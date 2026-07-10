OpenAI янги авлод GPT-5.6 моделлар оиласини тақдим этди: Сол, Терра ва Луна билан танишинг
Сунъий интеллект соҳасининг етакчиси ҳисобланган OpenAI компанияси ўзининг энг сўнгги ва қудратли ишланмаси — GPT-5.6 моделлар оиласини расман эълон қилди. Ушбу янги авлод моделлари нафақат ҳисоблаш қуввати, балки энергия самарадорлиги ва иқтисодий тежамкорлик борасида ҳам аввалги версиялардан сезиларли даражада устунликка эга. Компания ушбу қадам орқали бозордаги рақобатни янги босқичга олиб чиқишни мақсад қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
GPT-5.6 серияси уч хил вариантда тақдим этилган бўлиб, уларнинг ҳар бири муайян вазифаларга ихтисослашган. Сол — энг кучли ва асосий ишчи модел ҳисобланади. Терра — ўрта даражадаги имкониятларни таклиф қилса, Луна — бюджетбоп ва тезкор операциялар учун мўлжалланган вариантдир. OpenAI раҳбари Sam Altman КНБК телеканалига берган интервюсида Сол модели дастурлаш кодлари билан ишлашда аввалги версиялардан 54 фоизга самаралироқ эканини таъкидлади.
Киберхавфсизлик ва корпоратив ечимларЯнги моделнинг энг диққатга сазовор жиҳати унинг киберхавфсизлик соҳасидаги имкониятларидир. OpenAI вакилларининг сўзларига кўра, GPT-5.6 компания тарихидаги энг кучли хавфсизлик модели бўлиб, у камроқ ресурс сарфлаган ҳолда юқори натижаларни қайд этади. Мазкур технология таҳдидларни моделлаштириш, кодларни таҳлил қилиш ва тизимдаги заифликларни аниқлаш (блуе теаминг) каби мураккаб жараёнларда хавфсизлик мутахассисларига яқиндан ёрдам беради.
Шунингдек, компания ChatGPT Ворк номли янги воситани ҳам фойдаланувчиларга ҳавола этди. Бу платформа корпоратив жамоалар учун махсус ишлаб чиқилган бўлиб, у десктоп, веб ва мобил қурилмаларда ишлайди. ChatGPT Ворк ёрдамида ҳужжатлар лойиҳасини тайёрлаш, мураккаб электрон жадваллар билан ишлаш ва тақдимотлар яратиш каби кундалик офис вазифаларини автоматлаштириш мумкин.
Рақобат ва самарадорлик кўрсаткичлариGPT-5.6 нинг чиқарилиши сунъий интеллект бозоридаги рақобат авжига чиққан паллага тўғри келди. OpenAI ушбу янгилик орқали ўзининг асосий рақиби — Anthropic компаниясига жиддий зарба беришни кўзламоқда. Артифисиал Аналйсис Кодинг Агент Индех рейтингига кўра, Сол модели Anthropic томонидан яқинда тақдим этилган Fable моделидан барча кўрсаткичлар бўйича ўзиб кетган.
Хусусан, Сол модели дастурлаш тестларида 80 балл тўплаб, Fable 5 дан 2,8 пунктга юқорироқ натижа кўрсатди. Энг муҳими, OpenAI ишланмаси бу натижага эришиш учун икки баравар кам вақт ва уч баравар кам маблағ сарфлайди. Бу эса корпоратив мижозлар учун харажатларни сезиларли даражада камайтириш имконини беради.
Таъкидлаш жоизки, ушбу моделнинг чиқарилиши АҚШда маълум сиёсий баҳсларга ҳам сабаб бўлган эди. Аввалроқ Трамп маъмурияти технологиядан ғаразли мақсадларда фойдаланиш хавфидан хавотирланиб, уни жамоатчиликка тақдим этишни чеклашга ҳам уриниб кўрган. Бироқ OpenAI хавфсизлик чоралари юқори даражада эканини исботлаш орқали янги авлод моделларини глобал бозорга олиб чиқишга муваффақ бўлди.
…