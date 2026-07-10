Англияда тезлик чекловларини 32 км/соатгача пасайтириш масаласи кўриб чиқилмоқда
Буюк Британия парламенти аъзолари мамлакат йўлларида ўлим ҳолатларини камайтириш мақсадида Англия бўйлаб стандарт тезлик чекловини соатига 20 милга (тахминан 32 км/соат) тушириш имкониятини муҳокама қилмоқда. Транспорт қўмитаси ҳукуматнинг йўл ҳаракати хавфсизлиги стратегияси доирасида ушбу ўзгариш қанчалик самарали бўлишини таҳлил қилиш учун махсус йиғилиш ўтказишни режалаштирган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ушбу ташаббус Англияда Уелс тажрибасини такрорлашни назарда тутади. 2023-йилда Уелс ҳукумати аҳоли пунктларидаги йўлларнинг қарийб 35 фоизида тезликни 30 милдан 20 милга туширган эди. Эндиликда депутатлар Транспорт фор Лондон (ТфЛ) мутахассислари ва экспертлар иштирокида ушбу чекловнинг ижобий ва салбий томонларини кўриб чиқишади.
Уелс тажрибаси: Ижобий натижалар ва норозиликларДастлабки маълумотларга кўра, тезликни пасайтириш йўлларда хавфсизлик даражасини сезиларли даражада оширган. Хусусан, 2024-йилда Уелсда оғир ва ўлим билан боғлиқ тўқнашувлар сони 19 фоизга камайган. Шунингдек, 20 ва 30 милли зоналарда жароҳат олганлар сони чорак қисмга қисқарган. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, тезликнинг 10 милга камайиши ўртача сафар вақтини бор-йўғи икки дақиқага узайтиради, холос.
Бироқ, бу ислоҳот жиддий қаршиликларга ҳам сабаб бўлди. Уелсда ушбу қоидага қарши петиция деярли ярим миллион имзо тўплади, бу мамлакат парламент тарихидаги энг катта кўрсаткичдир. Мухолифатдаги Консервативлар партияси ушбу сиёсатни иқтисодиётга 9 миллиард фунт стерлинг зарар келтирганини таъкидлаб, уни бекор қилишга чақириб келмоқда.
Стратегик мақсадлар ва келажакдаги режаларБритания ҳукумати 2035-йилга бориб йўлларда ҳалок бўлганлар ёки оғир жароҳат олганлар сонини 65 фоизга камайтиришни мақсад қилган. Парламент қўмитаси ҳозирги стратегия ушбу кўрсаткичларга эришиш учун етарли ёки йўқлигини аниқлаши лозим. Мутахассислар фикрича, тезликни пасайтириш йилига ўнлаб инсонлар ҳаётини сақлаб қолиш ва минглаб жароҳатларнинг олдини олиш имконини беради.
Ўзбекистон шароитида ҳам сўнгги йилларда Тошкент ва бошқа йирик шаҳарларда тезлик чекловларини 70 дан 60 км/соатга тушириш амалиёти жорий этилган эди. Британиядаги ушбу муҳокамалар урбанизация ва хавфсиз шаҳар муҳитини яратишда тезликни назорат қилиш глобал тенденция эканлигини яна бир бор тасдиқламоқда.
Келгуси ҳафтада бўлиб ўтадиган йиғилишда депутатлар нафақат хавфсизлик, балки чекловларни жорий этиш харажатларини ҳам кўриб чиқишади. Маълумот учун, Уелсда ушбу лойиҳани амалга ошириш 32 миллион фунт стерлингга тушган.
…