Honor бренди байкерлар учун махсус Watch 6 Plus Моторкйкле Эдитион ақлли соатини тақдим этди
Хитойнинг технологик гиганти Honor компанияси ўзининг янги маҳсулоти — Watch 6 Plus моделининг махсус версиясини намойиш этди. Моторкйкле Эдитион деб номланган ушбу қурилма таниқли мотопойгачи Чжан Сюе ва унинг ЗХ Мото бренди билан ҳамкорликда яратилган. Янги гаджет нафақат ўзига хос дизайни, балки мотоцикл ишқибозлари учун мўлжалланган эксклюзив функциялари билан ҳам ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур соатнинг асосий ўзига хослиги унинг дастурий таъминоти ва ташқи кўринишида намоён бўлади. Қурилма ёқилганда экранда ЗХ Мото логотипи билан махсус анимация пайдо бўлади, билдиришномалар эса мотоцикл двигателининг ўкиришини эслатувчи товушлар билан бирга келади. Шунингдек, байкерлар учун тезликни ошириб юбормаслик ҳақида огоҳлантирувчи тизим ва алоҳида мотоцикл режими ҳам қўшилган.
Техник хусусиятлар ва дисплей имкониятлариТехник жиҳатдан Моторкйкле Эдитион стандарт Honor Watch 6 Plus моделининг барча афзалликларини ўзида сақлаб қолган. Қурилма 1,46 дюймли AMOLED дисплей билан жиҳозланган бўлиб, унинг энг юқори ёрқинлиги 3000 нитга етади. Бу кўрсаткич қуёшли кунда, айниқса мотоцикл бошқараётганда маълумотларни экрандан қийинчиликсиз ўқиш имконини беради. Корпус қалинлиги 10,8 мм, оғирлиги эса бор-йўғи 41 граммни ташкил этади.
Ақлли соатнинг энг кучли жиҳатларидан бири унинг автоном иш вақтидир. 1000 мАч сиғимли аккумулятор энергия тежаш режимида 35 кунгача, фаол фойдаланилганда эса 17 кунгача қувват сақлай олади. Агар ГПС навигацияси доимий ёқилган бўлса, қурилма 42 соат давомида тўхтовсиз ишлайди. Бу узоқ масофага саёҳат қилувчи сайёҳлар ва спортчилар учун жуда муҳим кўрсаткичдир.
Sport ва саломатлик назоратиHonor Watch 6 Plus Моторкйкле Эдитион 120 дан ортиқ спорт режимларини қўллаб-қувватлайди. Улар орасида 15 та профессионал дастур мавжуд. Масалан, бадминтон ишқибозлари учун махсус режим бўлиб, у зарба кучи ва тезлигини таҳлил қилади, ўйин статистикасини юритади. Олтита сунъий йўлдош тизимини қўллаб-қувватлайдиган ГПС модули эса жойлашувни аниқ белгилашга хизмат қилади.
Саломатликни кузатиш функциялари ҳам тўлиқ жамланган:
- Юрак уриш тезлигини (ЧСС) доимий ўлчаш;
- Қондаги кислород миқдорини (SpO2) назорат қилиш;
- Аэроб ва анаэроб юкламаларни таҳлил қилиш;
- NFC модули орқали контактсиз тўловларни амалга ошириш.
Қурилма сув ва чангдан ҳимояланиш бўйича IP69 ва 5 АТМ стандартларига жавоб беради, яни у билан бемалол чўмилиш ёки экстремал шароитларда ҳаракатланиш мумкин. Ҳозирда Хитойда ушбу модел учун олдиндан буюртмалар қабул қилинмоқда. Махсус версиянинг нархи тахминан 235 долларни ташкил этади, бу стандарт моделдан бироз қимматроқ. Сотувлар жорий йилнинг 22-июльидан бошланиши кутилмоқда.
…