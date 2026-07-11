«Конорни аямай калтаклайман»: Ҳоллоуэй бўлажак жанг олдидан баёнот берди

·0·Дунё
«Конорни аямай калтаклайман»: Ҳоллоуэй бўлажак жанг олдидан баёнот берди

UFC собиқ чемпиони Макс Ҳоллоуэй тарихдаги илк икки дивизион чемпиони Конор Макгрегорга қарши бўлажак жанг ҳақида ўз фикрларини билдириб ўтди. Матбуот анжуманида америкалик жангчи рақиби устидан ишончли ғалаба қозонишини маълум қилди. Zamin.uz ушбу шиддатли баёнот тафсилотларини тақдим этади.

«Октагонга чиқиб, ҳаммасини зарбаларим билан кўрсатаман»

Макс Ҳоллоуэй бўлажак тўқнашувда ғалаба қозониш учун бор имкониятини ишга солишини ва рақибига октагонда осон бўлмаслигини таъкидлади.

Макс Ҳоллоуэйнинг матбуот анжуманидаги нутқидан: «Биз эртага жанг қиламиз. Шунда ҳаммасини кўрасиз. Мен яна бироз кутишим мумкин. Ўша куни октагонга чиқиб, ҳаммасини зарбаларим билан кўрсатаман. Мен ғалаба қозониш учун қўлимдан келган барча ишни қиламан.

Мен Конорни аямай калтаклайман, ўша куни ҳаммасини ўзингиз кўрасиз».

UFC 329: Марказий жанг тафсилотлари

Икки афсонавий жангчи ўртасидаги ушбу тўқнашув дунё бўйлаб аралаш яккакураш (MMA) ихлосмандларининг диққат марказида турибди. Бўлажак тўқнашув ҳақидаги асосий маълумотлар билан танишинг:

  • Турнир: UFC 329

  • Жанг мақоми: Турнирнинг асосий (марказий) жанги

  • Сана: 12 июль

  • Бўлиб ўтадиган жой: Лас-Вегас шаҳри, АҚШ

Конор Макгрегор ва Макс Ҳоллоуэй ўртасидаги ушбу қарама-қаршилик йилнинг энг шов-шувли ва кутилган спорт воқеаларидан бири бўлиши шубҳасиз.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Парвоз вақтида ойна синиб: йўловчи ташқарига чиқиб кетдиПарвоз вақтида ойна синиб: йўловчи ташқарига чиқиб кетдиБугун, 11:18Зеленский Россияга қарши янги ҳарбий қўмондонлик туздиЗеленский Россияга қарши янги ҳарбий қўмондонлик туздиБугун, 10:14Венесуэлада яна зилзила кузатилди, қурбонлар борВенесуэлада яна зилзила кузатилди, қурбонлар борБугун, 10:04Хитойда сув тошқинида қолганлар дронлар ёрдамида қутқарилмоқда (видео)Хитойда сув тошқинида қолганлар дронлар ёрдамида қутқарилмоқда (видео)Бугун, 09:4870 йил “темир ўпка”билан ҳаёт кечирган аёлнинг ҳаёт йўли якунланди70 йил “темир ўпка”билан ҳаёт кечирган аёлнинг ҳаёт йўли якунландиБугун, 01:53«Агар менга бирор нарса бўлса...»: Трамп Эрон бўйича махфий кўрсатмасини айтди«Агар менга бирор нарса бўлса...»: Трамп Эрон бўйича махфий кўрсатмасини айтдиКеча, 23:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди