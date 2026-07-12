Ламине Ямалнинг севгилиси ундан Жахон чемпионати финалига чиқишни талаб қилди

·0·Спорт
Ламине Ямалнинг севгилиси ундан Жахон чемпионати финалига чиқишни талаб қилди

Испания терма жамоаси ва "Барселона" клубининг ёш юлдузи Ламине Ямал 2026-йилги Жахон чемпионатида ғалаба қозониш учун кутилмаган, аммо жуда кучли мотивацияга эга бўлди. Футболчининг севгилиси Инес Гарсия ижтимоий тармоқлар орқали ўзига хос мурожаат йўллаб, Ямалдан нима қилиб бўлса ҳам турнир финалига йўлланма олишни сўради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу қизиқарли талабнинг сабаби нафақат спортга бўлган қизиқиш, балки мусиқий дид билан боғлиқ. FIFA томонидан эълон қилинган маълумотларга кўра, Жахон чемпионати финали олдидан ўтказиладиган катта шоуда дунёга машҳур хонанда Жустин Биебер иштирок этиши кутилмоқда. Goal.com нашрининг хабар беришича, Инес Гарсия ушбу хонанданинг ашаддий мухлиси ҳисобланади.

Севилялик блогер ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида Ламине Ямалга қарата: "Севгилим, финалга чиқиш учун нима керак бўлса, ҳаммасини қил. Мени эшитяпсанми? Нима бўлса ҳам!" дея ҳазиломуз, аммо қатъий оҳангда хабар қолдирди. Бу мурожаат қисқа вақт ичида мухлислар орасида кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.

Супер Бовл услубидаги янги формат

FIFA 2026-йилги Жахон чемпионати финалини Ню-Жерси штатидаги "МетЛифе Стадиум" ўйингоҳида ўтказишни режалаштирган. Бу сафарги финал анъанавий маросимлардан фарқ қилиб, Американинг машҳур Супер Бовл танаффусидаги шоуларига ўхшаш 11 дақиқалик йирик мусиқий дастурни ўз ичига олади.

Ташкилотчиларнинг мақсади футбол ва поп-маданиятни бирлаштириб, томошабинларга унутилмас лаҳзаларни тақдим этишдир. Жустин Биебер каби юлдузларнинг жалб этилиши турнирнинг нуфузини янада ошириб, нафақат футбол ишқибозлари, балки мусиқа ихлосмандларининг ҳам эътиборини тортмоқда.

Юлдузли таркиб ва кутилаётган шоу

Финал оқшомида фақат Жустин Биебер эмас, балки бошқа бир қатор жаҳон юлдузлари ҳам саҳнага чиқиши тасдиқланган. Шоу дастуридан қуйидаги ижрочилар ўрин олган:

  • Шакира — футбол турнирларининг доимий ҳамроҳи;
  • Мадонна — поп-мусиқа қироличаси;
  • БТС — Жанубий Кореянинг машҳур К-поп гуруҳи;
  • Бурна Бой — Африка юлдузи;
  • Чрис Мартин (Колдплай) ва Густаво Дудамел.
Ламине Ямал ва Испания терма жамоаси ҳозирда ярим финал остонасида турибди. Агар "қизил фурия" муваффақиятли юришини давом эттирса, Ямал нафақат жаҳон кубоги учун курашиш, балки севгилисининг орзусини амалга ошириш имкониятига ҳам эга бўлади. Бу каби шахсий мотивациялар кўпинча ёш футболчиларнинг майдонда янада ёрқинроқ ўйин кўрсатишига хизмат қилади.

Ламине ЯмалИспанияЖахон ЧемпионатиБарселонаЖустин Биебер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе жароҳатидан фориғ бўлди: Франция сардори Испанияга қарши майдонга тушадиКилиан Мбаппе жароҳатидан фориғ бўлди: Франция сардори Испанияга қарши майдонга тушадиБугун, 18:40Жуд Беллингем жароҳати: Англия терма жамоаси юлдузининг ҳолати хавотир уйғотмоқдаЖуд Беллингем жароҳати: Англия терма жамоаси юлдузининг ҳолати хавотир уйғотмоқдаБугун, 18:39Месси ЖЧ–2026да ҳеч ким уддаламаган натижани қайд этдиМесси ЖЧ–2026да ҳеч ким уддаламаган натижани қайд этдиБугун, 18:04Кейн Норвегия мағлуб этилган ўйиндан сўнг мухлисларга мурожаат қилдиКейн Норвегия мағлуб этилган ўйиндан сўнг мухлисларга мурожаат қилдиБугун, 18:00Хулиан Альварес Англияга қарши ўйин олдидан очиқ баёнот бердиХулиан Альварес Англияга қарши ўйин олдидан очиқ баёнот бердиБугун, 17:56ЖЧ–2026да тарихий ҳолат: яримфиналга рейтингдаги энг кучли тўрт жамоа чиқдиЖЧ–2026да тарихий ҳолат: яримфиналга рейтингдаги энг кучли тўрт жамоа чиқдиБугун, 17:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди