Зеленский Россияга қарши янги ҳарбий қўмондонлик тузди

·0·Дунё
Зеленский Россияга қарши янги ҳарбий қўмондонлик тузди

Украина Президенти Владимир Зеленский Россия ҳудудидаги стратегик нишонларга зарба беришга ихтисослашган янги ҳарбий қўмондонлик ташкил этилганини маълум қилди. Бу ҳақда The Guardian хабар берди.

Президентнинг айтишича, у 10 июль куни "узоқ масофали таъсир" қўмондонлигини ташкил этиш тўғрисидаги фармонни имзолаган. Янги тузилма Россиянинг уруш олиб бориш салоҳиятини пасайтириш, хусусан, энергетика ва логистика инфратузилмасига қарши операцияларни мувофиқлаштириш билан шуғулланади.

Мазкур баёнот Украина ҳарбийлари Россиянинг Краснодар ўлкаси, Ленинград вилояти ва Ростов вилоятидаги нефтни қайта ишлаш заводлари ҳамда ёнилғи инфратузилмасига зарбалар берилганини маълум қилганидан сўнг янгради.

Украина дрон кучлари қўмондони Роберт Бровдининг билдиришича, сўнгги кунларда Россиянинг 50 та ёнилғи ташувчи кемаларига зарар етказилган.

Бунга жавобан Россия Дон–Азов канали орқали кемалар ҳаракатини вақтинча тўхтатгани, шунингдек, Керч бўғози орқали ўтиш учун янги аризаларни қабул қилишни ҳам вақтинча бекор қилгани айтилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венесуэлада яна зилзила кузатилди, қурбонлар борВенесуэлада яна зилзила кузатилди, қурбонлар борБугун, 10:04Хитойда сув тошқинида қолганлар дронлар ёрдамида қутқарилмоқда (видео)Хитойда сув тошқинида қолганлар дронлар ёрдамида қутқарилмоқда (видео)Бугун, 09:4870 йил “темир ўпка”билан ҳаёт кечирган аёлнинг ҳаёт йўли якунланди70 йил “темир ўпка”билан ҳаёт кечирган аёлнинг ҳаёт йўли якунландиБугун, 01:53«Агар менга бирор нарса бўлса...»: Трамп Эрон бўйича махфий кўрсатмасини айтди«Агар менга бирор нарса бўлса...»: Трамп Эрон бўйича махфий кўрсатмасини айтдиКеча, 23:03Европа Instagram ва Facebook'га қарши чиқди: Meta катта жарима хавфи остидаЕвропа Instagram ва Facebook'га қарши чиқди: Meta катта жарима хавфи остидаКеча, 22:58Археологлар рим императори саройи остида кутилмаган хонани топдиАрхеологлар рим императори саройи остида кутилмаган хонани топдиКеча, 22:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди