«Ҳамманинг олдида узр сўрайман»: Винисиус Бразилиянинг мағлубияти ҳақида

·0·Спорт
«Ҳамманинг олдида узр сўрайман»: Винисиус Бразилиянинг мағлубияти ҳақида

Бразилия терма жамоаси ҳужумчиси Винисиус Жуниор Жаҳон чемпионатидаги омадсиз иштирокдан сўнг илк бор мухлисларга баёнот билан чиқди. «Пентакампеонлар» мусобақанинг 1/8 финалида Норвегияга 1:2 ҳисобида имкониятни бой бериб, кутилмаганда ЖЧ-2026ни жуда эрта тарк этган эди. Zamin.uz футболчининг мағлубиятдан кейинги аламли муносабатини тақдим этади.

«Буни англаб етиш учун бир неча кун керак бўлди»

Винисиус ижтимоий тармоқдаги расмий саҳифасида мухлисларга мурожаат йўллаб, турнир натижасидан жуда хафсаласи пир бўлганини яширмади. Унинг таъкидлашича, ушбу оғир зарбани ҳазм қилиш ва ўзига келиш учун унга бир неча кун вақт талаб этилган.

Винисиус Жуниорнинг ижтимоий тармоқдаги баёнотидан: «Деярли тўрт йил ўтди, ва мен яна жаҳон чемпионатидаги навбатдаги аламли мағлубиятдан сўнг нималар ёзиш ҳақида ўйлаяпман. Турли ёшдаги шунчаки кўп инсонларнинг менга ишонгани, орзумизни бўлишгани, қўллаб-қувватлаганини кўрдимки, сукут сақлаш адолатдан бўлмасди.

Терма жамоа футболкасини кийиш — ҳаётимдаги энг катта ифтихор. Жаҳон чемпионатини 1/8 финалда тарк этиш эса ифода этиш қийин бўлган аламли ҳиссиёт. Қанчалик тайёргарлик кўрганимни, қанчалик жамланганимни, бу мусобақани сизлар учун, оилам учун қай даражада хоҳлаганимни яхши биламан. Хафагарчилик ҳисси беқиёс. Бизда кўпроқ натижага эришишга қодир жамоа бор эди, аммо бунга эришолмадик. Ҳамманинг олдида узр сўрайман ва яна орзумиз — дунё футболи чўққисига қайтиш учун курашишда давом этаман».

Винисиус мурожаатининг 3 та асосий нуқтаси

Футболчининг баёноти мухлислар учун ҳам аламли, ҳам умидбахш руҳда бўлди:

  • Миллий ғурур: Мағлубиятга қарамай, Винисиус учун Бразилия терма жамоаси шарафини ҳимоя қилиш ҳаётидаги энг катта фахр бўлиб қолишини билдирди.

  • Масъулият ва узр: Ҳужумчи жамоанинг бундан анча юқори натижаларга қодир бўлганини тан олди ва кутилган ўйинни кўрсата олмагани учун барча футбол ишқибозларидан расман узр сўради.

  • Келажакка ваъда: Бразилиялик юлдуз сукут сақламай, орзулари йўлида тўхтаб қолмаслигини ҳамда жамоани қайтадан дунё футболи чўққисига олиб чиқиш учун охиригача курашишини таъкидлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Уни йўқ қиламан»: Макгрегор Ҳоллоуэйга кескин огоҳлантириш берди«Уни йўқ қиламан»: Макгрегор Ҳоллоуэйга кескин огоҳлантириш бердиБугун, 11:45«Қўрқадиган бўлса, Франция қўрқсин!» — Ламин Ямал ЖЧ яримфинали ҳақида«Қўрқадиган бўлса, Франция қўрқсин!» — Ламин Ямал ЖЧ яримфинали ҳақидаБугун, 11:39Гол урмади, аммо барибир энг яхши бўлди: Ямалнинг рақамлари ҳайратлантирдиГол урмади, аммо барибир энг яхши бўлди: Ямалнинг рақамлари ҳайратлантирдиБугун, 11:37Де ла Фуэнте Францияга чақириқ ташлади: «Буни фақат биз қила оламиз»Де ла Фуэнте Францияга чақириқ ташлади: «Буни фақат биз қила оламиз»Бугун, 11:3528 та гол урган ўзбекистонлик тўпурар янги клубга ўтди28 та гол урган ўзбекистонлик тўпурар янги клубга ўтдиБугун, 11:33Испания ва Белгия ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?Испания ва Белгия ўйинида футболчилар қандай баҳоланди?Бугун, 02:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди