Meta фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Instagramдаги баҳсли AI функциясини ўчириб ташлади

·26·Техно
Meta фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Instagramдаги баҳсли AI функциясини ўчириб ташлади

Meta корпорацияси Instagram ижтимоий тармоғида фойдаланувчиларнинг оммавий профилларидаги суратларни сунъий интеллект ёрдамида таҳрирлаш имконини берувчи янги функцияни бекор қилди. Ушбу қарор ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ва ҳуқуқ ҳимоячиларининг кескин норозилигидан сўнг қабул қилинди. Компания вакилларининг тан олишича, янги технология кутилган натижани бермаган ва хавфсизлик нуқтаи назаридан саволларни келтириб чиқарган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳафта бошида Meta ўзининг Meta Суперинтеллигенсе Лабс бўлинмаси томонидан ишлаб чиқилган Мусе Имаге номли янги AI генераторини тақдим этган эди. Ушбу восита доирасида фойдаланувчиларга бошқа бир оммавий аккаунтни @-белгиси орқали белгилаб, унинг суратлари асосида янги тасвирлар яратиш имконияти берилган. Бироқ, энг асосий муаммо шундаки, сурати ишлатилаётган шахсга бу ҳақда ҳеч қандай билдиришнома юборилмаган.

TechCrunch нашри маълумотига кўра, ушбу функция эълон қилиниши биланоқ интернетда катта шов-шувга сабаб бўлди. Кўплаб мутахассислар ва фойдаланувчилар шахсий дахлсизликнинг бузилиши ҳамда интеллектуал мулкдан ноқонуний фойдаланиш хавфидан хавотир билдиришди. Ҳатто йирик технологик нашрлар ушбу функцияни қандай қилиб ўчириб қўйиш бўйича махсус қўлланмалар ҳам чоп этишга улгурди.

Хавфсизлик ва назорат масаласи

Meta ўзининг расмий блогида эълон қилган баёнотида, фойдаланувчиларнинг фикр-мулоҳазалари инобатга олинганини таъкидлади. "Бизнинг мақсадимиз фойдали ижодий восита тақдим этиш ва одамларга ўз контентларидан қандай фойдаланилишини назорат қилиш имконини бериш эди. Бироқ, ушбу функция кутилган мақсадга эриша олмагани ҳақидаги фикрларни эшитдик ва уни бутунлай олиб ташлашга қарор қилдик", — дейилади компания хабарида.

Пукк Невс асосчиси Дйлан Берснинг сўзларига кўра, Meta'га нафақат оддий фойдаланувчилар, балки йирик истеъдодлар агентликлари, жумладан, машҳур КАА (Креативе Артистс Агенкй) ҳам босим ўтказган. Машҳур шахсларнинг қиёфасидан сунъий интеллект ёрдамида турли мақсадларда, жумладан, ноўрин контентлар яратишда фойдаланиш хавфи ушбу қарорнинг тезроқ қабул қилинишига туртки бўлган.

Сунъий интеллект ижтимоий тармоқларга интеграция қилинганидан буён, ушбу технологиядан нотўғри мақсадда фойдаланиш ҳолатлари кўпайиб бормоқда. Айниқса, аёл машҳурларнинг қиёфасини сохталаштириш (деэпфаке) орқали одобсиз тасвирлар яратиш глобал муаммога айланди. Meta тақдим этган функция эса бундай суиистеъмолликлар учун йўл очиб бериши мумкин эди.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу янгилик муҳим аҳамиятга эга, чунки Instagram мамлакатимиздаги энг оммабоп платформалардан бири ҳисобланади. Шахсий маълумотлар ва суратларнинг хавфсизлиги масаласи маҳаллий сегментда ҳам тез-тез муҳокама қилинади. Meta'нинг ушбу чекиниши йирик технологик гигантлар фойдаланувчиларнинг хавфсизлик борасидаги талабларига қулоқ солишга мажбур эканлигини кўрсатди.

Ҳозирда Мусе Имаге генераторининг бошқа функциялари ишлашда давом этмоқда, бироқ бошқа шахсларнинг оммавий профилларига таяниб тасвир яратиш имконияти бутунлай блокланган. Компания келгусида бундай воситаларни жорий этишдан олдин хавфсизлик фильтрларини янада кучайтиришга вада бермоқда.

MetaInstagramСунъий ИнтеллектХавфсизликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bill Gatesнинг қизи асос солган Пҳиа стартапи фирибгарликда айбланмоқдаBill Gatesнинг қизи асос солган Пҳиа стартапи фирибгарликда айбланмоқдаБугун, 05:28Космик инқилоб: Zenно Астронаутикс ёқилғисиз ишлайдиган магнит двигателни синовдан ўтказдиКосмик инқилоб: Zenно Астронаутикс ёқилғисиз ишлайдиган магнит двигателни синовдан ўтказдиБугун, 05:20Xiaomi компанияси кийим парвариши учун инқилобий Mijia Вашинг анд Дрйинг Сет Pro тўпламини тақдим этдиXiaomi компанияси кийим парвариши учун инқилобий Mijia Вашинг анд Дрйинг Сет Pro тўпламини тақдим этдиБугун, 04:52Redmi Ноте 17 туркуми қимматлашади: Xiaomi янги флагман даражасидаги сифатни вада қилмоқдаRedmi Ноте 17 туркуми қимматлашади: Xiaomi янги флагман даражасидаги сифатни вада қилмоқдаБугун, 04:283 дақиқада тўлиқ қувват: Хитойда рекорд даражадаги қаттиқ танали аккумулятор яратилди3 дақиқада тўлиқ қувват: Хитойда рекорд даражадаги қаттиқ танали аккумулятор яратилдиБугун, 03:53Тиббиётда инқилоб: Unitree G1 гуманоид роботи илк бор жарроҳлик амалиётида қатнашдиТиббиётда инқилоб: Unitree G1 гуманоид роботи илк бор жарроҳлик амалиётида қатнашдиБугун, 03:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги