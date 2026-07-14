Россиялик мухолифатчи сиёсатчи Борис Надеждин Москвада қўлга олинди
Россиялик таниқли сиёсатчи Борис Надеждин 13 июль куни Москвада полиция томонидан қўлга олинди ва бўлимга олиб кетилди. Бу ҳақдаги маълумотни вазиятдан хабардор манбалар ва сиёсатчининг адвокати Дмитрий Трунин тасдиқлади.
Қўлга олинишига нима сабаб бўлди?
Сиёсатчига нисбатан Россия Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 20.3-моддаси (тақиқланган экстремистик рамзларни оммавий намойиш этиш) бўйича иш очилган.
Суриштирувга қуйидаги омиллар сабаб бўлгани айтилмоқда:
Эски постдаги ҳавола: Надеждиннинг 2023 йил ноябрь ойида ўз Telegram каналида эълон қилган постида YouTube видеосига ҳавола (линк) бўлган.
Навалнийнинг тилга олиниши: Ушбу ҳавола фаол Элвира Вихареванинг «Путинга қарши номзод 2024» номли каналидаги видеога олиб борган ва унда марҳум мухолифатчи Алексей Навалний тилга олинган.
Ҳозирда ушбу пост сиёсатчининг каналидан ўчириб ташланган.
Сайловлардан бутунлай четлатиш режасими?
Ушбу ҳибс ва маъмурий иш Надеждиннинг сиёсий фаолиятига жиддий зарба бўлиши мумкин. Бундан атиги бир неча кун олдин, 10 июль куни Россия Адлия вазирлиги уни «хорижий агентлар» рўйхатига киритган эди.
Россия қонунчилигига кўра, «хорижий агент» деб топилган шахсларга барча даражадаги сайловларда номзод сифатида иштирок этиш тақиқланади.
Адвокат Дмитрий Труниннинг таъкидлашича, Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 20.3-моддаси бўйича жаримага тортилган ёки ҳибсга олинган номзодлар ҳам катта эҳтимол билан сайловга қўйилмайди. Бундан ташқари, улар учун тўпланган имзолар ҳам ҳақиқий эмас деб топилади. Ваҳоланки, яқиндагина Надеждин Давлат Думаси сайловларида ўз номзодини қўйишини эълон қилиб, унинг штаби бир нечта шаҳарларда имзо тўплашни бошлаган эди.
Борис Надеждин ким ўзи?
Борис Надеждин Россия сиёсий саҳнасида узоқ йиллик тажрибага эга шахс ҳисобланади:
1999–2003 йилларда «Союз правых сил» (Ўнг кучлар иттифоқи) ҳаракатидан Россия Давлат Думаси депутати бўлган.
2024 йилда у урушга қарши номзод сифатида Россия президенти сайловида иштирок этиш учун ўз номзодини рўйхатдан ўтказишга уринди.
Ўшанда бутун Россия бўйлаб уни қўллаб-қувватлаб минглаб одамлар навбатда туриб имзо берган эди, бироқ Марказий сайлов комиссияси имзоларнинг бир қисмини «яроқсиз» деб топиб, уни номзод сифатида рўйхатга олишни рад этган.
Надеждиннинг навбатдаги ҳибсга олиниши экспертлар томонидан Россияда қолган охирги урушга қарши сиёсатчилардан бирининг фаолиятини бутунлай чеклашга уриниш сифатида баҳоланмоқда.
…