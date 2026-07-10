Сунъий интеллект ўзи учун 100 миллион доллар сармоя жалб қилди
Технологиялар оламида кутилмаган воқеа юз берди: Лйзр стартапи ўзининг навбатдаги инвестиция босқичини бошқаришни тўлиқлигича сунъий интеллект агентига топширди. Натижада, компания инсон аралашувисиз 100 миллион доллар миқдорида маблағ тўплашга муваффақ бўлди. Бу воқеа венчур капитали бозорида янги давр бошланаётганидан далолат бермоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ню-Жерси штатида асос солинган Лйзр стартапи корхоналар учун махсус сунъий интеллект агентларини ишлаб чиқиш билан шуғулланади. Bloomberg нашрининг хабар беришича, компания ўзининг "СиваКлав" деб номланган тизимидан Сериес Б инвестиция босқичини ўтказишда фойдаланган. Тизим нафақат техник вазифаларни бажарган, балки инвесторлар билан мулоқотда ҳам асосий ролни ўйнаган.
Инвесторлар билан мулоқот ва таҳлилСиваКлав тизими 130 дан ортиқ потенциал инвесторларнинг саволларига жавоб берди, инвестиция меморандумлари лойиҳасини тайёрлади ва ҳатто тақдимот давомида ҳомийлар қайси слайдларга кўпроқ эътибор қаратаётганини таҳлил қилиб борди. Бу жараён стартап маҳсулотининг нақадар самарали эканлигини амалда исботловчи ўзига хос "мастер-класс"га айланди.
Энг қизиқарли жиҳати шундаки, ушбу жараёнда анъанавий учрашувларга деярли эҳтиёж қолмади. Одатда стартап асосчилари Силикон водийсидаги Санд Ҳилл Роад кўчасида ўнлаб юзма-юз учрашувлар ўтказиши, инвесторлар билан кофе устида суҳбатлашиши талаб этиларди. Лйзр мисолида эса асосчилар ўз иш столларини тарк этмасдан, Яқин Шарқ ва Силикон водийси сармоядорларидан жами 400 миллион долларлик қизиқиш билдирилган таклифларни қабул қилишди.
Бозордаги янги тенденцияУшбу муваффақиятли кампания якунида Лйзр 100 миллион доллар сармоя жалб қилиб, ўзининг бозор қийматини қарийб 500 миллион долларга етказди. Мутахассисларнинг фикрича, бу ҳолат сунъий интеллект соҳасига бўлган улкан қизиқиш ва капитал оқимининг натижасидир. Ҳозирда инвесторлар истиқболли технологияларни қўлга киритиш учун ҳатто роботлар билан музокара ўтказишга ҳам тайёр.
Ўзбекистон технология бозори учун ҳам бу тажриба жуда муҳим ҳисобланади. Маҳаллий стартаплар глобал бозорда маблағ тўплашда географик масофани сунъий интеллект ёрдамида қандай қисқартириш мумкинлигини кўришлари мумкин. Лйзр тажрибаси шуни кўрсатадики, агар маҳсулот ҳақиқатан ҳам иш бераётган бўлса, уни сотиш ва ривожлантириш учун инсон омилининг камайиши фақат фойда келтириши мумкин.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Лйзр ва унинг СиваКлав агенти нафақат пул топди, балки келажакдаги бизнес музокаралари қандай кўринишда бўлишини кўрсатиб берди. Эндиликда муваффақиятли раунд учун юзлаб парвозлар ва учрашувлар эмас, балки тўғри созланган алгоритмлар кифоя қилиши мумкин.
…