Дориларни қиммат сотган 237 та дорихона фош бўлди: 1,9 млрд сўм асоссиз даромад олган

·20·Саломатлик
Дориларни қиммат сотган 237 та дорихона фош бўлди: 1,9 млрд сўм асоссиз даромад олган

Ўзбекистон Рақобат қўмитаси 2026 йилнинг иккинчи чорагида дори воситаларига белгиланган чекланган савдо устамаларини ошириб қўллаган юзлаб дорихоналарни аниқлади. Ўтказилган текширувлар натижасида аҳолига дориларни қимматрақ сотган дорихоналар миллиардлаб сўмлик асоссиз даромад кўргани маълум бўлди. Zamin.uz вазият тафсилотларини тақдим этади.

Қонунбузарлик кўлами қандай?

Қўмита маълумотларига кўра, йилнинг иккинчи чораги давомида дори воситалари нархини сунъий равишда ошириш билан боғлиқ жами 148 810 та ҳолат қайд этилган. Белгиланган тартибни бузган тадбиркорлик субъектлари қуйидагича тақсимланган:

  • 33 та улгуржи дорихона;

  • 204 та чакана дорихона.

Жами 237 та дорихона дори воситаларига қўйиладиган расмий устама чегараларини менсимай, истеъмолчилардан 1,9 миллиард сўм миқдорида асоссиз маблағ ундириб олган.

Қонунбузарлар қандай аниқланди?

Дори воситалари нархларининг асоссиз оширилишини фош этишда рақамли технологиялардан самарали фойдаланилди:

  1. Дастлаб қонунчилик талабларини бузиш ҳолатлари Солиқ органлари томонидан фиксация қилинган.

  2. Тўпланган маълумотлар Рақобат қўмитасининг «Fair Tech» ягона ахборот тизимига автоматик равишда юборилган.

  3. Мазкур тизим орқали келиб тушган хабарлар асосида қўмита ходимлари дорихоналарда чуқурлаштирилган ўрганишлар ўтказган ва қонунбузарликларга чек қўйган.

Истеъмолчилар ҳуқуқи тикланмоқда: пуллар қайтарилади

Рақобат қўмитаси алданган фуқароларнинг манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича тезкор ва қатъий чоралар кўрилаётганини маълум қилди.

Айни пайтда аниқланган қонунбузарликлар бўйича истеъмолчилар фойдасига қайта ҳисоб-китоблар амалга оширилмоқда. Аҳолининг бузилган ҳуқуқларини тиклаш ва ортиқча тўланган маблағларни қайтариш чоралари кўрилган.

Қора рўйхат очиқ эълон қилинади

Рақобат қўмитаси дори воситалари нархларига оид қонунчилик талабларини бузган дорихоналарга нисбатан чоралар кўриш жараёни тўхтамаслигини билдирди.

Бундан ташқари, истеъмолчилар ўзлари кирадиган дорихоналар ҳақида маълумотга эга бўлишлари учун қонунбузар дорихоналарнинг рўйхати очиқ тарзда мунтазам эълон қилиб борилади.

ЎзбекистонРақобат қўмитасиZamin.uzFair Tech
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кондиционердан фойдаланишда кўпчилик йўл қўядиган хавфли хатоКондиционердан фойдаланишда кўпчилик йўл қўядиган хавфли хатоКеча, 11:56Мияни ҳимоя қилиш учун бу маҳсулотлардан эҳтиёт бўлинг Мияни ҳимоя қилиш учун бу маҳсулотлардан эҳтиёт бўлинг 05.07, 22:1515 йил ишлаган тиббиёт ходимлари уй-жой субсидиясидан фойдаланиши мумкин15 йил ишлаган тиббиёт ходимлари уй-жой субсидиясидан фойдаланиши мумкин05.07, 17:25Чақалоқларда иссиқлик тошмаси нега пайдо бўлади? Мутахассис тавсиялариЧақалоқларда иссиқлик тошмаси нега пайдо бўлади? Мутахассис тавсиялари05.07, 16:48Бир порция фри сигаретга тенгми? Мутахассислар нима дейди?Бир порция фри сигаретга тенгми? Мутахассислар нима дейди?29.06, 23:202027 йилдан онкологик касалликларга қарши янги дастур жорий этилади2027 йилдан онкологик касалликларга қарши янги дастур жорий этилади28.06, 18:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

11 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди
11 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди
Қачон ва қанчалик тез-тез ухлаётганингиз ўлим хавфини кўрсатиши мумкин, тадқиқот натижалари
Қачон ва қанчалик тез-тез ухлаётганингиз ўлим хавфини кўрсатиши мумкин, тадқиқот натижалари
Кўпчилик билмайди: буйракларга зарар берувчи 4 одат
Кўпчилик билмайди: буйракларга зарар берувчи 4 одат
Кеч ухлаш юрак хуружи ва инсулт хавфини оширади
Кеч ухлаш юрак хуружи ва инсулт хавфини оширади
Мияни ҳимоя қилиш учун бу маҳсулотлардан эҳтиёт бўлинг
Мияни ҳимоя қилиш учун бу маҳсулотлардан эҳтиёт бўлинг
Тиш шифокорига камроқ бориш: Оғиз бўшлиғини соғлом сақловчи маҳсулотлар
Тиш шифокорига камроқ бориш: Оғиз бўшлиғини соғлом сақловчи маҳсулотлар
15 йил ишлаган тиббиёт ходимлари уй-жой субсидиясидан фойдаланиши мумкин
15 йил ишлаган тиббиёт ходимлари уй-жой субсидиясидан фойдаланиши мумкин
Бир порция фри сигаретга тенгми? Мутахассислар нима дейди?
Бир порция фри сигаретга тенгми? Мутахассислар нима дейди?