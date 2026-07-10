Джон Арне Риисе: Эрлинг Холанд Англия терма жамоасини мағлуб этишга қодир
Жаҳон чемпионатининг чорак финал босқичи арафасида футбол оламининг диққат-эътибори Норвегия ва Англия ўртасидаги муросасиз баҳсга қаратилган. Ливерпул клубининг собиқ ҳимоячиси Джон Арне Риисе ушбу қарама-қаршилик ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашиб, Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холанд ўз ватанига ғалаба келтиришига ишонч билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Риисе БестБеттингСитес нашрига берган интервюсида Эрлинг Холандни айни дамда дунёнинг энг яхши марказий ҳужумчиси деб атади. Унинг таъкидлашича, норвегиялик форварднинг жисмоний кучи ва профессионал ёндашуви Томас Тухель бошчилигидаги Англия терма жамоаси ҳимоячилари учун жиддий муаммоларни келтириб чиқариши мумкин. Собиқ футболчи норвегларнинг ушбу босқичдан ўтиши уларга чемпионлик сари йўл очишини тахмин қилмоқда.
Дунёнинг энг яхши ҳужумчисиДжон Арне Риисе Холанднинг нафақат майдондаги маҳоратини, балки унинг инсоний фазилатларини ҳам юқори баҳолади. Унинг сўзларига кўра, Эрлинг замонавий футболда гол уриш инстинкти ва рақибга бўлган ҳурматни уйғунлаштира олган кам сонли ўйинчилардан биридир. "Ҳужумчи бажариши керак бўлган вазифалар ҳақида гап кетганда, Эрлинг Холанд дунёда тенгсиздир", — дея таъкидлади Риисе.
Шунингдек, у Холанднинг Габриел каби кучли ҳимоячилар билан майдондаги курашини алоҳида қайд этди. Риисенинг фикрича, Эрлинг ўйин давомида агрессив ва қатъиятли бўлса-да, ҳуштак чалингандан сўнг рақибларига нисбатан юксак эҳтиром кўрсатади. Айнан мана шу характер ва кучли ирода чорак финалда Англия мудофаасини ёриб ўтишда ҳал қилувчи омил бўлиши кутилмоқда.
Ватанпарварлик ва юксак мақсадларҚизиғи шундаки, Джон Арне Риисе ўз фаолиятининг ўн йилини Англия футболида ўтказгани сабабли, одатда йирик турнирларда "уч шерлар"га мухлислик қилишини тан олди. Бироқ, Норвегия терма жамоаси бундай юқори босқичга чиққан бир пайтда, унинг садоқати тўлиқ ўз ватани томонида эканини билдирди. У норвегияликлар Англияни мағлуб этиб, турнирда сенсация кўрсатишига умид қилмоқда.
Риисе ўз мамлакатининг имкониятларини юқори баҳолай туриб, қуйидаги жиҳатларга эътибор қаратди:
- Эрлинг Холанднинг ажойиб спорт формаси ва жисмоний устунлиги;
- Жамоанинг умумий руҳияти ва ғалабага бўлган иштиёқи;
- Томас Тухель тактикаларига қарши муносиб қаршилик кўрсата олиш қобилияти.
Мақола якунида Риисе агар Норвегия чорак финалда Англия тўсиғидан ўта олса, турнир якунида Жаҳон чемпионлиги кубогини боши узра баланд кўтаришига ишончи комиллигини айтди. Мазкур учрашув нафақат икки жамоа, балки дунёнинг энг кучли ҳужумчиси ва Томас Тухельнинг тактик схемалари ўртасидаги дуелга айланади.
…