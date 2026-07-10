Франция ва Марокаш ўйини учун асосий таркиблар маълум бўлди

·0·Спорт
Франция ва Марокаш ўйини учун асосий таркиблар маълум бўлди

FIFA 2026 жаҳон чемпионати чорак финалида Франция ва Марокаш ўзаро майдонга тушади. Учрашув бугун 01:00 да Фоксбородаги стадионда бошланади. Жамоалар асосий таркибларни эълон қилди. Франция 4-2-3-1 схемасида ҳаракат қилади, ҳужум марказида Килиан Мбаппе ўйнайди. Марокаш ҳам 4-2-3-1 тизимини танлаган, дарвозани Яссин Боно қўриқлайди. Заҳира ўйинчилари ва мураббийлар рўйхати скриншотда тўлиқ кўринмаган.

Франциянинг асосий таркиби:

• М. Меньян
• Ж. Кунде
• Д. Упамекано
• В. Салиба
• Л. Динь
• М. Коне
• А. Рабьо
• У. Дембеле
• М. Олисе
• Д. Дуэ
• К. Мбаппе

Марокашнинг асосий таркиби:

• Боно
• А. Салах-Эддин
• Н. Мазрауи
• Н. Аггерд
• А. Ҳакимий
• Н. Эль-Айнауи
• А. Ричардсон
• Б. Эль-Ханнус
• А. Унаҳи
• Б. Диас
• Ч. Талби

Учрашув ғолиби ярим финал йўлланмасини қўлга киритади. Франция ҳужумда Мбаппе, Дембеле, Олисе ва Дуэ орқали ўйин қуриши кутилмоқда. Марокаш эса қанотларда Ҳакимий ва Салах-Эддин фаоллигидан фойдаланиши мумкин.

ФранцияМарокашКилиан МбаппеЯссин БоноАшраф ҲакимийFIFA 2026
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Юнайтед рад жавобини олди: Орельен Чуамени Реал Мадрид билан шартномани узайтирдиМанчестер Юнайтед рад жавобини олди: Орельен Чуамени Реал Мадрид билан шартномани узайтирдиКеча, 23:38Сиёсат спортдан устун келди: Трамп сабаб Балогун кечирилди, Англия юлдузи эса...Сиёсат спортдан устун келди: Трамп сабаб Балогун кечирилди, Англия юлдузи эса...Кеча, 23:33Нани Роналдуга оғир мағлубиятдан кейин мурожаат қилди: гап фақат натижада эмасНани Роналдуга оғир мағлубиятдан кейин мурожаат қилди: гап фақат натижада эмасКеча, 22:35Goal ЖЧ фаворитларини янгилади: чоракфинал олдидан интрига кучайдиGoal ЖЧ фаворитларини янгилади: чоракфинал олдидан интрига кучайдиКеча, 22:31Франция — Марокаш олдидан яширин хавф: уч футболчи нозик чизиқдаФранция — Марокаш олдидан яширин хавф: уч футболчи нозик чизиқдаКеча, 21:28«Реал» трансфер режасида кутилмаган ном: ташаббус Моуриньюдан чиққан«Реал» трансфер режасида кутилмаган ном: ташаббус Моуриньюдан чиққанКеча, 21:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди