги СИСА тизимида жиддий камчиликлар аниқланди

·23·Техно
АҚШнинг киберхавфсизлик агентлиги СИСА тизимида жиддий камчиликлар аниқланди

АҚШнинг киберхавфсизлик ва инфратузилма хавфсизлиги агентлиги (СИСА) ўз тизимларига кириш имконини берувчи махфий калитлар ва маълумотлар очиқ тармоққа сизиб чиққанидан сўнг, бундай вазиятларда ҳаракат қилиш бўйича тайёр режасига эга эмаслиги маълум бўлди. Федерал тармоқларни ҳимоя қилишга масъул бўлган ушбу ташкилот кутилмаган инқироз пайтида ҳаракатлар стратегиясини (плайбоок) нолдан ишлаб чиқишга мажбур бўлган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Воқеа шу йилнинг май ойида, мустақил журналист Бриан Кребс агентликни пудратчи компания ходими томонидан йўл қўйилган хатолик ҳақида огоҳлантирганидан сўнг юзага келди. TechCrunch нашри хабарига кўра, СИСА ўзининг ҳисоботида ходимларнинг ҳодисанинг дастлабки босқичларида вақтни ҳаракатлар режасини тузишга сарфлаганини тан олган. Бу эса киберҳужумларга қарши туриши керак бўлган асосий органнинг кутилмаган вазиятларга тайёр эмаслигини кўрсатди.

Хатолик қандай юз берди?

ГитГуардиан киберхавфсизлик фирмаси тадқиқотчиси GitHub очиқ репозиторийсида АҚШ ҳукумат тизимларига кириш учун мўлжалланган кўплаб пароллар ва логинларни аниқлаган. Маълум бўлишича, СИСА билан ишловчи пудратчи компания ходими ушбу маълумотларни эҳтиётсизлик билан очиқ кириш режимида қолдирган. Тадқиқотчи дастлаб пудратчи билан боғланишга ҳаракат қилган, бироқ жавоб ололмагач, вазиятни Бриан Кребсга маълум қилган.

Фақатгина журналистнинг аралашувидан сўнг СИСА ушбу репозиторийни офлайн режимга ўтказган ҳамда барча фош бўлган махфий калитларни бекор қилиб, янгиларига алмаштирган. Агентликнинг таъкидлашича, ушбу ҳодиса оқибатида миссияга оид ёки фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотлари бегона қўлларга тушмаган. Шунга қарамай, тайёр режанинг йўқлиги чора кўриш жараёнини сезиларли даражада секинлаштирган бўлиши мумкин.

Тизимли муаммолар ва кадрлар етишмовчилиги

СИСА ўз ҳисоботида хавфсизлик тадқиқотчилари билан алоқа ўрнатиш каналлари аниқ белгиланмаганини ҳам қайд этган. Эндиликда агентлик мутахассисларнинг хавф-хатарлар ҳақида тезкор хабар беришларини таъминлаш учун алоқа тизимини такомиллаштиришга вада бермоқда. Бироқ, ташкилот ичидаги вазият бирмунча мураккаблигича қолмоқда.

Маълумотларга кўра, 2025-йил январ ойида Доналд Трумп президентлик муддатини бошлаганидан буён СИСА доимий директорсиз фаолият юритмоқда. Бундан ташқари, агентлик ишчи кучининг қарийб учдан бир қисми қисқартиришлар, мажбурий таътиллар ва ишдан бўшатишлар остида қолган. Бундай кадрлар етишмовчилиги ва молиявий чекловлар киберхавфсизлик даражасига салбий таъсир кўрсатаётгани мутахассислар томонидан хавотир билан кутиб олинмоқда.

Ушбу воқеа ҳатто энг юқори даражадаги давлат ташкилотлари ҳам кутилмаган киберхавфсизлик ҳодисаларига қарши аниқ ва тасдиқланган ҳаракатлар режасига эга бўлиши шартлигини яна бир бор исботлади. Импровизация қилиш ва инқироз пайтида режа тузиш қимматли вақтнинг бой берилишига ва хавфнинг ортишига олиб келиши мумкин.

СИСАКиберхавфсизликАҚШGitHubТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor бренди байкерлар учун махсус Watch 6 Plus Моторкйкле Эдитион ақлли соатини тақдим этдиHonor бренди байкерлар учун махсус Watch 6 Plus Моторкйкле Эдитион ақлли соатини тақдим этдиБугун, 06:23Ядро энергетикасида инқилоб: Ампера 30 йил давомида ёқилғи талаб қилмайдиган реакторни яратмоқдаЯдро энергетикасида инқилоб: Ампера 30 йил давомида ёқилғи талаб қилмайдиган реакторни яратмоқдаБугун, 05:55Bill Gatesнинг қизи асос солган Пҳиа стартапи фирибгарликда айбланмоқдаBill Gatesнинг қизи асос солган Пҳиа стартапи фирибгарликда айбланмоқдаБугун, 05:28Космик инқилоб: Zenно Астронаутикс ёқилғисиз ишлайдиган магнит двигателни синовдан ўтказдиКосмик инқилоб: Zenно Астронаутикс ёқилғисиз ишлайдиган магнит двигателни синовдан ўтказдиБугун, 05:20Xiaomi компанияси кийим парвариши учун инқилобий Mijia Вашинг анд Дрйинг Сет Pro тўпламини тақдим этдиXiaomi компанияси кийим парвариши учун инқилобий Mijia Вашинг анд Дрйинг Сет Pro тўпламини тақдим этдиБугун, 04:52Meta фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Instagramдаги баҳсли AI функциясини ўчириб ташладиMeta фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Instagramдаги баҳсли AI функциясини ўчириб ташладиБугун, 04:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги