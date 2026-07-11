Жорже Жезуш Португалияда нимани ўзгартиради? У асосий муаммони очиқ айтди
Португалия миллий жамоасининг янги бош мураббийи Жорже Жезуш тактика, ўйин тизими ва футболчилардан фойдаланиш борасидаги қарашларини баён қилди. Унинг фикрича, замонавий футболда тайёр схемага кўр-кўрона ёпишиб олиш эмас, балки футболчиларнинг хусусиятларига мос ғоя яратиш ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
Жезуш, айниқса, 4-3-3 схемасидаги анъанавий уч марказий яримҳимоячи моделига муносабатини яширмади.
«Футбол энди жамоалар ва мураббийлар ўйини»
Жорже Жезушнинг таъкидлашича, сўнгги йилларда футбол катта ўзгаришни бошдан кечирди. Энди натижа фақат алоҳида юлдузларга эмас, балки жамоавий ҳаракат ва мураббийнинг ғоясига ҳам боғлиқ.
«Бугунги кунда футбол тобора жамоавий ўйинга айланиб бормоқда. У жуда катта инқилобни бошдан кечирди, чунки ҳозир футбол — бу жамоалар ва мураббийлар ўйини», деди у.
Мураббийнинг фикрича, ҳар бир жамоа майдонда бўш ҳудудларни камайтириш, ўз ҳужумлари сонини кўпайтириш ва рақибга имкон қадар кам вазият қолдиришга интилади.
Жезуш 4-3-3 схемасини танқид қилди
Португалия устози 4-3-3 схемасида уч нафар марказий яримҳимоячи билан ўйнашни маъқулламаслигини очиқ айтди.
Унинг сўзларига кўра, жамоага бир жойда ҳаракат қиладиган футболчилар эмас, балки позицияларни тез алмаштира оладиган, ҳаракатчан ва динамик яримҳимоячилар керак.
«Мен 4-3-3 схемасида уч нафар марказий яримҳимоячи билан ўйнашнинг тарафдори эмасман. Менга ҳаракатчан ва динамик яримҳимоячилар кўпроқ ёқади», деди Жезуш.
Португалия юлдузлари ҳақида савол қўйди
Мураббий Португалия таркибида дунёнинг энг яхши яримҳимоячилари борлиги кўп айтилганини эслатди. Бироқ у футболчилар клублардаги ўйин модели билан терма жамоадаги вазифалари ўртасида фарқ борлигини таъкидлади.
Жезуш икки футболчи «ПСЖ»да, яна бири «Манчестер Юнайтед»да ўйнаётганига ишора қилди. Унинг фикрича, «ПСЖ»даги тактик ғоялар Португалия терма жамоасидаги имкониятлардан фарқ қилади.
«ПСЖ»да ўйинни индивидуал маҳорати билан бошқарадиган уч нафар ҳужумчи бор. Португалияда эса бундай эмас эди», деди у.
Янги мураббийнинг асосий тамойили
Жезушнинг фикрича, мураббий ўз ғоясини футболчиларга мажбуран сингдирмаслиги керак. Аксинча, тактика таркибдаги ўйинчиларнинг кучли жиҳатларини очиб беришга хизмат қилиши лозим.
«Футболчиларнинг хусусиятларига мос келадиган ғояларни жорий этиш керак. Мураббий футболчиларга ёрдам беришга интилиши лозим», деди Португалия бош мураббийи.
У миллий жамоа футболчилари юқори савияга эга эканини ва уларга зарур пайтда кўмак беришга тайёрлигини қўшимча қилди.
Жезушнинг бу сўзлари Португалия терма жамоасида янги тактик давр бошланаётганидан дарак бермоқда. Энди асосий савол — унинг ғоялари майдонда қанчалик тез ишлай бошлайди?
…