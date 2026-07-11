Тошкент марказида тунда от чоптирган уч киши ИИБга чақирилди
Тошкент марказида тунда автомобиллар орасида от чоптирган уч нафар шахс аниқланди. Ижтимоий тармоқларда кенг тарқалган видеодан сўнг улар ички ишлар органларига чақирилиб, профилактик суҳбат ўтказилди.
Ҳодиса иштирокчилари қилган ишидан пушаймон эканини билдириб, бундай хавфли ҳаракатни бошқа такрорламасликка ваъда берган.
Отлиқлар автомобилларга йўл бермаган
Ҳодиса Шайхонтоҳур тумани ҳудудида тунда содир бўлган.
Тарқалган видеода уч нафар отлиқ автомобил йўлининг ўнг қатори бўйлаб ҳаракатланаётгани ва орқадан келаётган транспорт воситаларига йўл бермаётгани кўринади.
Видеони тасвирга олган автомобиль тахминан соатига 60 километр тезликда ҳаракатланган. Бу эса вазият қанчалик хавфли бўлганини кўрсатади.
Видео тармоқларда катта муҳокамага сабаб бўлди
Кадрлар ижтимоий тармоқларда тарқалгач, фойдаланувчилар орасида қизғин муҳокамалар бошланди.
Кўпчилик тунги вақтда серқатнов йўлда от чоптириш нафақат отлиқларнинг ўзи, балки ҳайдовчилар ва бошқа ҳаракат иштирокчилари ҳаётига ҳам хавф солганини таъкидлади.
Уч нафар шахс аниқланди
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан ҳолат иштирокчиларининг шахси аниқланиб, улар ИИБга чақирилган.
Маълум қилинишича, учала шахс ҳам ўз қилмишини тан олган, хатосидан пушаймон эканини билдирган ва келгусида бундай ҳаракатларга йўл қўймасликка ваъда берган.
ИИБ фуқароларга огоҳлантириш берди
Ички ишлар органлари умумий фойдаланишдаги автомобил йўлларида бундай ҳаракатлар жиддий оқибатларга олиб келиши мумкинлигини эслатди.
Фуқаролардан йўл ҳаракати қоидаларига қатъий риоя қилиш, ўзининг ва бошқаларнинг ҳаётини хавф остига қўймаслик сўралди.
…