Космик инқилоб: Zenно Астронаутикс ёқилғисиз ишлайдиган магнит двигателни синовдан ўтказди

·0·Техно
Космик инқилоб: Zenно Астронаутикс ёқилғисиз ишлайдиган магнит двигателни синовдан ўтказди

Янги Зеландиянинг Zenно Астронаутикс стартапи коинот саноатида улкан бурилиш ясаши кутилаётган технологияни муваффақиятли синовдан ўтказди. Компания сунъий йўлдошларни бошқариш учун анъанавий кимёвий ёқилғи талаб қилмайдиган, ўта ўтказувчан магнитлар ёрдамида ишловчи тизимни коинотда биринчи марта амалиётда қўллади. Бу технология сунъий йўлдошларнинг хизмат муддатини сезиларли даражада узайтириши ва коинотни тадқиқ қилиш харажатларини камайтириши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Суперторқуер деб номланган ушбу тизим Импульсе Спасе компаниясининг Мира сунъий йўлдошига ўрнатилган эди. Қурилма ўтган йилнинг ноябрь ойида SpaceX компаниясининг миссияси доирасида орбитага чиқарилган. Синовлар давомида тизим Ернинг магнит майдони билан ўзаро таъсирлашиш орқали сунъий йўлдошнинг йўналишини (ориентациясини) муваффақиятли ўзгартира олишини исботлади.

Технологиянинг ишлаш принципи ва афзалликлари

Анъанавий двигателлардан фарқли ўлароқ, Суперторқуер қуёш панелларидан олинган электр энергиясидан фойдаланади. Бу энергия ўта ўтказувчан ғалтакларни қувватлантиради ва бошқариладиган магнит майдонини ҳосил қилади. Мазкур майдон Ер магнит майдони билан ўзаро таъсирлашиб, аппаратни керакли томонга буриш учун зарур бўлган кучни юзага келтиради. Бу жараёнда ҳеч қандай ёнилғи сарфланмайди, бу эса сунъий йўлдошнинг оғирлигини камайтиришга хизмат қилади.

Ўта ўтказувчанлик ҳолатига эришиш учун ғалтаклар жуда паст ҳароратда бўлиши лозим. Zenно Астронаутикс муҳандислари коинот шароитига мослаштирилган махсус совутиш тизимини ишлаб чиқишди. Ушбу тизим иссиқлик насоси ва кўп қатламли изоляция ёрдамида ғалтаклар ҳароратини -196 °К даражада сақлаб туради. Энг муҳими, бундай мураккаб совутиш жараёни учун бор-йўғи 48 ватт энергия сарфланади.

Келажакдаги режалар: Ойдан Марсгача

Zenно Астронаутикс асосчиси ва бош директори Макс Аршавскийнинг сўзларига кўра, коинотда қуёш энергияси чексиз миқдорда мавжуд, шунинг учун магнит тизимларидан фойдаланиш сунъий йўлдошларни бошқаришда энг самарали йўлдир. Компания келажакда ушбу технологияни янада кенгайтиришни режалаштирмоқда. Келгусидаги мақсадлар қаторига қуйидагилар киради:

  • Космик аппаратларни бир-бирига яқинлаштириш ва туташтириш тизимларини такомиллаштириш;
  • Ой ва Марсга парвоз қиладиган кемалар учун фақат қуёш энергиясида ишлайдиган магнит двигателларни яратиш;
  • Космик радиациядан ҳимоя қилувчи магнит экранларни лойиҳалаш.
Ҳозирча радиациядан ҳимояланиш ғояси фақат концепция даражасида бўлса-да, ёқилғисиз бошқарув тизимининг муваффақияти коинот технологияларида янги даврни бошлаб берди. Ixbt.com маълумотларига кўра, ушбу ихтиро сунъий йўлдошларнинг орбитада узоқроқ қолишини таъминлайди, чунки уларнинг фаолияти энди бортдаги чекланган ёқилғи захирасига боғлиқ бўлмайди.

КосмосТехнологияZenно АстронаутиксSpaceXСунъий Йўлдош
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bill Gatesнинг қизи асос солган Пҳиа стартапи фирибгарликда айбланмоқдаBill Gatesнинг қизи асос солган Пҳиа стартапи фирибгарликда айбланмоқдаБугун, 05:28Xiaomi компанияси кийим парвариши учун инқилобий Mijia Вашинг анд Дрйинг Сет Pro тўпламини тақдим этдиXiaomi компанияси кийим парвариши учун инқилобий Mijia Вашинг анд Дрйинг Сет Pro тўпламини тақдим этдиБугун, 04:52Meta фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Instagramдаги баҳсли AI функциясини ўчириб ташладиMeta фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Instagramдаги баҳсли AI функциясини ўчириб ташладиБугун, 04:51Redmi Ноте 17 туркуми қимматлашади: Xiaomi янги флагман даражасидаги сифатни вада қилмоқдаRedmi Ноте 17 туркуми қимматлашади: Xiaomi янги флагман даражасидаги сифатни вада қилмоқдаБугун, 04:283 дақиқада тўлиқ қувват: Хитойда рекорд даражадаги қаттиқ танали аккумулятор яратилди3 дақиқада тўлиқ қувват: Хитойда рекорд даражадаги қаттиқ танали аккумулятор яратилдиБугун, 03:53Тиббиётда инқилоб: Unitree G1 гуманоид роботи илк бор жарроҳлик амалиётида қатнашдиТиббиётда инқилоб: Unitree G1 гуманоид роботи илк бор жарроҳлик амалиётида қатнашдиБугун, 03:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги