Тошкент марказида тунда от чоптирган уч киши ИИБга чақирилди

·26·Жамият
Тошкент марказида тунда от чоптирган уч киши ИИБга чақирилди

Тошкент марказида тунда автомобиллар орасида от чоптирган уч нафар шахс аниқланди. Ижтимоий тармоқларда кенг тарқалган видеодан сўнг улар ички ишлар органларига чақирилиб, профилактик суҳбат ўтказилди.

Ҳодиса иштирокчилари қилган ишидан пушаймон эканини билдириб, бундай хавфли ҳаракатни бошқа такрорламасликка ваъда берган.

Отлиқлар автомобилларга йўл бермаган

Ҳодиса Шайхонтоҳур тумани ҳудудида тунда содир бўлган.

Тарқалган видеода уч нафар отлиқ автомобил йўлининг ўнг қатори бўйлаб ҳаракатланаётгани ва орқадан келаётган транспорт воситаларига йўл бермаётгани кўринади.

Видеони тасвирга олган автомобиль тахминан соатига 60 километр тезликда ҳаракатланган. Бу эса вазият қанчалик хавфли бўлганини кўрсатади.

Видео тармоқларда катта муҳокамага сабаб бўлди

Кадрлар ижтимоий тармоқларда тарқалгач, фойдаланувчилар орасида қизғин муҳокамалар бошланди.

Кўпчилик тунги вақтда серқатнов йўлда от чоптириш нафақат отлиқларнинг ўзи, балки ҳайдовчилар ва бошқа ҳаракат иштирокчилари ҳаётига ҳам хавф солганини таъкидлади.

Уч нафар шахс аниқланди

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан ҳолат иштирокчиларининг шахси аниқланиб, улар ИИБга чақирилган.

Маълум қилинишича, учала шахс ҳам ўз қилмишини тан олган, хатосидан пушаймон эканини билдирган ва келгусида бундай ҳаракатларга йўл қўймасликка ваъда берган.

ИИБ фуқароларга огоҳлантириш берди

Ички ишлар органлари умумий фойдаланишдаги автомобил йўлларида бундай ҳаракатлар жиддий оқибатларга олиб келиши мумкинлигини эслатди.

Фуқаролардан йўл ҳаракати қоидаларига қатъий риоя қилиш, ўзининг ва бошқаларнинг ҳаётини хавф остига қўймаслик сўралди.

ТошкентШайхонтоҳур
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЙПХни айблаган ҳайдовчи кейинчалик хатосини тан олиб узр сўрадиЙПХни айблаган ҳайдовчи кейинчалик хатосини тан олиб узр сўрадиБугун, 12:03Навоийда фожиа: Зарафшон дарёсида 3 нафар ўсмир чўкиб кетдиНавоийда фожиа: Зарафшон дарёсида 3 нафар ўсмир чўкиб кетдиБугун, 10:22Машина балонлари тагида жон берган 6 ёшли бола воқеа жойида жон бердиМашина балонлари тагида жон берган 6 ёшли бола воқеа жойида жон бердиБугун, 10:22Андижонда товламачиликда гумонланган шахснинг машинасидан гиёҳванд модда топилдиАндижонда товламачиликда гумонланган шахснинг машинасидан гиёҳванд модда топилдиКеча, 23:56Маданият вазирлигида йирик кадрлар ротацияси: Тўрт нафар ўринбосар алмашдиМаданият вазирлигида йирик кадрлар ротацияси: Тўрт нафар ўринбосар алмашдиКеча, 22:27"Кечир" ёзувли автомобил ижтимоий тармоқларда муҳокама бўлди"Кечир" ёзувли автомобил ижтимоий тармоқларда муҳокама бўлдиКеча, 17:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди