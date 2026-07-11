Honor бренди байкерлар учун махсус Watch 6 Plus Моторкйкле Эдитион ақлли соатини тақдим этди

·26·Техно
Honor бренди байкерлар учун махсус Watch 6 Plus Моторкйкле Эдитион ақлли соатини тақдим этди

Хитойнинг технологик гиганти Honor компанияси ўзининг янги маҳсулоти — Watch 6 Plus моделининг махсус версиясини намойиш этди. Моторкйкле Эдитион деб номланган ушбу қурилма таниқли мотопойгачи Чжан Сюе ва унинг ЗХ Мото бренди билан ҳамкорликда яратилган. Янги гаджет нафақат ўзига хос дизайни, балки мотоцикл ишқибозлари учун мўлжалланган эксклюзив функциялари билан ҳам ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур соатнинг асосий ўзига хослиги унинг дастурий таъминоти ва ташқи кўринишида намоён бўлади. Қурилма ёқилганда экранда ЗХ Мото логотипи билан махсус анимация пайдо бўлади, билдиришномалар эса мотоцикл двигателининг ўкиришини эслатувчи товушлар билан бирга келади. Шунингдек, байкерлар учун тезликни ошириб юбормаслик ҳақида огоҳлантирувчи тизим ва алоҳида мотоцикл режими ҳам қўшилган.

Техник хусусиятлар ва дисплей имкониятлари

Техник жиҳатдан Моторкйкле Эдитион стандарт Honor Watch 6 Plus моделининг барча афзалликларини ўзида сақлаб қолган. Қурилма 1,46 дюймли AMOLED дисплей билан жиҳозланган бўлиб, унинг энг юқори ёрқинлиги 3000 нитга етади. Бу кўрсаткич қуёшли кунда, айниқса мотоцикл бошқараётганда маълумотларни экрандан қийинчиликсиз ўқиш имконини беради. Корпус қалинлиги 10,8 мм, оғирлиги эса бор-йўғи 41 граммни ташкил этади.

Ақлли соатнинг энг кучли жиҳатларидан бири унинг автоном иш вақтидир. 1000 мАч сиғимли аккумулятор энергия тежаш режимида 35 кунгача, фаол фойдаланилганда эса 17 кунгача қувват сақлай олади. Агар ГПС навигацияси доимий ёқилган бўлса, қурилма 42 соат давомида тўхтовсиз ишлайди. Бу узоқ масофага саёҳат қилувчи сайёҳлар ва спортчилар учун жуда муҳим кўрсаткичдир.

Sport ва саломатлик назорати

Honor Watch 6 Plus Моторкйкле Эдитион 120 дан ортиқ спорт режимларини қўллаб-қувватлайди. Улар орасида 15 та профессионал дастур мавжуд. Масалан, бадминтон ишқибозлари учун махсус режим бўлиб, у зарба кучи ва тезлигини таҳлил қилади, ўйин статистикасини юритади. Олтита сунъий йўлдош тизимини қўллаб-қувватлайдиган ГПС модули эса жойлашувни аниқ белгилашга хизмат қилади.

Саломатликни кузатиш функциялари ҳам тўлиқ жамланган:

  • Юрак уриш тезлигини (ЧСС) доимий ўлчаш;
  • Қондаги кислород миқдорини (SpO2) назорат қилиш;
  • Аэроб ва анаэроб юкламаларни таҳлил қилиш;
  • NFC модули орқали контактсиз тўловларни амалга ошириш.

Қурилма сув ва чангдан ҳимояланиш бўйича IP69 ва 5 АТМ стандартларига жавоб беради, яни у билан бемалол чўмилиш ёки экстремал шароитларда ҳаракатланиш мумкин. Ҳозирда Хитойда ушбу модел учун олдиндан буюртмалар қабул қилинмоқда. Махсус версиянинг нархи тахминан 235 долларни ташкил этади, бу стандарт моделдан бироз қимматроқ. Сотувлар жорий йилнинг 22-июльидан бошланиши кутилмоқда.

HonorСмартватчТехнологияГаджетЗХ Мото
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШнинг киберхавфсизлик агентлиги СИСА тизимида жиддий камчиликлар аниқландиАҚШнинг киберхавфсизлик агентлиги СИСА тизимида жиддий камчиликлар аниқландиБугун, 06:29Ядро энергетикасида инқилоб: Ампера 30 йил давомида ёқилғи талаб қилмайдиган реакторни яратмоқдаЯдро энергетикасида инқилоб: Ампера 30 йил давомида ёқилғи талаб қилмайдиган реакторни яратмоқдаБугун, 05:55Bill Gatesнинг қизи асос солган Пҳиа стартапи фирибгарликда айбланмоқдаBill Gatesнинг қизи асос солган Пҳиа стартапи фирибгарликда айбланмоқдаБугун, 05:28Космик инқилоб: Zenно Астронаутикс ёқилғисиз ишлайдиган магнит двигателни синовдан ўтказдиКосмик инқилоб: Zenно Астронаутикс ёқилғисиз ишлайдиган магнит двигателни синовдан ўтказдиБугун, 05:20Xiaomi компанияси кийим парвариши учун инқилобий Mijia Вашинг анд Дрйинг Сет Pro тўпламини тақдим этдиXiaomi компанияси кийим парвариши учун инқилобий Mijia Вашинг анд Дрйинг Сет Pro тўпламини тақдим этдиБугун, 04:52Meta фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Instagramдаги баҳсли AI функциясини ўчириб ташладиMeta фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Instagramдаги баҳсли AI функциясини ўчириб ташладиБугун, 04:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги