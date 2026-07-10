Джон Арне Риисе: Эрлинг Холанд Англия терма жамоасини мағлуб этишга қодир

·0·Спорт
Джон Арне Риисе: Эрлинг Холанд Англия терма жамоасини мағлуб этишга қодир

Жаҳон чемпионатининг чорак финал босқичи арафасида футбол оламининг диққат-эътибори Норвегия ва Англия ўртасидаги муросасиз баҳсга қаратилган. Ливерпул клубининг собиқ ҳимоячиси Джон Арне Риисе ушбу қарама-қаршилик ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашиб, Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холанд ўз ватанига ғалаба келтиришига ишонч билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Риисе БестБеттингСитес нашрига берган интервюсида Эрлинг Холандни айни дамда дунёнинг энг яхши марказий ҳужумчиси деб атади. Унинг таъкидлашича, норвегиялик форварднинг жисмоний кучи ва профессионал ёндашуви Томас Тухель бошчилигидаги Англия терма жамоаси ҳимоячилари учун жиддий муаммоларни келтириб чиқариши мумкин. Собиқ футболчи норвегларнинг ушбу босқичдан ўтиши уларга чемпионлик сари йўл очишини тахмин қилмоқда.

Дунёнинг энг яхши ҳужумчиси

Джон Арне Риисе Холанднинг нафақат майдондаги маҳоратини, балки унинг инсоний фазилатларини ҳам юқори баҳолади. Унинг сўзларига кўра, Эрлинг замонавий футболда гол уриш инстинкти ва рақибга бўлган ҳурматни уйғунлаштира олган кам сонли ўйинчилардан биридир. "Ҳужумчи бажариши керак бўлган вазифалар ҳақида гап кетганда, Эрлинг Холанд дунёда тенгсиздир", — дея таъкидлади Риисе.

Шунингдек, у Холанднинг Габриел каби кучли ҳимоячилар билан майдондаги курашини алоҳида қайд этди. Риисенинг фикрича, Эрлинг ўйин давомида агрессив ва қатъиятли бўлса-да, ҳуштак чалингандан сўнг рақибларига нисбатан юксак эҳтиром кўрсатади. Айнан мана шу характер ва кучли ирода чорак финалда Англия мудофаасини ёриб ўтишда ҳал қилувчи омил бўлиши кутилмоқда.

Ватанпарварлик ва юксак мақсадлар

Қизиғи шундаки, Джон Арне Риисе ўз фаолиятининг ўн йилини Англия футболида ўтказгани сабабли, одатда йирик турнирларда "уч шерлар"га мухлислик қилишини тан олди. Бироқ, Норвегия терма жамоаси бундай юқори босқичга чиққан бир пайтда, унинг садоқати тўлиқ ўз ватани томонида эканини билдирди. У норвегияликлар Англияни мағлуб этиб, турнирда сенсация кўрсатишига умид қилмоқда.

Риисе ўз мамлакатининг имкониятларини юқори баҳолай туриб, қуйидаги жиҳатларга эътибор қаратди:

  • Эрлинг Холанднинг ажойиб спорт формаси ва жисмоний устунлиги;
  • Жамоанинг умумий руҳияти ва ғалабага бўлган иштиёқи;
  • Томас Тухель тактикаларига қарши муносиб қаршилик кўрсата олиш қобилияти.

Мақола якунида Риисе агар Норвегия чорак финалда Англия тўсиғидан ўта олса, турнир якунида Жаҳон чемпионлиги кубогини боши узра баланд кўтаришига ишончи комиллигини айтди. Мазкур учрашув нафақат икки жамоа, балки дунёнинг энг кучли ҳужумчиси ва Томас Тухельнинг тактик схемалари ўртасидаги дуелга айланади.

ФутболЭрлинг ХоландНорвегияАнглияЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе жароҳат олди: Франция терма жамоаси сардорининг ҳолати маълум бўлдиКилиан Мбаппе жароҳат олди: Франция терма жамоаси сардорининг ҳолати маълум бўлдиБугун, 15:00Жуд Беллингем ва Муҳаммад Салах: Нега инглиз юлдузининг «такаббурлиги» фойдалироқ?Жуд Беллингем ва Муҳаммад Салах: Нега инглиз юлдузининг «такаббурлиги» фойдалироқ?Бугун, 14:53Журген Клопп Германия терма жамоасига Ливерпул даги содиқ ёрдамчиларини олиб келадиЖурген Клопп Германия терма жамоасига Ливерпул даги содиқ ёрдамчиларини олиб келадиБугун, 14:39Романо «Манчестер Сити» ва Энцо ҳақидаги хабарларга нуқта қўйдиРомано «Манчестер Сити» ва Энцо ҳақидаги хабарларга нуқта қўйдиБугун, 14:16Моуринью «Реал»да режани ўзгартирди: Тчуамени масаласида қарор борМоуринью «Реал»да режани ўзгартирди: Тчуамени масаласида қарор борБугун, 14:10Астон Вилла Морган Роджерс учун 130 миллион фунт сўрамоқда: Фоден жамоага келадими?Астон Вилла Морган Роджерс учун 130 миллион фунт сўрамоқда: Фоден жамоага келадими?Бугун, 13:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди