Ядро энергетикасида инқилоб: Ампера 30 йил давомида ёқилғи талаб қилмайдиган реакторни яратмоқда

·0·Техно
Ядро энергетикасида инқилоб: Ампера 30 йил давомида ёқилғи талаб қилмайдиган реакторни яратмоқда

АҚШнинг Ампера компанияси энергетика соҳасида улкан бурилиш ясаши кутилаётган янги лойиҳани эълон қилди. Компания Аделпҳи Течнологй корхонаси билан ҳамкорликда нейтронлар генерацияси технологиясига эксклюзив ҳуқуқни қўлга киритди. Ушбу ҳамкорлик натижасида ўта ихчам ва хавфсиз субкритик ядро реакторларини ишлаб чиқиш режалаштирилган бўлиб, улар келажакда маълумотлар марказлари, саноат корхоналари ва ҳарбий базаларни узлуксиз энергия билан таъминлаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ампера технологиясининг асосий ўзига хослиги унинг субкритик табиатидадир. Анъанавий атом электр станцияларидан фарқли ўлароқ, бу реакторлар мустақил равишда занжирли ядро реакциясини давом эттира олмайди. Жараённи бошлаш ва ушлаб туриш учун ташқи нейтрон манбаи зарур бўлади. ixbt.com маълумотига кўра, агар ташқи генератор ўчирилса, ядро реакцияси деярли лаҳзаларда тўхтайди. Бу эса техноген офатлар хавфини минимал даражага туширувчи энг юқори даражадаги хавфсизлик механизмидир.

Технологик ҳамкорлик ва янги имкониятлар

Лойиҳа доирасида Ампера Калифорниянинг Аделпҳи Течнологй компанияси улушини сотиб олди. Мазкур корхона 40 йилдан ортиқ вақт давомида илмий ва давлат лойиҳалари учун ихчам нейтрон манбаларини яратиш билан шуғулланиб келади. Эндиликда лаборатория шароитидаги ушбу ишланмалар тижорий энергетика тизимларига мослаштирилади. Мутахассислар 2025-йил якунидан буён нейтрон генераторларини бўлажак реакторлар архитектурасига интеграция қилиш устида иш олиб бормоқда.

Ампера аллақачон ўзининг ядровий платформасини яратиш йўлида бир қатор муҳим қадамларни ташлади. Хусусан, компания 3D-принтер ёрдамида тайёрланган реактор фаол зонасининг тўлиқ ўлчамли прототипини тақдим этди. Кремний карбидидан ишланган ушбу конструкция ўзининг чидамлилиги ва самарадорлиги билан ажралиб туради.

30 йиллик автоном энергия ва ёқилғи захираси

Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, янги авлод реакторлари ёқилғини алмаштирмасдан 30 йилгача хизмат қилиш имкониятига эга бўлади. Бу кўрсаткич айниқса узоқ ҳудудлардаги объектлар ва денгиз транспорти учун жуда муҳимдир. Келажакда бундай қурилмалар қуйидаги йўналишларда қўлланилиши кўзда тутилган:

  • Йирик маълумотлар марказларини (Дата-сентерс) автоном энергия билан таъминлаш;
  • Саноат корхоналари ва заводлар учун барқарор қувват манбаи;
  • Ҳарбий базалар ва стратегик объектларнинг энергетик мустақиллиги;
  • Йирик денгиз кемалари ва сувости кемалари учун ихчам двигателлар.
Шунингдек, Ампера ўзининг ёқилғи инфратузилмасини ҳам ривожлантирмоқда. Компания Австралияда торий етказиб бериш ва истиқболли ядро ёқилғиси турларини ишлаб чиқариш билан шуғулланувчи шўъба корхонасини ташкил этди. Торий анъанавий уранга қараганда хавфсизроқ ва табиатда кўпроқ тарқалган хомашё ҳисобланади.

Ўзбекистон каби энергетика тизимини модернизация қилаётган ва атом энергетикасига қизиқиш билдираётган давлатлар учун бундай ихчам ва хавфсиз технологиялар келажакда катта аҳамият касб этиши мумкин. Кичик модулли реакторлар йирик AESларга қараганда тезроқ қурилиши ва хавфсизроқ бошқарилиши билан ажралиб туради.

АмпераЯдро ЭнергетикасиТехнологияНейтрон ГенераторИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bill Gatesнинг қизи асос солган Пҳиа стартапи фирибгарликда айбланмоқдаBill Gatesнинг қизи асос солган Пҳиа стартапи фирибгарликда айбланмоқдаБугун, 05:28Космик инқилоб: Zenно Астронаутикс ёқилғисиз ишлайдиган магнит двигателни синовдан ўтказдиКосмик инқилоб: Zenно Астронаутикс ёқилғисиз ишлайдиган магнит двигателни синовдан ўтказдиБугун, 05:20Xiaomi компанияси кийим парвариши учун инқилобий Mijia Вашинг анд Дрйинг Сет Pro тўпламини тақдим этдиXiaomi компанияси кийим парвариши учун инқилобий Mijia Вашинг анд Дрйинг Сет Pro тўпламини тақдим этдиБугун, 04:52Meta фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Instagramдаги баҳсли AI функциясини ўчириб ташладиMeta фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Instagramдаги баҳсли AI функциясини ўчириб ташладиБугун, 04:51Redmi Ноте 17 туркуми қимматлашади: Xiaomi янги флагман даражасидаги сифатни вада қилмоқдаRedmi Ноте 17 туркуми қимматлашади: Xiaomi янги флагман даражасидаги сифатни вада қилмоқдаБугун, 04:283 дақиқада тўлиқ қувват: Хитойда рекорд даражадаги қаттиқ танали аккумулятор яратилди3 дақиқада тўлиқ қувват: Хитойда рекорд даражадаги қаттиқ танали аккумулятор яратилдиБугун, 03:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги