Трамп самолёти учун Туркияда аэропорт 120 миллион долларга янгиланди

·27·Дунё
Трамп самолёти учун Туркияда аэропорт 120 миллион долларга янгиланди

Туркия НАТО саммити олдидан Анқарадаги собиқ Этимесгут ҳарбий аэропортини тўлиқ реконструкция қилиш учун 120 миллион доллардан ортиқ маблағ сарфлади. Саккиз ой давом этган кенг кўламли қурилиш ва модернизация ишлари Қатар томонидан АҚШга совға қилинган Boeing 747-8 самолётини қабул қилиш имкониятини яратиш мақсадида амалга оширилди. Бу ҳақда Luxurylaunches нашри хабар берди.

Маълум қилинишича, қиймати тахминан 400 миллион долларга баҳоланадиган ушбу Boeing 747-8 компания томонидан ишлаб чиқарилган энг йирик йўловчи самолётларидан бири ҳисобланади. Унинг узунлиги 76 метрдан ортиқ бўлиб, максимал учиш оғирлиги 442 тоннагача етади. Ана шундай улкан ҳаво кемасини қабул қилиш учун мавжуд инфратузилмани сезиларли даражада такомиллаштиришга тўғри келган.

Шу муносабат билан Анқарадаги Этимесгут ҳарбий аэропорти НАТО саммити арафасида дипломатик хаб сифатида қайта ишга туширилди ва унда қатор муҳим ўзгаришлар амалга оширилди.

Хусусан, учиш-қўниш йўлаги узунлиги 2450 метрдан 3000 метргача оширилди, кенглиги эса 42 метрдан 60 метргача кенгайтирилди. Бу ўзгаришлар туфайли аэропорт Халқаро фуқаро авиацияси ташкилоти (ICAO)нинг Boeing 747-8 ҳамда Airbus A380 каби улкан самолётлар учун талаб қилинадиган энг юқори — “F” тоифасига мослаштирилди.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, Анқаранинг денгиз сатҳидан баланд жойлашгани ва ёз фаслидаги юқори ҳарорат самолётларнинг учиш хусусиятларига таъсир қилади. Шу боис ҳаво кемасининг оғирлиги ва ўлчамлари ҳисобга олиниб, аэропортни реконструкция қилиш зарур деб топилган.

Лойиҳа доирасида янги рулёж йўлаклари барпо этилди, навигация ҳамда ёритиш тизимлари тўлиқ янгиланди. Шунингдек, протокол бинолари кенгайтирилди ва бир вақтнинг ўзида 44 та самолётни қабул қила оладиган 160 минг квадрат метрли перрон қурилди.

Маълумотларга кўра, мазкур Boeing 747-8 аввал Қатар амирининг шахсий самолёти сифатида хизмат қилган. Кейинчалик у АҚШга совға қилинган ва ҳозирда эскирган VC-25A ўрнига АҚШ президентининг янги Air Force One самолёти сифатида қайта жиҳозланиши режалаштирилмоқда. НАТО саммити вақтида айнан ушбу лайнер тадбирга келган энг йирик ҳаво кемаси бўлган.

Аввалроқ Дональд Трампга Туркия сафари чоғида эҳтимолий суиқасд тайёрланаётгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Маълумотларга кўра, разведка огоҳлантирувидан кейин унинг Анқарадан учиб кетадиган самолёти алмаштирилган. Бироқ қайтиш йўлида Трамп ўзининг аввалги самолётидан фойдаланиб, бу қарорини «носталгия» билан изоҳлаган. Кейин у Буюк Британиядаги Милденхолл авиабазасига қўниб, у ердан Қатар томонидан тақдим этилган Boeing 747-8 самолётига ўтириб АҚШга парвоз қилган.

ТуркияАнқараНАТОБоинг 747-8Қатар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

6 ёшли бола дам олиш кунларини тоғ тозалашга бағишлади6 ёшли бола дам олиш кунларини тоғ тозалашга бағишладиБугун, 02:00Абу Дабида 11 миллиард долларлик орол қурилмоқдаАбу Дабида 11 миллиард долларлик орол қурилмоқдаБугун, 00:36Кўз ёшларини тия олмаган болакай юракларни забт этдиКўз ёшларини тия олмаган болакай юракларни забт этдиКеча, 22:09Кадр ортидан қувган сайёҳ бизоннинг ҳужумига учрадиКадр ортидан қувган сайёҳ бизоннинг ҳужумига учрадиКеча, 21:54Иссиқда олти фарзандини машинада ташлаб кетган ота-она ушландиИссиқда олти фарзандини машинада ташлаб кетган ота-она ушландиКеча, 19:48Норвегия денгизидан 300 йиллик хазинага тўла кема топилдиНорвегия денгизидан 300 йиллик хазинага тўла кема топилдиКеча, 18:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди