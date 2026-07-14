Учиш-қўниш йўлагига чиққан қуён учта рейсга халақит берди

·0·Дунё
Учиш-қўниш йўлагига чиққан қуён учта рейсга халақит берди

Германиянинг Дрезден аэропортида содир бўлган ғайриоддий ҳодиса бир неча авиарейслар жадвалига таъсир кўрсатди. Учиш-қўниш йўлагида қуён пайдо бўлиши оқибатида учта самолёт ўз вақтида қўна олмади.

Bild нашрининг хабар беришича, ҳаво кемалари қўнишга тайёрланаётган вақтда учиш-қўниш йўлагида қуён пайдо бўлган. Ҳодиса натижасида ҳайвон нобуд бўлган, аммо хавфсизлик талаблари асосида аэропортда махсус текширув ишлари бошланган.

Шу сабабли Ганновердан келган Cessna ҳамда Барселонадан парвоз қилган Airbus A321 самолётлари қарийб ярим соат давомида аэропорт устида айланиб туришга мажбур бўлди. Яна бир мунтазам рейс эса Дрезден ўрнига Лейпциг аэропортига йўналтирилди.

Маълум қилинишича, воқеа 12 июль куни соат 20:00 атрофида юз берган. Ҳайвон самолёт қўнаётган пайтда учиш-қўниш йўлагига чиқиб қолган. Самолётга зарар етмаган бўлса-да, амалдаги хавфсизлик қоидаларига мувофиқ йўлак зудлик билан ёпилган.

Шундан сўнг аэропорт ходимлари ва ўт ўчириш хизмати вакиллари йўлакни тўлиқ текшириб, ҳайвон қолдиқларини олиб ташлаган ҳамда тозалаш ишларини амалга оширган. Натижада учиш-қўниш йўлаги 20:10 дан 20:40 гача ёпиқ қолган.

Барча текширувлар якунлангач, аэропорт фаолияти одатий тартибда қайта тикланган ва рейслар ҳаракати давом этган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тожикистоннинг Суғд вилоятида кучли сел оқими кузатилдиТожикистоннинг Суғд вилоятида кучли сел оқими кузатилдиБугун, 11:52Трампдан кутилмаган юриш: АҚШ Ҳўрмузни назоратга олиб 20 %лик тариф жорий этдиТрампдан кутилмаган юриш: АҚШ Ҳўрмузни назоратга олиб 20 %лик тариф жорий этдиБугун, 10:23АҚШ -Эрон уруш оловида: Трамп кутилмаган буйруқ берди, илк бор дронлар қўлландиАҚШ -Эрон уруш оловида: Трамп кутилмаган буйруқ берди, илк бор дронлар қўлландиБугун, 09:23Россиялик мухолифатчи сиёсатчи Борис Надеждин Москвада қўлга олиндиРоссиялик мухолифатчи сиёсатчи Борис Надеждин Москвада қўлга олиндиБугун, 09:15Беларусга борувчилар учун енгиллик: 10 кунлик янги тартибБеларусга борувчилар учун енгиллик: 10 кунлик янги тартибБугун, 08:49Вардавар — Арманистондаги энг қувноқ ва ёрқин байрамлардан бириВардавар — Арманистондаги энг қувноқ ва ёрқин байрамлардан бириБугун, 03:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди