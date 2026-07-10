OpenAI янги авлод GPT-5.6 моделлар оиласини тақдим этди: Сол, Терра ва Луна билан танишинг

·31·Техно
OpenAI янги авлод GPT-5.6 моделлар оиласини тақдим этди: Сол, Терра ва Луна билан танишинг

Сунъий интеллект соҳасининг етакчиси ҳисобланган OpenAI компанияси ўзининг энг сўнгги ва қудратли ишланмаси — GPT-5.6 моделлар оиласини расман эълон қилди. Ушбу янги авлод моделлари нафақат ҳисоблаш қуввати, балки энергия самарадорлиги ва иқтисодий тежамкорлик борасида ҳам аввалги версиялардан сезиларли даражада устунликка эга. Компания ушбу қадам орқали бозордаги рақобатни янги босқичга олиб чиқишни мақсад қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

GPT-5.6 серияси уч хил вариантда тақдим этилган бўлиб, уларнинг ҳар бири муайян вазифаларга ихтисослашган. Сол — энг кучли ва асосий ишчи модел ҳисобланади. Терра — ўрта даражадаги имкониятларни таклиф қилса, Луна — бюджетбоп ва тезкор операциялар учун мўлжалланган вариантдир. OpenAI раҳбари Sam Altman КНБК телеканалига берган интервюсида Сол модели дастурлаш кодлари билан ишлашда аввалги версиялардан 54 фоизга самаралироқ эканини таъкидлади.

Киберхавфсизлик ва корпоратив ечимлар

Янги моделнинг энг диққатга сазовор жиҳати унинг киберхавфсизлик соҳасидаги имкониятларидир. OpenAI вакилларининг сўзларига кўра, GPT-5.6 компания тарихидаги энг кучли хавфсизлик модели бўлиб, у камроқ ресурс сарфлаган ҳолда юқори натижаларни қайд этади. Мазкур технология таҳдидларни моделлаштириш, кодларни таҳлил қилиш ва тизимдаги заифликларни аниқлаш (блуе теаминг) каби мураккаб жараёнларда хавфсизлик мутахассисларига яқиндан ёрдам беради.

Шунингдек, компания ChatGPT Ворк номли янги воситани ҳам фойдаланувчиларга ҳавола этди. Бу платформа корпоратив жамоалар учун махсус ишлаб чиқилган бўлиб, у десктоп, веб ва мобил қурилмаларда ишлайди. ChatGPT Ворк ёрдамида ҳужжатлар лойиҳасини тайёрлаш, мураккаб электрон жадваллар билан ишлаш ва тақдимотлар яратиш каби кундалик офис вазифаларини автоматлаштириш мумкин.

Рақобат ва самарадорлик кўрсаткичлари

GPT-5.6 нинг чиқарилиши сунъий интеллект бозоридаги рақобат авжига чиққан паллага тўғри келди. OpenAI ушбу янгилик орқали ўзининг асосий рақиби — Anthropic компаниясига жиддий зарба беришни кўзламоқда. Артифисиал Аналйсис Кодинг Агент Индех рейтингига кўра, Сол модели Anthropic томонидан яқинда тақдим этилган Fable моделидан барча кўрсаткичлар бўйича ўзиб кетган.

Хусусан, Сол модели дастурлаш тестларида 80 балл тўплаб, Fable 5 дан 2,8 пунктга юқорироқ натижа кўрсатди. Энг муҳими, OpenAI ишланмаси бу натижага эришиш учун икки баравар кам вақт ва уч баравар кам маблағ сарфлайди. Бу эса корпоратив мижозлар учун харажатларни сезиларли даражада камайтириш имконини беради.

Таъкидлаш жоизки, ушбу моделнинг чиқарилиши АҚШда маълум сиёсий баҳсларга ҳам сабаб бўлган эди. Аввалроқ Трамп маъмурияти технологиядан ғаразли мақсадларда фойдаланиш хавфидан хавотирланиб, уни жамоатчиликка тақдим этишни чеклашга ҳам уриниб кўрган. Бироқ OpenAI хавфсизлик чоралари юқори даражада эканини исботлаш орқали янги авлод моделларини глобал бозорга олиб чиқишга муваффақ бўлди.

OpenAIGPT-5.6ChatGPTСунъий ИнтеллектSam Altman
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Musk Anthropic билан ҳамкорликни кенгайтирмоқда: Рақобат ва миллиардлаб долларлик шартномаElon Musk Anthropic билан ҳамкорликни кенгайтирмоқда: Рақобат ва миллиардлаб долларлик шартномаБугун, 03:56OpenAI ўзининг Atlas браузерини ёпмоқда: Сунъий интеллект агентлари янги босқичга чиқадиOpenAI ўзининг Atlas браузерини ёпмоқда: Сунъий интеллект агентлари янги босқичга чиқадиБугун, 03:56Ростех ўзининг янги «Сатурн» учувчисиз учиш аппаратлари линиясини намойиш этдиРостех ўзининг янги «Сатурн» учувчисиз учиш аппаратлари линиясини намойиш этдиБугун, 03:52Ryzen AI Ҳало ва СтеамОС уйғунлиги: Янги авлод мини-компьютери ўйинларда синалдиRyzen AI Ҳало ва СтеамОС уйғунлиги: Янги авлод мини-компьютери ўйинларда синалдиБугун, 03:27Сунъий интеллект ўзи учун 100 миллион доллар сармоя жалб қилдиСунъий интеллект ўзи учун 100 миллион доллар сармоя жалб қилдиБугун, 03:27Сунъий интеллект пойгаси: Дунё иқтисодиёти 3 триллион долларлик хавф остидами?Сунъий интеллект пойгаси: Дунё иқтисодиёти 3 триллион долларлик хавф остидами?Бугун, 02:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги