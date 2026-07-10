Англияда тезлик чекловларини 32 км/соатгача пасайтириш масаласи кўриб чиқилмоқда

·0·Авто
Англияда тезлик чекловларини 32 км/соатгача пасайтириш масаласи кўриб чиқилмоқда

Буюк Британия парламенти аъзолари мамлакат йўлларида ўлим ҳолатларини камайтириш мақсадида Англия бўйлаб стандарт тезлик чекловини соатига 20 милга (тахминан 32 км/соат) тушириш имкониятини муҳокама қилмоқда. Транспорт қўмитаси ҳукуматнинг йўл ҳаракати хавфсизлиги стратегияси доирасида ушбу ўзгариш қанчалик самарали бўлишини таҳлил қилиш учун махсус йиғилиш ўтказишни режалаштирган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ушбу ташаббус Англияда Уелс тажрибасини такрорлашни назарда тутади. 2023-йилда Уелс ҳукумати аҳоли пунктларидаги йўлларнинг қарийб 35 фоизида тезликни 30 милдан 20 милга туширган эди. Эндиликда депутатлар Транспорт фор Лондон (ТфЛ) мутахассислари ва экспертлар иштирокида ушбу чекловнинг ижобий ва салбий томонларини кўриб чиқишади.

Уелс тажрибаси: Ижобий натижалар ва норозиликлар

Дастлабки маълумотларга кўра, тезликни пасайтириш йўлларда хавфсизлик даражасини сезиларли даражада оширган. Хусусан, 2024-йилда Уелсда оғир ва ўлим билан боғлиқ тўқнашувлар сони 19 фоизга камайган. Шунингдек, 20 ва 30 милли зоналарда жароҳат олганлар сони чорак қисмга қисқарган. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, тезликнинг 10 милга камайиши ўртача сафар вақтини бор-йўғи икки дақиқага узайтиради, холос.

Бироқ, бу ислоҳот жиддий қаршиликларга ҳам сабаб бўлди. Уелсда ушбу қоидага қарши петиция деярли ярим миллион имзо тўплади, бу мамлакат парламент тарихидаги энг катта кўрсаткичдир. Мухолифатдаги Консервативлар партияси ушбу сиёсатни иқтисодиётга 9 миллиард фунт стерлинг зарар келтирганини таъкидлаб, уни бекор қилишга чақириб келмоқда.

Стратегик мақсадлар ва келажакдаги режалар

Британия ҳукумати 2035-йилга бориб йўлларда ҳалок бўлганлар ёки оғир жароҳат олганлар сонини 65 фоизга камайтиришни мақсад қилган. Парламент қўмитаси ҳозирги стратегия ушбу кўрсаткичларга эришиш учун етарли ёки йўқлигини аниқлаши лозим. Мутахассислар фикрича, тезликни пасайтириш йилига ўнлаб инсонлар ҳаётини сақлаб қолиш ва минглаб жароҳатларнинг олдини олиш имконини беради.

Ўзбекистон шароитида ҳам сўнгги йилларда Тошкент ва бошқа йирик шаҳарларда тезлик чекловларини 70 дан 60 км/соатга тушириш амалиёти жорий этилган эди. Британиядаги ушбу муҳокамалар урбанизация ва хавфсиз шаҳар муҳитини яратишда тезликни назорат қилиш глобал тенденция эканлигини яна бир бор тасдиқламоқда.

Келгуси ҳафтада бўлиб ўтадиган йиғилишда депутатлар нафақат хавфсизлик, балки чекловларни жорий этиш харажатларини ҳам кўриб чиқишади. Маълумот учун, Уелсда ушбу лойиҳани амалга ошириш 32 миллион фунт стерлингга тушган.

АнглияТезлик ЧекловиЙўл ХавфсизлигиАвтомобилТранспорт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lexus афсонавий ЛФА моделини электромобил кўринишида қайта тирилтирмоқдаLexus афсонавий ЛФА моделини электромобил кўринишида қайта тирилтирмоқдаБугун, 08:25Lada Vesta ва Аура моделлари янгиланди: Автоматик иқлим назорати ва смартфон орқали бошқарувLada Vesta ва Аура моделлари янгиланди: Автоматик иқлим назорати ва смартфон орқали бошқарувБугун, 02:52Mercedes-AMG электромобиллари учун сунъий овоз: Мотор ҳайқириғи энди рақамли шаклдаMercedes-AMG электромобиллари учун сунъий овоз: Мотор ҳайқириғи энди рақамли шаклдаКеча, 18:30Ҳайдовчилар YPX ходимига MyGov'даги ҳужжатларни кўрсатса кифоя қиладими?Ҳайдовчилар YPX ходимига MyGov'даги ҳужжатларни кўрсатса кифоя қиладими?Кеча, 18:28Mercedes-AMG янги CLA моделини тақдим этди: 671 от кучига эга шоввоз электромобилMercedes-AMG янги CLA моделини тақдим этди: 671 от кучига эга шоввоз электромобилКеча, 17:30Алпине раҳбари: Янги электр А110 бензинли моделдан ҳар томонлама устун бўладиАлпине раҳбари: Янги электр А110 бензинли моделдан ҳар томонлама устун бўладиКеча, 16:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Нима учун автомобил рули ҳар доим юмалоқ бўлиши керак?
Нима учун автомобил рули ҳар доим юмалоқ бўлиши керак?