Meta фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Instagramдаги баҳсли AI функциясини ўчириб ташлади
Meta корпорацияси Instagram ижтимоий тармоғида фойдаланувчиларнинг оммавий профилларидаги суратларни сунъий интеллект ёрдамида таҳрирлаш имконини берувчи янги функцияни бекор қилди. Ушбу қарор ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ва ҳуқуқ ҳимоячиларининг кескин норозилигидан сўнг қабул қилинди. Компания вакилларининг тан олишича, янги технология кутилган натижани бермаган ва хавфсизлик нуқтаи назаридан саволларни келтириб чиқарган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳафта бошида Meta ўзининг Meta Суперинтеллигенсе Лабс бўлинмаси томонидан ишлаб чиқилган Мусе Имаге номли янги AI генераторини тақдим этган эди. Ушбу восита доирасида фойдаланувчиларга бошқа бир оммавий аккаунтни @-белгиси орқали белгилаб, унинг суратлари асосида янги тасвирлар яратиш имконияти берилган. Бироқ, энг асосий муаммо шундаки, сурати ишлатилаётган шахсга бу ҳақда ҳеч қандай билдиришнома юборилмаган.
TechCrunch нашри маълумотига кўра, ушбу функция эълон қилиниши биланоқ интернетда катта шов-шувга сабаб бўлди. Кўплаб мутахассислар ва фойдаланувчилар шахсий дахлсизликнинг бузилиши ҳамда интеллектуал мулкдан ноқонуний фойдаланиш хавфидан хавотир билдиришди. Ҳатто йирик технологик нашрлар ушбу функцияни қандай қилиб ўчириб қўйиш бўйича махсус қўлланмалар ҳам чоп этишга улгурди.
Хавфсизлик ва назорат масаласиMeta ўзининг расмий блогида эълон қилган баёнотида, фойдаланувчиларнинг фикр-мулоҳазалари инобатга олинганини таъкидлади. "Бизнинг мақсадимиз фойдали ижодий восита тақдим этиш ва одамларга ўз контентларидан қандай фойдаланилишини назорат қилиш имконини бериш эди. Бироқ, ушбу функция кутилган мақсадга эриша олмагани ҳақидаги фикрларни эшитдик ва уни бутунлай олиб ташлашга қарор қилдик", — дейилади компания хабарида.
Пукк Невс асосчиси Дйлан Берснинг сўзларига кўра, Meta'га нафақат оддий фойдаланувчилар, балки йирик истеъдодлар агентликлари, жумладан, машҳур КАА (Креативе Артистс Агенкй) ҳам босим ўтказган. Машҳур шахсларнинг қиёфасидан сунъий интеллект ёрдамида турли мақсадларда, жумладан, ноўрин контентлар яратишда фойдаланиш хавфи ушбу қарорнинг тезроқ қабул қилинишига туртки бўлган.
Сунъий интеллект ижтимоий тармоқларга интеграция қилинганидан буён, ушбу технологиядан нотўғри мақсадда фойдаланиш ҳолатлари кўпайиб бормоқда. Айниқса, аёл машҳурларнинг қиёфасини сохталаштириш (деэпфаке) орқали одобсиз тасвирлар яратиш глобал муаммога айланди. Meta тақдим этган функция эса бундай суиистеъмолликлар учун йўл очиб бериши мумкин эди.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу янгилик муҳим аҳамиятга эга, чунки Instagram мамлакатимиздаги энг оммабоп платформалардан бири ҳисобланади. Шахсий маълумотлар ва суратларнинг хавфсизлиги масаласи маҳаллий сегментда ҳам тез-тез муҳокама қилинади. Meta'нинг ушбу чекиниши йирик технологик гигантлар фойдаланувчиларнинг хавфсизлик борасидаги талабларига қулоқ солишга мажбур эканлигини кўрсатди.
Ҳозирда Мусе Имаге генераторининг бошқа функциялари ишлашда давом этмоқда, бироқ бошқа шахсларнинг оммавий профилларига таяниб тасвир яратиш имконияти бутунлай блокланган. Компания келгусида бундай воситаларни жорий этишдан олдин хавфсизлик фильтрларини янада кучайтиришга вада бермоқда.
…