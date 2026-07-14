Россиялик мухолифатчи сиёсатчи Борис Надеждин Москвада қўлга олинди

·0·Дунё
Россиялик мухолифатчи сиёсатчи Борис Надеждин Москвада қўлга олинди

Россиялик таниқли сиёсатчи Борис Надеждин 13 июль куни Москвада полиция томонидан қўлга олинди ва бўлимга олиб кетилди. Бу ҳақдаги маълумотни вазиятдан хабардор манбалар ва сиёсатчининг адвокати Дмитрий Трунин тасдиқлади.

Қўлга олинишига нима сабаб бўлди?

Сиёсатчига нисбатан Россия Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 20.3-моддаси (тақиқланган экстремистик рамзларни оммавий намойиш этиш) бўйича иш очилган.

Суриштирувга қуйидаги омиллар сабаб бўлгани айтилмоқда:

  • Эски постдаги ҳавола: Надеждиннинг 2023 йил ноябрь ойида ўз Telegram каналида эълон қилган постида YouTube видеосига ҳавола (линк) бўлган.

  • Навалнийнинг тилга олиниши: Ушбу ҳавола фаол Элвира Вихареванинг «Путинга қарши номзод 2024» номли каналидаги видеога олиб борган ва унда марҳум мухолифатчи Алексей Навалний тилга олинган.

  • Ҳозирда ушбу пост сиёсатчининг каналидан ўчириб ташланган.

Сайловлардан бутунлай четлатиш режасими?

Ушбу ҳибс ва маъмурий иш Надеждиннинг сиёсий фаолиятига жиддий зарба бўлиши мумкин. Бундан атиги бир неча кун олдин, 10 июль куни Россия Адлия вазирлиги уни «хорижий агентлар» рўйхатига киритган эди.

Россия қонунчилигига кўра, «хорижий агент» деб топилган шахсларга барча даражадаги сайловларда номзод сифатида иштирок этиш тақиқланади.

Адвокат Дмитрий Труниннинг таъкидлашича, Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 20.3-моддаси бўйича жаримага тортилган ёки ҳибсга олинган номзодлар ҳам катта эҳтимол билан сайловга қўйилмайди. Бундан ташқари, улар учун тўпланган имзолар ҳам ҳақиқий эмас деб топилади. Ваҳоланки, яқиндагина Надеждин Давлат Думаси сайловларида ўз номзодини қўйишини эълон қилиб, унинг штаби бир нечта шаҳарларда имзо тўплашни бошлаган эди.

Борис Надеждин ким ўзи?

Борис Надеждин Россия сиёсий саҳнасида узоқ йиллик тажрибага эга шахс ҳисобланади:

  • 1999–2003 йилларда «Союз правых сил» (Ўнг кучлар иттифоқи) ҳаракатидан Россия Давлат Думаси депутати бўлган.

  • 2024 йилда у урушга қарши номзод сифатида Россия президенти сайловида иштирок этиш учун ўз номзодини рўйхатдан ўтказишга уринди.

  • Ўшанда бутун Россия бўйлаб уни қўллаб-қувватлаб минглаб одамлар навбатда туриб имзо берган эди, бироқ Марказий сайлов комиссияси имзоларнинг бир қисмини «яроқсиз» деб топиб, уни номзод сифатида рўйхатга олишни рад этган.

Надеждиннинг навбатдаги ҳибсга олиниши экспертлар томонидан Россияда қолган охирги урушга қарши сиёсатчилардан бирининг фаолиятини бутунлай чеклашга уриниш сифатида баҳоланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беларусга борувчилар учун енгиллик: 10 кунлик янги тартибБеларусга борувчилар учун енгиллик: 10 кунлик янги тартибБугун, 08:49Вардавар — Арманистондаги энг қувноқ ва ёрқин байрамлардан бириВардавар — Арманистондаги энг қувноқ ва ёрқин байрамлардан бириБугун, 03:126 ёшли бола дам олиш кунларини тоғ тозалашга бағишлади6 ёшли бола дам олиш кунларини тоғ тозалашга бағишладиБугун, 02:00Трамп самолёти учун Туркияда аэропорт 120 миллион долларга янгиландиТрамп самолёти учун Туркияда аэропорт 120 миллион долларга янгиландиБугун, 01:54Абу Дабида 11 миллиард долларлик орол қурилмоқдаАбу Дабида 11 миллиард долларлик орол қурилмоқдаБугун, 00:36Кўз ёшларини тия олмаган болакай юракларни забт этдиКўз ёшларини тия олмаган болакай юракларни забт этдиКеча, 22:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди