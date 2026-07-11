ЙПХни айблаган ҳайдовчи кейинчалик хатосини тан олиб узр сўради

·20·Жамият
ЙПХни айблаган ҳайдовчи кейинчалик хатосини тан олиб узр сўради

Андижон вилоятида давлат рақам белгисини қасддан яшириб ҳаракатланган ҳайдовчига нисбатан қонунчиликка мувофиқ маъмурий чоралар кўрилди. Бу ҳақда вилоят Йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси ахборот хизмати маълум қилди.

Маълум бўлишича, эшикларни очиш хизмати билан шуғулланувчи фуқаро ўзи бошқараётган Matiz автомобилининг олд ва орқа давлат рақам белгиларини қора целлофан билан ёпган ҳолда ҳаракатланган. ЙПХ инспектори томонидан тўхтатилган ҳайдовчига нисбатан тегишли тартибда ҳужжатлар расмийлаштирилган.

Аниқланишича, мазкур ҳайдовчи бундан 10 кун аввал ҳам худди шу қоидабузарликни содир этган. Ўшанда у давлат рақам белгисини скотч билан ёпиб ҳаракатлангани учун тўхтатилган ва профилактик суҳбатдан сўнг огоҳлантириш билан қўйиб юборилган. Аммо ҳайдовчи бундан тегишли хулоса чиқармаган.

Шундан сўнг фуқаро ижтимоий тармоқларда ЙПХ ходимларини танқид қилган видеони эълон қилган. Бироқ кейинчалик ўз ҳаракатлари нотўғри бўлганини тан олиб, қонун доирасида кўрилган чораларга нисбатан эътирози йўқлигини маълум қилди. Шунингдек, у обуначиларидан ҳам узр сўради.

Ҳолат юзасидан ҳайдовчига нисбатан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 127-моддаси асосида маъмурий баённома расмийлаштирилди. Шу билан бирга, транспорт воситаси вақтинча жарима майдончасига жойлаштирилди.

АндижонМатиз
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент марказида тунда от чоптирган уч киши ИИБга чақирилдиТошкент марказида тунда от чоптирган уч киши ИИБга чақирилдиБугун, 12:03Навоийда фожиа: Зарафшон дарёсида 3 нафар ўсмир чўкиб кетдиНавоийда фожиа: Зарафшон дарёсида 3 нафар ўсмир чўкиб кетдиБугун, 10:22Машина балонлари тагида жон берган 6 ёшли бола воқеа жойида жон бердиМашина балонлари тагида жон берган 6 ёшли бола воқеа жойида жон бердиБугун, 10:22Андижонда товламачиликда гумонланган шахснинг машинасидан гиёҳванд модда топилдиАндижонда товламачиликда гумонланган шахснинг машинасидан гиёҳванд модда топилдиКеча, 23:56Маданият вазирлигида йирик кадрлар ротацияси: Тўрт нафар ўринбосар алмашдиМаданият вазирлигида йирик кадрлар ротацияси: Тўрт нафар ўринбосар алмашдиКеча, 22:27"Кечир" ёзувли автомобил ижтимоий тармоқларда муҳокама бўлди"Кечир" ёзувли автомобил ижтимоий тармоқларда муҳокама бўлдиКеча, 17:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди