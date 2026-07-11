Парвоз вақтида ойна синиб: йўловчи ташқарига чиқиб кетди

·66·Дунё
Парвоз вақтида ойна синиб: йўловчи ташқарига чиқиб кетди

Грециядан Германияга йўл олган Ryanair авиакомпанияси самолётида хавфли ҳодиса содир бўлди. Парвоз бошланганидан кўп ўтмай самолёт ойнаси шикастланиб, салондаги босим кескин пасайган. Бунинг оқибатида бир йўловчи қисман самолёт ташқарисига тортилиб кетган.

Маълум қилинишича, воқеа 10 июль куни Салоники шаҳридан Германиянинг Мемминген аэропортига парвоз қилаётган Boeing 737 самолётида юз берган. Ҳодиса ортидан экипаж зудлик билан самолётни орқага буриб, Салоники аэропортига фавқулодда қўндиришга қарор қилган.

Дастлабки маълумотларга кўра, жароҳатланган йўловчи Сербия фуқароси бўлган. У зудлик билан Салоникидаги AHEPA университет шифохонасига етказилган. Расмийлар унинг ҳаётига хавф йўқлигини, шифокорлар жароҳатлар даражасини баҳолаётганини маълум қилди.

Сербия оммавий ахборот воситалари тарқатган маълумотга кўра, босим пасайиши вақтида йўловчининг боши ва елкалари самолёт ташқарисига чиқиб кетган. Салондаги бошқа йўловчилар уни ушлаб қолиб, самолёт ичига тортиб киритишга муваффақ бўлган.

Ryanair ҳодиса сабабли самолёт Салоникига хавфсиз қўнганини, барча йўловчилар аэропорт терминалига қайтарилганини маълум қилди. Компания ойна қандай шароитда шикастланганига ҳозирча аниқ изоҳ бермаган.

Айни пайтда Boeing компанияси ва АҚШ Федерал авиация маъмурияти (FAA) ҳодиса юзасидан олиб борилаётган текширувда иштирок этмоқда.

Маҳаллий оммавий ахборот воситалари маълумотига кўра, парвоз бошида двигатель қисмидаги деталлардан бири узилиб чиқиб, самолёт ойнасига теккан бўлиши мумкин. Бу эса салонда босимнинг кескин пасайишига сабаб бўлган.

Эслатиб ўтиш жоиз, 2018 йилда ҳам Boeing 737 NG самолётида шунга ўхшаш фожиали ҳодиса содир бўлган эди. Ўшанда шикастланган ойна туфайли бир йўловчи самолёт ташқарисига тортилиб кетиб, ҳалок бўлган. Мазкур воқеадан кейин авиация хавфсизлиги талаблари янада кучайтирилган эди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Конорни аямай калтаклайман»: Ҳоллоуэй бўлажак жанг олдидан баёнот берди«Конорни аямай калтаклайман»: Ҳоллоуэй бўлажак жанг олдидан баёнот бердиБугун, 11:43Зеленский Россияга қарши янги ҳарбий қўмондонлик туздиЗеленский Россияга қарши янги ҳарбий қўмондонлик туздиБугун, 10:14Венесуэлада яна зилзила кузатилди, қурбонлар борВенесуэлада яна зилзила кузатилди, қурбонлар борБугун, 10:04Хитойда сув тошқинида қолганлар дронлар ёрдамида қутқарилмоқда (видео)Хитойда сув тошқинида қолганлар дронлар ёрдамида қутқарилмоқда (видео)Бугун, 09:4870 йил “темир ўпка”билан ҳаёт кечирган аёлнинг ҳаёт йўли якунланди70 йил “темир ўпка”билан ҳаёт кечирган аёлнинг ҳаёт йўли якунландиБугун, 01:53«Агар менга бирор нарса бўлса...»: Трамп Эрон бўйича махфий кўрсатмасини айтди«Агар менга бирор нарса бўлса...»: Трамп Эрон бўйича махфий кўрсатмасини айтдиКеча, 23:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди