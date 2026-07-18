Honor ўзига хос Робот Пҳоне учун буюртма олишни бошлади: Титанли робот-камера
Смартфонлар бозорида инновациялар пойгаси янги босқичга чиқмоқда. Honor компанияси ўзининг энг ноодатий қурилмаларидан бири — Робот Пҳоне учун расман олдиндан буюртма олишни бошлади. Ушбу қурилма нафақат техник хусусиятлари, балки мобил саноатда ҳали кузатилмаган роботлаштирилган камера тизими билан технология ихлосмандлари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги смартфоннинг сотувлари жорий йилнинг август ойида старт олади. Ҳозирда Хитой бозорида буюртма берган мижозлар учун бир қатор имтиёзлар, жумладан, Ёё шахсий ёрдамчисига умрбод обуна, кенгайтирилган сервис хизмати ва махсус аксессуарлар тўплами тақдим этилмоқда. Бу каби бонуслар компаниянинг янги форматдаги қурилмани оммалаштиришга бўлган жиддий интилишидан далолат беради.
Тўрт ўқли роботлаштирилган осма ва титан корпусРобот Пҳоне моделининг бошқа смартфонлардан ажратиб турувчи асосий жиҳати — унинг тўрт ўқли роботлаштирилган камераси ҳисобланади. Титан қотишмасидан тайёрланган ушбу механизм одатий ҳолатда корпус ичида яширин бўлади. Камера иловаси ишга туширилиши билан модул бор-йўғи 0,8 сония ичида ташқарига чиқади. Бу механизм 360 даражага айланиш имкониятига эга бўлиб, объектни интеллектуал кузатиш функциясини қўллаб-қувватлайди.
Техник нуқтаи назардан, қурилмадаги механик стабилизация СИПА 5.5 даражасига мос келади, бу эса профессионал камералар даражасидаги барқарорликни таъминлайди. Шунингдек, роботлаштирилган камера сунъий интеллект билан мулоқот жараёнида ўзига хос "ҳиссиётларни" визуал ифодалаш учун ҳам хизмат қилиши кутилмоқда.
Профессионал даражадаги сурат ва видео имкониятлариСмартфоннинг камера тизими ҳам ҳайратланарли кўрсаткичларга эга. Асосий модул 200 мегапикселли датчик (ф/1.6) билан жиҳозланган бўлса, унга 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли объектив ва яна бир 200 мегапикселли перископик телефото-камера ҳамроҳлик қилади. Honor компанияси ушбу моделда машҳур ARRI бренди билан ҳамкорлик ўрнатган.
Ушбу ҳамкорлик натижасида Робот Пҳоне фойдаланувчилари Лог-К форматида видео ёзиш ва профессионал ЛУТ ранг профилларидан фойдаланиш имконига эга бўладилар. Бу эса смартфонни мобил видеографлар ва профессионал контент яратувчилар учун идеал иш қуролига айлантиради.
Кучли техник таъминот ва қувватДастлабки маълумотларга кўра, қурилма қуйидаги техник хусусиятларга эга бўлади:
- Snapdragon 8 Элите Ген 5 платформаси;
- 6,4 дюймли, 1,5K аниқликдаги текис экран;
- 120 В қувватга эга тезкор зарядлаш технологияси;
- Титан қотишмасидан ишланган мустаҳкам корпус элементлари.
…