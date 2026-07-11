«Ҳамманинг олдида узр сўрайман»: Винисиус Бразилиянинг мағлубияти ҳақида
Бразилия терма жамоаси ҳужумчиси Винисиус Жуниор Жаҳон чемпионатидаги омадсиз иштирокдан сўнг илк бор мухлисларга баёнот билан чиқди. «Пентакампеонлар» мусобақанинг 1/8 финалида Норвегияга 1:2 ҳисобида имкониятни бой бериб, кутилмаганда ЖЧ-2026ни жуда эрта тарк этган эди. Zamin.uz футболчининг мағлубиятдан кейинги аламли муносабатини тақдим этади.
«Буни англаб етиш учун бир неча кун керак бўлди»
Винисиус ижтимоий тармоқдаги расмий саҳифасида мухлисларга мурожаат йўллаб, турнир натижасидан жуда хафсаласи пир бўлганини яширмади. Унинг таъкидлашича, ушбу оғир зарбани ҳазм қилиш ва ўзига келиш учун унга бир неча кун вақт талаб этилган.
Винисиус Жуниорнинг ижтимоий тармоқдаги баёнотидан: «Деярли тўрт йил ўтди, ва мен яна жаҳон чемпионатидаги навбатдаги аламли мағлубиятдан сўнг нималар ёзиш ҳақида ўйлаяпман. Турли ёшдаги шунчаки кўп инсонларнинг менга ишонгани, орзумизни бўлишгани, қўллаб-қувватлаганини кўрдимки, сукут сақлаш адолатдан бўлмасди.
Терма жамоа футболкасини кийиш — ҳаётимдаги энг катта ифтихор. Жаҳон чемпионатини 1/8 финалда тарк этиш эса ифода этиш қийин бўлган аламли ҳиссиёт. Қанчалик тайёргарлик кўрганимни, қанчалик жамланганимни, бу мусобақани сизлар учун, оилам учун қай даражада хоҳлаганимни яхши биламан. Хафагарчилик ҳисси беқиёс. Бизда кўпроқ натижага эришишга қодир жамоа бор эди, аммо бунга эришолмадик. Ҳамманинг олдида узр сўрайман ва яна орзумиз — дунё футболи чўққисига қайтиш учун курашишда давом этаман».
Винисиус мурожаатининг 3 та асосий нуқтаси
Футболчининг баёноти мухлислар учун ҳам аламли, ҳам умидбахш руҳда бўлди:
Миллий ғурур: Мағлубиятга қарамай, Винисиус учун Бразилия терма жамоаси шарафини ҳимоя қилиш ҳаётидаги энг катта фахр бўлиб қолишини билдирди.
Масъулият ва узр: Ҳужумчи жамоанинг бундан анча юқори натижаларга қодир бўлганини тан олди ва кутилган ўйинни кўрсата олмагани учун барча футбол ишқибозларидан расман узр сўради.
Келажакка ваъда: Бразилиялик юлдуз сукут сақламай, орзулари йўлида тўхтаб қолмаслигини ҳамда жамоани қайтадан дунё футболи чўққисига олиб чиқиш учун охиригача курашишини таъкидлади.
…