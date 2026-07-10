Франция ва Марокаш ўйини учун асосий таркиблар маълум бўлди
FIFA 2026 жаҳон чемпионати чорак финалида Франция ва Марокаш ўзаро майдонга тушади. Учрашув бугун 01:00 да Фоксбородаги стадионда бошланади. Жамоалар асосий таркибларни эълон қилди. Франция 4-2-3-1 схемасида ҳаракат қилади, ҳужум марказида Килиан Мбаппе ўйнайди. Марокаш ҳам 4-2-3-1 тизимини танлаган, дарвозани Яссин Боно қўриқлайди. Заҳира ўйинчилари ва мураббийлар рўйхати скриншотда тўлиқ кўринмаган.
Франциянинг асосий таркиби:
• М. Меньян
• Ж. Кунде
• Д. Упамекано
• В. Салиба
• Л. Динь
• М. Коне
• А. Рабьо
• У. Дембеле
• М. Олисе
• Д. Дуэ
• К. Мбаппе
Марокашнинг асосий таркиби:
• Боно
• А. Салах-Эддин
• Н. Мазрауи
• Н. Аггерд
• А. Ҳакимий
• Н. Эль-Айнауи
• А. Ричардсон
• Б. Эль-Ханнус
• А. Унаҳи
• Б. Диас
• Ч. Талби
Учрашув ғолиби ярим финал йўлланмасини қўлга киритади. Франция ҳужумда Мбаппе, Дембеле, Олисе ва Дуэ орқали ўйин қуриши кутилмоқда. Марокаш эса қанотларда Ҳакимий ва Салах-Эддин фаоллигидан фойдаланиши мумкин.
…