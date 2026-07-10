Сунъий интеллект ўзи учун 100 миллион доллар сармоя жалб қилди

·25·Техно
Сунъий интеллект ўзи учун 100 миллион доллар сармоя жалб қилди

Технологиялар оламида кутилмаган воқеа юз берди: Лйзр стартапи ўзининг навбатдаги инвестиция босқичини бошқаришни тўлиқлигича сунъий интеллект агентига топширди. Натижада, компания инсон аралашувисиз 100 миллион доллар миқдорида маблағ тўплашга муваффақ бўлди. Бу воқеа венчур капитали бозорида янги давр бошланаётганидан далолат бермоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ню-Жерси штатида асос солинган Лйзр стартапи корхоналар учун махсус сунъий интеллект агентларини ишлаб чиқиш билан шуғулланади. Bloomberg нашрининг хабар беришича, компания ўзининг "СиваКлав" деб номланган тизимидан Сериес Б инвестиция босқичини ўтказишда фойдаланган. Тизим нафақат техник вазифаларни бажарган, балки инвесторлар билан мулоқотда ҳам асосий ролни ўйнаган.

Инвесторлар билан мулоқот ва таҳлил

СиваКлав тизими 130 дан ортиқ потенциал инвесторларнинг саволларига жавоб берди, инвестиция меморандумлари лойиҳасини тайёрлади ва ҳатто тақдимот давомида ҳомийлар қайси слайдларга кўпроқ эътибор қаратаётганини таҳлил қилиб борди. Бу жараён стартап маҳсулотининг нақадар самарали эканлигини амалда исботловчи ўзига хос "мастер-класс"га айланди.

Энг қизиқарли жиҳати шундаки, ушбу жараёнда анъанавий учрашувларга деярли эҳтиёж қолмади. Одатда стартап асосчилари Силикон водийсидаги Санд Ҳилл Роад кўчасида ўнлаб юзма-юз учрашувлар ўтказиши, инвесторлар билан кофе устида суҳбатлашиши талаб этиларди. Лйзр мисолида эса асосчилар ўз иш столларини тарк этмасдан, Яқин Шарқ ва Силикон водийси сармоядорларидан жами 400 миллион долларлик қизиқиш билдирилган таклифларни қабул қилишди.

Бозордаги янги тенденция

Ушбу муваффақиятли кампания якунида Лйзр 100 миллион доллар сармоя жалб қилиб, ўзининг бозор қийматини қарийб 500 миллион долларга етказди. Мутахассисларнинг фикрича, бу ҳолат сунъий интеллект соҳасига бўлган улкан қизиқиш ва капитал оқимининг натижасидир. Ҳозирда инвесторлар истиқболли технологияларни қўлга киритиш учун ҳатто роботлар билан музокара ўтказишга ҳам тайёр.

Ўзбекистон технология бозори учун ҳам бу тажриба жуда муҳим ҳисобланади. Маҳаллий стартаплар глобал бозорда маблағ тўплашда географик масофани сунъий интеллект ёрдамида қандай қисқартириш мумкинлигини кўришлари мумкин. Лйзр тажрибаси шуни кўрсатадики, агар маҳсулот ҳақиқатан ҳам иш бераётган бўлса, уни сотиш ва ривожлантириш учун инсон омилининг камайиши фақат фойда келтириши мумкин.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Лйзр ва унинг СиваКлав агенти нафақат пул топди, балки келажакдаги бизнес музокаралари қандай кўринишда бўлишини кўрсатиб берди. Эндиликда муваффақиятли раунд учун юзлаб парвозлар ва учрашувлар эмас, балки тўғри созланган алгоритмлар кифоя қилиши мумкин.

Сунъий ИнтеллектСтартапИнвестицияЛйзрТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Musk Anthropic билан ҳамкорликни кенгайтирмоқда: Рақобат ва миллиардлаб долларлик шартномаElon Musk Anthropic билан ҳамкорликни кенгайтирмоқда: Рақобат ва миллиардлаб долларлик шартномаБугун, 03:56OpenAI ўзининг Atlas браузерини ёпмоқда: Сунъий интеллект агентлари янги босқичга чиқадиOpenAI ўзининг Atlas браузерини ёпмоқда: Сунъий интеллект агентлари янги босқичга чиқадиБугун, 03:56Ростех ўзининг янги «Сатурн» учувчисиз учиш аппаратлари линиясини намойиш этдиРостех ўзининг янги «Сатурн» учувчисиз учиш аппаратлари линиясини намойиш этдиБугун, 03:52Ryzen AI Ҳало ва СтеамОС уйғунлиги: Янги авлод мини-компьютери ўйинларда синалдиRyzen AI Ҳало ва СтеамОС уйғунлиги: Янги авлод мини-компьютери ўйинларда синалдиБугун, 03:27OpenAI янги авлод GPT-5.6 моделлар оиласини тақдим этди: Сол, Терра ва Луна билан танишингOpenAI янги авлод GPT-5.6 моделлар оиласини тақдим этди: Сол, Терра ва Луна билан танишингБугун, 03:26Сунъий интеллект пойгаси: Дунё иқтисодиёти 3 триллион долларлик хавф остидами?Сунъий интеллект пойгаси: Дунё иқтисодиёти 3 триллион долларлик хавф остидами?Бугун, 02:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги