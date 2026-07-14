АҚШ -Эрон уруш оловида: Трамп кутилмаган буйруқ берди, илк бор дронлар қўлланди

·69·Дунё
АҚШ -Эрон уруш оловида: Трамп кутилмаган буйруқ берди, илк бор дронлар қўлланди

Яқин Шарқда вазият яна кескинлашди. АҚШ Президенти Дональд Трампнинг Эрон ҳудудига берган яширин зарбалари ва Ҳўрмуз бўғозида бошланган янги ҳарбий амалиётлар Оқ уй ва Конгресс ўртасидаги сиёсий низони чигаллаштириб юборди. Шу билан бирга, ҳарбий тўқнашувларда илк бор инсоният тарихида янги қурол тури синовдан ўтказилди.

Вазиятнинг энг сўнгги ва шошилинч тафсилотлари билан Zamin.uz шарҳида танишинг.

Трамп ва Конгресс ўртасидаги конституциявий уруш

The New York Times нашрининг хабар беришича, Дональд Трамп 10 июль куни Конгресс раҳбарларига йўллаган расмий мактубида АҚШ ҳарбийлари Эрон ҳудудидаги бир қатор нишонларга «мудофаа хусусиятига эга» зарбалар берганини маълум қилган. 13 июль куни жамоатчиликка ошкор бўлган ушбу мактуб Оқ уй ва қонун чиқарувчи орган ўртасидаги эски низони қайта алангалатди.

Низонинг мазмуни: АҚШ Конгрессининг ҳар икки палатаси аввалроқ президентдан ҳарбий ҳаракатларни бошлаш ёки давом эттириш учун расмий розилик олишни талаб қилувчи қарорларни қабул қилган эди. Бироқ Оқ уй Трамп Қуролли кучлар Олий қўмондони сифатида ўз конституциявий ваколатлари доирасида мустақил ҳаракат қилиш ҳуқуқига эга эканини даъво қилмоқда.

Ҳарбий амалиётлар: Тарихда илк бор денгиз дронлари қўлланди

АҚШ Марказий қўмондонлиги (CENTCOM) Эронга қарши кенг кўламли ҳарбий босимни бошлади. Сўнгги кунларда қуйидаги фавқулодда ҳарбий ҳаракатлар амалга оширилди:

  • Учинчи кечки операция: 13 июль куни Вашингтон вақти билан соат 16:45 да Трампнинг тўғридан-тўғри буйруғи билан Эрон қуролли кучларига қарши навбатдаги ҳаво ҳужумлари бошланди. Мақсад — Эроннинг Ҳўрмуз бўғозидаги фуқаролик кемаларига таҳдид солиш имкониятларини йўқотиш.

  • Денгиз блокадаси тикланди: 14 июль кечқурундан бошлаб Эрон портларига кираётган ва у ердан чиқаётган барча кемалар АҚШ ҳарбий-денгиз кучлари томонидан қаттиқ назоратга олинади. Халқаро қонунларни бузмаган тинчликсевар кемалар учун ҳаракатланиш очиқ қолади.

  • Тарихий ҳужум: 12 июль куни Бандар-Аббосдаги Эрон ҳарбий-денгиз базасига қилинган ҳужумда АҚШ армияси илк бор учта учувчисиз денгиз дронидан (сув усти катер-дронлари) ҳужумкор мақсадларда фойдаланди. Бу АҚШ ҳарбий тарихидаги илк тажриба бўлди.

Эроннинг жавоб зарбаси ва синган тинчлик битими

Эрон томони ҳам АҚШ ҳужумларини жавобсиз қолдирмади. Мамлакат давлат телерадиокомпанияси (IRIB) берган хабарга кўра, Эрон қуролли кучлари учувчисиз учиш аппаратлари (камикадзе дронлар) орқали Кувайт ҳудудида жойлашган АҚШ ҳарбий базаларига зарбалар йўллаган.

