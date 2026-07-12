Ламине Ямалнинг севгилиси ундан Жахон чемпионати финалига чиқишни талаб қилди
Испания терма жамоаси ва "Барселона" клубининг ёш юлдузи Ламине Ямал 2026-йилги Жахон чемпионатида ғалаба қозониш учун кутилмаган, аммо жуда кучли мотивацияга эга бўлди. Футболчининг севгилиси Инес Гарсия ижтимоий тармоқлар орқали ўзига хос мурожаат йўллаб, Ямалдан нима қилиб бўлса ҳам турнир финалига йўлланма олишни сўради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу қизиқарли талабнинг сабаби нафақат спортга бўлган қизиқиш, балки мусиқий дид билан боғлиқ. FIFA томонидан эълон қилинган маълумотларга кўра, Жахон чемпионати финали олдидан ўтказиладиган катта шоуда дунёга машҳур хонанда Жустин Биебер иштирок этиши кутилмоқда. Goal.com нашрининг хабар беришича, Инес Гарсия ушбу хонанданинг ашаддий мухлиси ҳисобланади.
Севилялик блогер ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида Ламине Ямалга қарата: "Севгилим, финалга чиқиш учун нима керак бўлса, ҳаммасини қил. Мени эшитяпсанми? Нима бўлса ҳам!" дея ҳазиломуз, аммо қатъий оҳангда хабар қолдирди. Бу мурожаат қисқа вақт ичида мухлислар орасида кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.
Супер Бовл услубидаги янги форматFIFA 2026-йилги Жахон чемпионати финалини Ню-Жерси штатидаги "МетЛифе Стадиум" ўйингоҳида ўтказишни режалаштирган. Бу сафарги финал анъанавий маросимлардан фарқ қилиб, Американинг машҳур Супер Бовл танаффусидаги шоуларига ўхшаш 11 дақиқалик йирик мусиқий дастурни ўз ичига олади.
Ташкилотчиларнинг мақсади футбол ва поп-маданиятни бирлаштириб, томошабинларга унутилмас лаҳзаларни тақдим этишдир. Жустин Биебер каби юлдузларнинг жалб этилиши турнирнинг нуфузини янада ошириб, нафақат футбол ишқибозлари, балки мусиқа ихлосмандларининг ҳам эътиборини тортмоқда.
Юлдузли таркиб ва кутилаётган шоуФинал оқшомида фақат Жустин Биебер эмас, балки бошқа бир қатор жаҳон юлдузлари ҳам саҳнага чиқиши тасдиқланган. Шоу дастуридан қуйидаги ижрочилар ўрин олган:
- Шакира — футбол турнирларининг доимий ҳамроҳи;
- Мадонна — поп-мусиқа қироличаси;
- БТС — Жанубий Кореянинг машҳур К-поп гуруҳи;
- Бурна Бой — Африка юлдузи;
- Чрис Мартин (Колдплай) ва Густаво Дудамел.
…