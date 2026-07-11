Жорже Жезуш Португалияда нимани ўзгартиради? У асосий муаммони очиқ айтди

·0·Спорт
Жорже Жезуш Португалияда нимани ўзгартиради? У асосий муаммони очиқ айтди

Португалия миллий жамоасининг янги бош мураббийи Жорже Жезуш тактика, ўйин тизими ва футболчилардан фойдаланиш борасидаги қарашларини баён қилди. Унинг фикрича, замонавий футболда тайёр схемага кўр-кўрона ёпишиб олиш эмас, балки футболчиларнинг хусусиятларига мос ғоя яратиш ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Жезуш, айниқса, 4-3-3 схемасидаги анъанавий уч марказий яримҳимоячи моделига муносабатини яширмади.

«Футбол энди жамоалар ва мураббийлар ўйини»

Жорже Жезушнинг таъкидлашича, сўнгги йилларда футбол катта ўзгаришни бошдан кечирди. Энди натижа фақат алоҳида юлдузларга эмас, балки жамоавий ҳаракат ва мураббийнинг ғоясига ҳам боғлиқ.

«Бугунги кунда футбол тобора жамоавий ўйинга айланиб бормоқда. У жуда катта инқилобни бошдан кечирди, чунки ҳозир футбол — бу жамоалар ва мураббийлар ўйини», деди у.

Мураббийнинг фикрича, ҳар бир жамоа майдонда бўш ҳудудларни камайтириш, ўз ҳужумлари сонини кўпайтириш ва рақибга имкон қадар кам вазият қолдиришга интилади.

Жезуш 4-3-3 схемасини танқид қилди

Португалия устози 4-3-3 схемасида уч нафар марказий яримҳимоячи билан ўйнашни маъқулламаслигини очиқ айтди.

Унинг сўзларига кўра, жамоага бир жойда ҳаракат қиладиган футболчилар эмас, балки позицияларни тез алмаштира оладиган, ҳаракатчан ва динамик яримҳимоячилар керак.

«Мен 4-3-3 схемасида уч нафар марказий яримҳимоячи билан ўйнашнинг тарафдори эмасман. Менга ҳаракатчан ва динамик яримҳимоячилар кўпроқ ёқади», деди Жезуш.

Португалия юлдузлари ҳақида савол қўйди

Мураббий Португалия таркибида дунёнинг энг яхши яримҳимоячилари борлиги кўп айтилганини эслатди. Бироқ у футболчилар клублардаги ўйин модели билан терма жамоадаги вазифалари ўртасида фарқ борлигини таъкидлади.

Жезуш икки футболчи «ПСЖ»да, яна бири «Манчестер Юнайтед»да ўйнаётганига ишора қилди. Унинг фикрича, «ПСЖ»даги тактик ғоялар Португалия терма жамоасидаги имкониятлардан фарқ қилади.

«ПСЖ»да ўйинни индивидуал маҳорати билан бошқарадиган уч нафар ҳужумчи бор. Португалияда эса бундай эмас эди», деди у.

Янги мураббийнинг асосий тамойили

Жезушнинг фикрича, мураббий ўз ғоясини футболчиларга мажбуран сингдирмаслиги керак. Аксинча, тактика таркибдаги ўйинчиларнинг кучли жиҳатларини очиб беришга хизмат қилиши лозим.

«Футболчиларнинг хусусиятларига мос келадиган ғояларни жорий этиш керак. Мураббий футболчиларга ёрдам беришга интилиши лозим», деди Португалия бош мураббийи.

У миллий жамоа футболчилари юқори савияга эга эканини ва уларга зарур пайтда кўмак беришга тайёрлигини қўшимча қилди.

Жезушнинг бу сўзлари Португалия терма жамоасида янги тактик давр бошланаётганидан дарак бермоқда. Энди асосий савол — унинг ғоялари майдонда қанчалик тез ишлай бошлайди?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Юнайтед Андрей Сантос трансфери учун 50 миллион фунт сарфлашга яқинМанчестер Юнайтед Андрей Сантос трансфери учун 50 миллион фунт сарфлашга яқинБугун, 11:57Садио Мане Сенегал терма жамоасидаги фаолиятини якунлаганини эълон қилдиСадио Мане Сенегал терма жамоасидаги фаолиятини якунлаганини эълон қилдиБугун, 11:52«Ҳамманинг олдида узр сўрайман»: Винисиус Бразилиянинг мағлубияти ҳақида«Ҳамманинг олдида узр сўрайман»: Винисиус Бразилиянинг мағлубияти ҳақидаБугун, 11:49«Уни йўқ қиламан»: Макгрегор Ҳоллоуэйга кескин огоҳлантириш берди«Уни йўқ қиламан»: Макгрегор Ҳоллоуэйга кескин огоҳлантириш бердиБугун, 11:45«Қўрқадиган бўлса, Франция қўрқсин!» — Ламин Ямал ЖЧ яримфинали ҳақида«Қўрқадиган бўлса, Франция қўрқсин!» — Ламин Ямал ЖЧ яримфинали ҳақидаБугун, 11:39Гол урмади, аммо барибир энг яхши бўлди: Ямалнинг рақамлари ҳайратлантирдиГол урмади, аммо барибир энг яхши бўлди: Ямалнинг рақамлари ҳайратлантирдиБугун, 11:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди