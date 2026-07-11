Манчестер Юнайтед Андрей Сантос трансфери учун 50 миллион фунт сарфлашга яқин
Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби Челси ярим ҳимоячиси Андрей Сантос трансфери бўйича келишувга эришгани ҳақидаги хабарлар футбол жамоатчилигида катта баҳсларга сабаб бўлмоқда. Sky Sports нашрининг маълум қилишича, "қизил иблислар" 22 ёшли бразилиялик футболчи учун 50 миллион фунт стерлинг тўлашга тайёр. Бироқ, клубнинг собиқ юлдузлари ва экспертлар бу трансферни катта таваккалчилик сифатида баҳолашмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Манчестер Юнайтед афсонаси Никкй Бутт ушбу харидни тушунарсиз деб атади. Унинг фикрича, Андрей Сантос ҳали Олд Траффордда асосий таркибда ўйнаш даражасига чиққанини исботлай олгани йўқ. Буттнинг таъкидлашича, бундай катта маблағ эвазига келган футболчи захирада ўтириш учун эмас, балки жамоа ўйинини дарҳол кучайтириш учун сотиб олиниши керак.
Экспертларнинг шубҳаси ва трансфер таҳлилиНиккй Бутт Паддй Повер нашрига берган интервюсида трансфер нархи ва футболчининг тажрибаси ўртасидаги номутаносибликка эътибор қаратди. "Агар у 25-30 миллион фунтга сотиб олинганда, буни тушуниш мумкин эди. Аммо 50 миллион фунт тўланаётган бўлса, у дарҳол асосий таркибда майдонга тушиши шарт. Мен унинг ўйинларини бир неча бор кўрдим, лекин унда ҳайратланарли бирор жиҳатни сезмадим", — дейди собиқ ярим ҳимоячи.
Шунингдек, Бутт ўтган мавсумда Челси сафида бор-йўғи 13 та ўйинда қатнашган футболчининг Манчестер Юнайтед каби клубни қутқариб қолишига ишонмаяпти. Унинг сўзларига кўра, клуб тайёр юлдуз эмас, балки ҳали ўзини кўрсатмаган "потенциал"ни сотиб олмоқда. Бу эса жамоанинг ҳозирги ҳолатида хавфли қарор бўлиши мумкин.
Нафақат Манчестер Юнайтед вакиллари, балки Челси ва Арсенал собиқ аъзоси Эмманюэль Пети ҳам бу трансферга шубҳа билан қарамоқда. Петининг БОЙЛE Sportс нашрига берган интервюсида айтишича, Андрей Сантос Манчестер Юнайтеддаги босимга ва Чемпионлар лигаси даражасидаги талабларга доц. бериши учун руҳий жиҳатдан бутунлай қайта тикланиши керак.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу трансфер қизиқарли, чунки Манчестер Юнайтед марказий ярим ҳимоя чизиғида муаммоларга дуч келаётган бир пайтда, ёш ва тажрибасиз футболчига тикилган бу қадар катта пул жамоанинг келгуси мавсумдаги натижаларига бевосита таъсир кўрсатиши мумкин. Ҳозирча клуб раҳбарияти бу борада расмий баёнот бергани йўқ, бироқ музокаралар якуний босқичда экани айтилмоқда.
…