Учиш-қўниш йўлагига чиққан қуён учта рейсга халақит берди
Германиянинг Дрезден аэропортида содир бўлган ғайриоддий ҳодиса бир неча авиарейслар жадвалига таъсир кўрсатди. Учиш-қўниш йўлагида қуён пайдо бўлиши оқибатида учта самолёт ўз вақтида қўна олмади.
Bild нашрининг хабар беришича, ҳаво кемалари қўнишга тайёрланаётган вақтда учиш-қўниш йўлагида қуён пайдо бўлган. Ҳодиса натижасида ҳайвон нобуд бўлган, аммо хавфсизлик талаблари асосида аэропортда махсус текширув ишлари бошланган.
Шу сабабли Ганновердан келган Cessna ҳамда Барселонадан парвоз қилган Airbus A321 самолётлари қарийб ярим соат давомида аэропорт устида айланиб туришга мажбур бўлди. Яна бир мунтазам рейс эса Дрезден ўрнига Лейпциг аэропортига йўналтирилди.
Маълум қилинишича, воқеа 12 июль куни соат 20:00 атрофида юз берган. Ҳайвон самолёт қўнаётган пайтда учиш-қўниш йўлагига чиқиб қолган. Самолётга зарар етмаган бўлса-да, амалдаги хавфсизлик қоидаларига мувофиқ йўлак зудлик билан ёпилган.
Шундан сўнг аэропорт ходимлари ва ўт ўчириш хизмати вакиллари йўлакни тўлиқ текшириб, ҳайвон қолдиқларини олиб ташлаган ҳамда тозалаш ишларини амалга оширган. Натижада учиш-қўниш йўлаги 20:10 дан 20:40 гача ёпиқ қолган.
Барча текширувлар якунлангач, аэропорт фаолияти одатий тартибда қайта тикланган ва рейслар ҳаракати давом этган.
…