Ваҳоланки, шу йилнинг 17 июнь куни икки давлат ўртасида жанговар ҳаракатларни тўхтатиш ва Ҳўрмуз бўғозидаги блокадани бекор қилиш бўйича келишув имзоланган эди. Бироқ ушбу тинчлик узоққа чўзилмади:

Сана

Воқеа ривожи ва тўқнашувлар хронологияси

17 июнь

АҚШ ва Эрон ўртасида вақтинчалик тинчлик битими имзоланди.

25 июнь

Эрон дрони Ҳўрмуз бўғозидаги тинч аҳоли танкерига ҳужум қилди. Битим бузилди.

7-8 июль

АҚШ ҳаво зарбаларини бошлади. Трамп НАТО саммитида Эрон билан меморандум бекор қилинганини ва Теҳрон билан шахсан музокара олиб бормаслигини эълон қилди. Нефт санкциялари қайта тикланди.

11 июль

Ёпиқ эшиклар ортида Эрон расмийлари айбни «назоратдан чиққан тузилмалар»га юклади.

12-13 июль

Бандар-Аббосга денгиз дронлари ҳужуми ва АҚШнинг учинчи йирик операцияси бошланди.

Орқа эшик ортидаги сирли сўзлашувлар: «Биз хато қилдик»

Вазият қанчалик таранг бўлмасин, дипломатик каналлар бутунлай ёпилгани йўқ. Reuters агентлигининг ишончли манбаларга таяниб хабар беришича, 11 июль куни бўлиб ўтган махфий музокараларда Эрон вакиллари кутилмаган баёнот билан чиқишган.

Дипломатик сизиб чиқиш: Эронлик расмийлар Ҳўрмуз бўғозидаги тинч аҳоли кемаларига қилинган ҳужумлар расмий Теҳроннинг буйруғи эмаслигини, балки «назоратдан чиққан айрим ички гуруҳлар» томонидан амалга оширилганини даъво қилишган. Музокараларда иштирок этган Эрон вакили очиқчасига: «Биз хатога йўл қўйдик. Энди музокараларни давом эттирайлик», дея АҚШдан келишувга қайтишни сўраган.

Ҳозирча Оқ уй ушбу таклифга қатъий рад жавобини берган ва иқтисодий ҳамда ҳарбий босимни максимал даражага кўтаришда давом этмоқда. Саноат ва халқаро савдо учун энг муҳим артерия ҳисобланган Ҳўрмуз бўғозидаги уруш олови жаҳон бозорида нефть нархларининг кескин кўтарилишига олиб келиши мумкин.

Доналд ТрампЭронАҚШНью-Йорк ТаймсСЕНТКОМ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трампдан кутилмаган юриш: АҚШ Ҳўрмузни назоратга олиб 20 %лик тариф жорий этдиТрампдан кутилмаган юриш: АҚШ Ҳўрмузни назоратга олиб 20 %лик тариф жорий этдиБугун, 10:23Россиялик мухолифатчи сиёсатчи Борис Надеждин Москвада қўлга олиндиРоссиялик мухолифатчи сиёсатчи Борис Надеждин Москвада қўлга олиндиБугун, 09:15Беларусга борувчилар учун енгиллик: 10 кунлик янги тартибБеларусга борувчилар учун енгиллик: 10 кунлик янги тартибБугун, 08:49Вардавар — Арманистондаги энг қувноқ ва ёрқин байрамлардан бириВардавар — Арманистондаги энг қувноқ ва ёрқин байрамлардан бириБугун, 03:126 ёшли бола дам олиш кунларини тоғ тозалашга бағишлади6 ёшли бола дам олиш кунларини тоғ тозалашга бағишладиБугун, 02:00Трамп самолёти учун Туркияда аэропорт 120 миллион долларга янгиландиТрамп самолёти учун Туркияда аэропорт 120 миллион долларга янгиландиБугун, 01:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди