Манчестер Юнайтед Андрей Сантос трансфери учун 50 миллион фунт сарфлашга яқин

·33·Спорт
Манчестер Юнайтед Андрей Сантос трансфери учун 50 миллион фунт сарфлашга яқин

Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби Челси ярим ҳимоячиси Андрей Сантос трансфери бўйича келишувга эришгани ҳақидаги хабарлар футбол жамоатчилигида катта баҳсларга сабаб бўлмоқда. Sky Sports нашрининг маълум қилишича, "қизил иблислар" 22 ёшли бразилиялик футболчи учун 50 миллион фунт стерлинг тўлашга тайёр. Бироқ, клубнинг собиқ юлдузлари ва экспертлар бу трансферни катта таваккалчилик сифатида баҳолашмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Манчестер Юнайтед афсонаси Никкй Бутт ушбу харидни тушунарсиз деб атади. Унинг фикрича, Андрей Сантос ҳали Олд Траффордда асосий таркибда ўйнаш даражасига чиққанини исботлай олгани йўқ. Буттнинг таъкидлашича, бундай катта маблағ эвазига келган футболчи захирада ўтириш учун эмас, балки жамоа ўйинини дарҳол кучайтириш учун сотиб олиниши керак.

Экспертларнинг шубҳаси ва трансфер таҳлили

Никкй Бутт Паддй Повер нашрига берган интервюсида трансфер нархи ва футболчининг тажрибаси ўртасидаги номутаносибликка эътибор қаратди. "Агар у 25-30 миллион фунтга сотиб олинганда, буни тушуниш мумкин эди. Аммо 50 миллион фунт тўланаётган бўлса, у дарҳол асосий таркибда майдонга тушиши шарт. Мен унинг ўйинларини бир неча бор кўрдим, лекин унда ҳайратланарли бирор жиҳатни сезмадим", — дейди собиқ ярим ҳимоячи.

Шунингдек, Бутт ўтган мавсумда Челси сафида бор-йўғи 13 та ўйинда қатнашган футболчининг Манчестер Юнайтед каби клубни қутқариб қолишига ишонмаяпти. Унинг сўзларига кўра, клуб тайёр юлдуз эмас, балки ҳали ўзини кўрсатмаган "потенциал"ни сотиб олмоқда. Бу эса жамоанинг ҳозирги ҳолатида хавфли қарор бўлиши мумкин.

Нафақат Манчестер Юнайтед вакиллари, балки Челси ва Арсенал собиқ аъзоси Эмманюэль Пети ҳам бу трансферга шубҳа билан қарамоқда. Петининг БОЙЛE Sportс нашрига берган интервюсида айтишича, Андрей Сантос Манчестер Юнайтеддаги босимга ва Чемпионлар лигаси даражасидаги талабларга доц. бериши учун руҳий жиҳатдан бутунлай қайта тикланиши керак.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу трансфер қизиқарли, чунки Манчестер Юнайтед марказий ярим ҳимоя чизиғида муаммоларга дуч келаётган бир пайтда, ёш ва тажрибасиз футболчига тикилган бу қадар катта пул жамоанинг келгуси мавсумдаги натижаларига бевосита таъсир кўрсатиши мумкин. Ҳозирча клуб раҳбарияти бу борада расмий баёнот бергани йўқ, бироқ музокаралар якуний босқичда экани айтилмоқда.

Манчестер ЮнайтедЧелсеаАндрей СантосТрансферАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жорже Жезуш Португалияда нимани ўзгартиради? У асосий муаммони очиқ айтдиЖорже Жезуш Португалияда нимани ўзгартиради? У асосий муаммони очиқ айтдиБугун, 12:33Садио Мане Сенегал терма жамоасидаги фаолиятини якунлаганини эълон қилдиСадио Мане Сенегал терма жамоасидаги фаолиятини якунлаганини эълон қилдиБугун, 11:52«Ҳамманинг олдида узр сўрайман»: Винисиус Бразилиянинг мағлубияти ҳақида«Ҳамманинг олдида узр сўрайман»: Винисиус Бразилиянинг мағлубияти ҳақидаБугун, 11:49«Уни йўқ қиламан»: Макгрегор Ҳоллоуэйга кескин огоҳлантириш берди«Уни йўқ қиламан»: Макгрегор Ҳоллоуэйга кескин огоҳлантириш бердиБугун, 11:45«Қўрқадиган бўлса, Франция қўрқсин!» — Ламин Ямал ЖЧ яримфинали ҳақида«Қўрқадиган бўлса, Франция қўрқсин!» — Ламин Ямал ЖЧ яримфинали ҳақидаБугун, 11:39Гол урмади, аммо барибир энг яхши бўлди: Ямалнинг рақамлари ҳайратлантирдиГол урмади, аммо барибир энг яхши бўлди: Ямалнинг рақамлари ҳайратлантирдиБугун, 11:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди