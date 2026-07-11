«Конорни аямай калтаклайман»: Ҳоллоуэй бўлажак жанг олдидан баёнот берди
UFC собиқ чемпиони Макс Ҳоллоуэй тарихдаги илк икки дивизион чемпиони Конор Макгрегорга қарши бўлажак жанг ҳақида ўз фикрларини билдириб ўтди. Матбуот анжуманида америкалик жангчи рақиби устидан ишончли ғалаба қозонишини маълум қилди. Zamin.uz ушбу шиддатли баёнот тафсилотларини тақдим этади.
«Октагонга чиқиб, ҳаммасини зарбаларим билан кўрсатаман»
Макс Ҳоллоуэй бўлажак тўқнашувда ғалаба қозониш учун бор имкониятини ишга солишини ва рақибига октагонда осон бўлмаслигини таъкидлади.
Макс Ҳоллоуэйнинг матбуот анжуманидаги нутқидан: «Биз эртага жанг қиламиз. Шунда ҳаммасини кўрасиз. Мен яна бироз кутишим мумкин. Ўша куни октагонга чиқиб, ҳаммасини зарбаларим билан кўрсатаман. Мен ғалаба қозониш учун қўлимдан келган барча ишни қиламан.
Мен Конорни аямай калтаклайман, ўша куни ҳаммасини ўзингиз кўрасиз».
UFC 329: Марказий жанг тафсилотлари
Икки афсонавий жангчи ўртасидаги ушбу тўқнашув дунё бўйлаб аралаш яккакураш (MMA) ихлосмандларининг диққат марказида турибди. Бўлажак тўқнашув ҳақидаги асосий маълумотлар билан танишинг:
Турнир: UFC 329
Жанг мақоми: Турнирнинг асосий (марказий) жанги
Сана: 12 июль
Бўлиб ўтадиган жой: Лас-Вегас шаҳри, АҚШ
Конор Макгрегор ва Макс Ҳоллоуэй ўртасидаги ушбу қарама-қаршилик йилнинг энг шов-шувли ва кутилган спорт воқеаларидан бири бўлиши шубҳасиз.
…