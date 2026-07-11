Венесуэлада яна зилзила кузатилди, қурбонлар бор

·0·Дунё
Венесуэлада яна зилзила кузатилди, қурбонлар бор

Венесуэла табиий офатлар гирдобидан ҳали ҳам чиқолмаяпти. Бугун, 11 июль куни мамлакат пойтахти Каракасда 3 магнитудали навбатдаги зилзила қайд этилди. Бу ҳақда The Guardian нашри хабар берди.

Маълумотларга кўра, жорий йилнинг 24 июн куни содир бўлган кучли зилзилалар оқибатида ҳалок бўлганлар сони 4 118 нафарга етган. Яна 16 минг 740 киши турли даражада жароҳат олган, минглаб фуқаролар эса ҳануз бедарак йўқолганлар рўйхатида қолмоқда.

Мутахассислар ушбу табиий офатни сўнгги юз йилдан ортиқ вақт ичида Венесуэлада кузатилган энг вайронкор зилзилалардан бири дея баҳоламоқда. Айниқса, қирғоқбўйидаги Ла-Гуайра штатида кўплаб турар жойлар ва инфратузилма жиддий зарар кўрган.

Расмийлар тирик қолганларни қидириш-қутқариш ишлари якунланганини билдирган. Шунга қарамай, яқинларидан дарак топа олмаган фуқаролар харобалар орасида уларни излашда давом этмоқда.

11 июль куни содир бўлган навбатдаги зилзила ортидан Каракасдаги айрим бинолардан одамлар эҳтиёт чораси сифатида эвакуация қилинди.

Шу билан бирга, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Венесуэладаги гуманитар инқирозни юмшатиш мақсадида қарийб 300 миллион АҚШ доллари миқдорида ёрдам ажратишга чақирди. Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, уй-жой ва инфратузилмага етказилган зарар 37 миллиард АҚШ долларига баҳоланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда сув тошқинида қолганлар дронлар ёрдамида қутқарилмоқда (видео)Хитойда сув тошқинида қолганлар дронлар ёрдамида қутқарилмоқда (видео)Бугун, 09:4870 йил “темир ўпка”билан ҳаёт кечирган аёлнинг ҳаёт йўли якунланди70 йил “темир ўпка”билан ҳаёт кечирган аёлнинг ҳаёт йўли якунландиБугун, 01:53«Агар менга бирор нарса бўлса...»: Трамп Эрон бўйича махфий кўрсатмасини айтди«Агар менга бирор нарса бўлса...»: Трамп Эрон бўйича махфий кўрсатмасини айтдиКеча, 23:03Европа Instagram ва Facebook'га қарши чиқди: Meta катта жарима хавфи остидаЕвропа Instagram ва Facebook'га қарши чиқди: Meta катта жарима хавфи остидаКеча, 22:58Археологлар рим императори саройи остида кутилмаган хонани топдиАрхеологлар рим императори саройи остида кутилмаган хонани топдиКеча, 22:45Лвивда йирик тўқнашув: Оломон ҳарбий комиссариат машинасини ағдариб ташладиЛвивда йирик тўқнашув: Оломон ҳарбий комиссариат машинасини ағдариб ташладиКеча, 22:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди