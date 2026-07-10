Ламине Ямал Жахон чемпионати финалида Аргентина ва Лионель Месси билан тўқнашмоқчи

·36·Спорт
Ламине Ямал Жахон чемпионати финалида Аргентина ва Лионель Месси билан тўқнашмоқчи

Испания терма жамоасининг ёш юлдузи Ламине Ямал ўзининг келажакдаги орзулари билан ўртоқлашди. Барселона тарбияланувчиси Жахон чемпионати финалида амалдаги чемпион Аргентина билан тўқнаш келишни ва футбол афсонаси Лионель Месси билан либос алмашишни мақсад қилган. Ушбу ёш иқтидор эгаси учун бундай учрашув нафақат спортдаги чўққи, балки шахсий эҳтиром рамзи ҳамдир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Mundo Deportivo нашрига берган интервюсида Ямал турнирдаги асосий мақсадлари ҳақида сўз очди. Унинг таъкидлашича, Испания терма жамоаси учун энг муҳим вазифа нуфузли кубокни қўлга киритишдир. Бироқ, шахсий истаклар ҳақида гап кетганда, ёш вингер айнан Аргентина билан финал баҳсини орзу қилишини яшириб ўтирмади. Goal.com хабарига кўра, Ламине Ямал Лионель Месси билан майдонда рақобатлашишни ўз фаолиятидаги энг ҳаяжонли лаҳзалардан бири деб билади.

Тарихий рекордлар ва янги марралар

Ламине Ямал ҳозирнинг ўзида Испания футболи тарихида ўчмас из қолдирмоқда. У 19 ёшга тўлмасдан туриб, Жахон чемпионатининг плей-офф босқичида учта ўйинни асосий таркибда бошлаган илк испаниялик футболчига айланиши кутилмоқда. Бу кўрсаткич ёш иқтидорнинг нафақат клуб даражасида, балки халқаро майдонда ҳам нақадар муҳим ўрин тутаётганидан далолат беради.

Суҳбат давомида Ямал турнирнинг кашфиётлари ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, Марокаш терма жамоаси аъзоси Исмаел Саибари мусобақанинг энг кутилмаган қаҳрамонига айланди. PSVдан Бавария клубига трансфер қилинган Саибари кетма-кет учта ўйинда гол уриб, кўпчиликнинг эътиборини тортган эди. Ямал ўзининг келиб чиқиши Марокашга бориб тақалиши сабабли ҳам ушбу жамоанинг муваффақиятларини алоҳида кузатиб боради.

Финал сари қийин йўл

Орзудаги финалга етиб бориш учун Испания аввало чорак финалдаги жиддий тўсиқни енгиб ўтиши лозим. Улар 18 ўйиндан бери мағлубият нималигини билмай келаётган Белгия билан куч синашишади. Лос-Анжелес стадионида бўлиб ўтадиган ушбу баҳс турнирнинг энг шиддатли ўйинларидан бири бўлиши кутилмоқда. Испания учун бу учрашув чемпионлик амбицияларини исботлаш учун ҳақиқий имтиҳон бўлади.

Бошқа томондан, Лионель Месси бошчилигидаги Аргентина ҳам ўз йўлида давом этмоқда. 12 ўйинлик ғалабали серияга эга бўлган албиселесте чорак финалда Швейцария билан тўқнаш келади. Агар ҳар икки жамоа ўз рақибларини мағлуб этишда давом этса, футбол мухлислари Ямал орзу қилганидек Испания ва Аргентина ўртасидаги тарихий финалга гувоҳ бўлишлари мумкин.

Ламине Ямалнинг бу каби дадил баёнотлари унинг ўз кучига бўлган ишончини кўрсатади. Лионель Месси каби буюк футболчининг меросхўри сифатида кўрилаётган ёш юлдуз учун афсона билан бир майдонда учрашиш янги даврнинг бошланиши бўлиши мумкин. Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари ҳам ушбу ёш иқтидорнинг ўйинларини катта қизиқиш билан кузатиб бормоқдалар, зеро бундай қарама-қаршиликлар футбол олами учун камёб ҳодисадир.

Ламине ЯмалЛионель МессиИспанияАргентинаЖахон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сенегалда бутун бир давр якунланди: Садио Мане терма жамоадаги фаолиятини тугатдиСенегалда бутун бир давр якунланди: Садио Мане терма жамоадаги фаолиятини тугатдиБугун, 16:29Рой Кин Францияни тўхтатиш йўлини айтди: битта шарт ҳал қилувчи...Рой Кин Францияни тўхтатиш йўлини айтди: битта шарт ҳал қилувчи...Бугун, 16:25Салоҳ «Ливерпуль»дан кетди: у ЖЧ-2026 дан сўнг янги жамоа танламоқдаСалоҳ «Ливерпуль»дан кетди: у ЖЧ-2026 дан сўнг янги жамоа танламоқдаБугун, 16:23Де ла Фуэнте Месси ҳақида гапирди: 39 ёшда ҳам бир жиҳат ўзгармаганДе ла Фуэнте Месси ҳақида гапирди: 39 ёшда ҳам бир жиҳат ўзгармаганБугун, 16:20Арсенал аёллар жамоаси Барселона юлдузи Она Батлле билан шартнома имзоладиАрсенал аёллар жамоаси Барселона юлдузи Она Батлле билан шартнома имзоладиБугун, 16:13Килиан Мбаппе пеналти борасидаги муваффақиятсизлик ва жароҳати ҳақида гапирдиКилиан Мбаппе пеналти борасидаги муваффақиятсизлик ва жароҳати ҳақида гапирдиБугун, 15:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди