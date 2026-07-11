Дориларни қиммат сотган 237 та дорихона фош бўлди: 1,9 млрд сўм асоссиз даромад олган
Ўзбекистон Рақобат қўмитаси 2026 йилнинг иккинчи чорагида дори воситаларига белгиланган чекланган савдо устамаларини ошириб қўллаган юзлаб дорихоналарни аниқлади. Ўтказилган текширувлар натижасида аҳолига дориларни қимматрақ сотган дорихоналар миллиардлаб сўмлик асоссиз даромад кўргани маълум бўлди. Zamin.uz вазият тафсилотларини тақдим этади.
Қонунбузарлик кўлами қандай?
Қўмита маълумотларига кўра, йилнинг иккинчи чораги давомида дори воситалари нархини сунъий равишда ошириш билан боғлиқ жами 148 810 та ҳолат қайд этилган. Белгиланган тартибни бузган тадбиркорлик субъектлари қуйидагича тақсимланган:
33 та улгуржи дорихона;
204 та чакана дорихона.
Жами 237 та дорихона дори воситаларига қўйиладиган расмий устама чегараларини менсимай, истеъмолчилардан 1,9 миллиард сўм миқдорида асоссиз маблағ ундириб олган.
Қонунбузарлар қандай аниқланди?
Дори воситалари нархларининг асоссиз оширилишини фош этишда рақамли технологиялардан самарали фойдаланилди:
Дастлаб қонунчилик талабларини бузиш ҳолатлари Солиқ органлари томонидан фиксация қилинган.
Тўпланган маълумотлар Рақобат қўмитасининг «Fair Tech» ягона ахборот тизимига автоматик равишда юборилган.
Мазкур тизим орқали келиб тушган хабарлар асосида қўмита ходимлари дорихоналарда чуқурлаштирилган ўрганишлар ўтказган ва қонунбузарликларга чек қўйган.
Истеъмолчилар ҳуқуқи тикланмоқда: пуллар қайтарилади
Рақобат қўмитаси алданган фуқароларнинг манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича тезкор ва қатъий чоралар кўрилаётганини маълум қилди.
Айни пайтда аниқланган қонунбузарликлар бўйича истеъмолчилар фойдасига қайта ҳисоб-китоблар амалга оширилмоқда. Аҳолининг бузилган ҳуқуқларини тиклаш ва ортиқча тўланган маблағларни қайтариш чоралари кўрилган.
Қора рўйхат очиқ эълон қилинади
Рақобат қўмитаси дори воситалари нархларига оид қонунчилик талабларини бузган дорихоналарга нисбатан чоралар кўриш жараёни тўхтамаслигини билдирди.
Бундан ташқари, истеъмолчилар ўзлари кирадиган дорихоналар ҳақида маълумотга эга бўлишлари учун қонунбузар дорихоналарнинг рўйхати очиқ тарзда мунтазам эълон қилиб борилади.
…