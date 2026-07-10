Ламине Ямал Жахон чемпионати финалида Аргентина ва Лионель Месси билан тўқнашмоқчи
Испания терма жамоасининг ёш юлдузи Ламине Ямал ўзининг келажакдаги орзулари билан ўртоқлашди. Барселона тарбияланувчиси Жахон чемпионати финалида амалдаги чемпион Аргентина билан тўқнаш келишни ва футбол афсонаси Лионель Месси билан либос алмашишни мақсад қилган. Ушбу ёш иқтидор эгаси учун бундай учрашув нафақат спортдаги чўққи, балки шахсий эҳтиром рамзи ҳамдир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Mundo Deportivo нашрига берган интервюсида Ямал турнирдаги асосий мақсадлари ҳақида сўз очди. Унинг таъкидлашича, Испания терма жамоаси учун энг муҳим вазифа нуфузли кубокни қўлга киритишдир. Бироқ, шахсий истаклар ҳақида гап кетганда, ёш вингер айнан Аргентина билан финал баҳсини орзу қилишини яшириб ўтирмади. Goal.com хабарига кўра, Ламине Ямал Лионель Месси билан майдонда рақобатлашишни ўз фаолиятидаги энг ҳаяжонли лаҳзалардан бири деб билади.
Тарихий рекордлар ва янги марраларЛамине Ямал ҳозирнинг ўзида Испания футболи тарихида ўчмас из қолдирмоқда. У 19 ёшга тўлмасдан туриб, Жахон чемпионатининг плей-офф босқичида учта ўйинни асосий таркибда бошлаган илк испаниялик футболчига айланиши кутилмоқда. Бу кўрсаткич ёш иқтидорнинг нафақат клуб даражасида, балки халқаро майдонда ҳам нақадар муҳим ўрин тутаётганидан далолат беради.
Суҳбат давомида Ямал турнирнинг кашфиётлари ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, Марокаш терма жамоаси аъзоси Исмаел Саибари мусобақанинг энг кутилмаган қаҳрамонига айланди. PSVдан Бавария клубига трансфер қилинган Саибари кетма-кет учта ўйинда гол уриб, кўпчиликнинг эътиборини тортган эди. Ямал ўзининг келиб чиқиши Марокашга бориб тақалиши сабабли ҳам ушбу жамоанинг муваффақиятларини алоҳида кузатиб боради.
Финал сари қийин йўлОрзудаги финалга етиб бориш учун Испания аввало чорак финалдаги жиддий тўсиқни енгиб ўтиши лозим. Улар 18 ўйиндан бери мағлубият нималигини билмай келаётган Белгия билан куч синашишади. Лос-Анжелес стадионида бўлиб ўтадиган ушбу баҳс турнирнинг энг шиддатли ўйинларидан бири бўлиши кутилмоқда. Испания учун бу учрашув чемпионлик амбицияларини исботлаш учун ҳақиқий имтиҳон бўлади.
Бошқа томондан, Лионель Месси бошчилигидаги Аргентина ҳам ўз йўлида давом этмоқда. 12 ўйинлик ғалабали серияга эга бўлган албиселесте чорак финалда Швейцария билан тўқнаш келади. Агар ҳар икки жамоа ўз рақибларини мағлуб этишда давом этса, футбол мухлислари Ямал орзу қилганидек Испания ва Аргентина ўртасидаги тарихий финалга гувоҳ бўлишлари мумкин.
Ламине Ямалнинг бу каби дадил баёнотлари унинг ўз кучига бўлган ишончини кўрсатади. Лионель Месси каби буюк футболчининг меросхўри сифатида кўрилаётган ёш юлдуз учун афсона билан бир майдонда учрашиш янги даврнинг бошланиши бўлиши мумкин. Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари ҳам ушбу ёш иқтидорнинг ўйинларини катта қизиқиш билан кузатиб бормоқдалар, зеро бундай қарама-қаршиликлар футбол олами учун камёб ҳодисадир.
…