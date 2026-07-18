Honor ўзига хос Робот Пҳоне учун буюртма олишни бошлади: Титанли робот-камера

·29·Техно
Honor ўзига хос Робот Пҳоне учун буюртма олишни бошлади: Титанли робот-камера

Смартфонлар бозорида инновациялар пойгаси янги босқичга чиқмоқда. Honor компанияси ўзининг энг ноодатий қурилмаларидан бири — Робот Пҳоне учун расман олдиндан буюртма олишни бошлади. Ушбу қурилма нафақат техник хусусиятлари, балки мобил саноатда ҳали кузатилмаган роботлаштирилган камера тизими билан технология ихлосмандлари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги смартфоннинг сотувлари жорий йилнинг август ойида старт олади. Ҳозирда Хитой бозорида буюртма берган мижозлар учун бир қатор имтиёзлар, жумладан, Ёё шахсий ёрдамчисига умрбод обуна, кенгайтирилган сервис хизмати ва махсус аксессуарлар тўплами тақдим этилмоқда. Бу каби бонуслар компаниянинг янги форматдаги қурилмани оммалаштиришга бўлган жиддий интилишидан далолат беради.

Тўрт ўқли роботлаштирилган осма ва титан корпус

Робот Пҳоне моделининг бошқа смартфонлардан ажратиб турувчи асосий жиҳати — унинг тўрт ўқли роботлаштирилган камераси ҳисобланади. Титан қотишмасидан тайёрланган ушбу механизм одатий ҳолатда корпус ичида яширин бўлади. Камера иловаси ишга туширилиши билан модул бор-йўғи 0,8 сония ичида ташқарига чиқади. Бу механизм 360 даражага айланиш имкониятига эга бўлиб, объектни интеллектуал кузатиш функциясини қўллаб-қувватлайди.

Техник нуқтаи назардан, қурилмадаги механик стабилизация СИПА 5.5 даражасига мос келади, бу эса профессионал камералар даражасидаги барқарорликни таъминлайди. Шунингдек, роботлаштирилган камера сунъий интеллект билан мулоқот жараёнида ўзига хос "ҳиссиётларни" визуал ифодалаш учун ҳам хизмат қилиши кутилмоқда.

Профессионал даражадаги сурат ва видео имкониятлари

Смартфоннинг камера тизими ҳам ҳайратланарли кўрсаткичларга эга. Асосий модул 200 мегапикселли датчик (ф/1.6) билан жиҳозланган бўлса, унга 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли объектив ва яна бир 200 мегапикселли перископик телефото-камера ҳамроҳлик қилади. Honor компанияси ушбу моделда машҳур ARRI бренди билан ҳамкорлик ўрнатган.

Ушбу ҳамкорлик натижасида Робот Пҳоне фойдаланувчилари Лог-К форматида видео ёзиш ва профессионал ЛУТ ранг профилларидан фойдаланиш имконига эга бўладилар. Бу эса смартфонни мобил видеографлар ва профессионал контент яратувчилар учун идеал иш қуролига айлантиради.

Кучли техник таъминот ва қувват

Дастлабки маълумотларга кўра, қурилма қуйидаги техник хусусиятларга эга бўлади:

  • Snapdragon 8 Элите Ген 5 платформаси;
  • 6,4 дюймли, 1,5K аниқликдаги текис экран;
  • 120 В қувватга эга тезкор зарядлаш технологияси;
  • Титан қотишмасидан ишланган мустаҳкам корпус элементлари.
Ўзбекистон бозори учун ушбу қурилма ҳозирча расман эълон қилинмаган бўлса-да, Honor брендининг мамлакатимиздаги фаоллигини ҳисобга олсак, Робот Пҳоне келажакда инновацион гаджетлар ишқибозлари учун қизиқарли таклифга айланиши мумкин.

HonorРобот ПҳонеСмартфонТехнологияКамера
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роботлар жанги: Шенчженда ЭнгинеАИ T800 гуманоидлари ўртасида илк турнир ўтказилдиРоботлар жанги: Шенчженда ЭнгинеАИ T800 гуманоидлари ўртасида илк турнир ўтказилдиБугун, 14:52NASA Ойнинг орқа томонига парвозни бекор қилди: 73 миллион долларлик лойиҳа тўхтатилдиNASA Ойнинг орқа томонига парвозни бекор қилди: 73 миллион долларлик лойиҳа тўхтатилдиБугун, 14:28Amazon Веб Сервисес тизимидаги хатолик: Мижозларга триллионлаб долларлик ҳисоблар келдиAmazon Веб Сервисес тизимидаги хатолик: Мижозларга триллионлаб долларлик ҳисоблар келдиБугун, 13:21SpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг қувватли кран ёрдамида Мечазилла минорасини қурмоқдаSpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг қувватли кран ёрдамида Мечазилла минорасини қурмоқдаБугун, 12:59Эрон АҚШнинг Баҳрайндаги сунъий интеллект маркази йўқ қилинганини эълон қилдиЭрон АҚШнинг Баҳрайндаги сунъий интеллект маркази йўқ қилинганини эълон қилдиБугун, 12:26Илон Маскнинг Колоссус суперкомпьютери АҚШ Мудофаа вазирлиги хизматига ўтиши мумкинИлон Маскнинг Колоссус суперкомпьютери АҚШ Мудофаа вазирлиги хизматига ўтиши мумкинБугун, 11:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди