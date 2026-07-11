Қашқадарёда сув таъминоти мутахассиси 1,2 миллион сўм билан ушланди
Қашқадарё вилоятида «Қашқадарё сув таъминоти» АЖ мутахассиси фуқародан пул олаётган вақтда ушланди. Тергов маълумотларига кўра, у расмийлаштирилган далолатномани судга юбормаслик ва ҳисобланган зарарни бекор қилишни ваъда қилган.
Мазкур ҳолат бўйича фирибгарлик моддаси билан жиноят иши қўзғатилди.
Мутахассис қандай ваъда берган?
Бош прокуратура ҳузуридаги департаментнинг Қашқадарё вилояти бошқармаси ходимлари томонидан тезкор тадбир ўтказилди.
Унда «Қашқадарё сув таъминоти» АЖнинг ичимлик суви тизими назорат бўлими мутахассиси С.М. фирибгарликда гумонланиб ушланган.
Терговга қадар текширув материалларига кўра, мутахассис фуқаро Х.Б.нинг ўғли Н.Б.га нисбатан ичимлик сувидан ноқонуний фойдаланганлик бўйича расмийлаштирилган далолатномани судга юбормасликни ваъда қилган.
Шунингдек, у қайта ҳисоб-китоб ўтказиб, етказилган зарар суммасини бекор қилиб беришини айтган.
Пул пластик картага ўтказилган
Маълум қилинишича, мутахассис хизмат мавқеидан фойдаланиб, ушбу «хизматлари» эвазига 1,2 миллион сўм талаб қилган.
Пул унинг банк пластик картасига ўтказилган вақтда у ашёвий далиллар билан ушланган.
Тезкор тадбир давомида маблағ процессуал тартибда қайтарилиб, тегишли ҳужжатлар расмийлаштирилган.
Жиноят иши қўзғатилди
Мазкур ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 168-моддаси — фирибгарлик билан жиноят иши қўзғатилган.
Айни пайтда воқеанинг барча тафсилотларини аниқлашга қаратилган тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
…