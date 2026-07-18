Ҳиндистонда тимсоҳ 12 ёшли болага ҳужум қилди

·84·Дунё
Ҳиндистонда тимсоҳ 12 ёшли болага ҳужум қилди

Ҳиндистоннинг Уттар-Прадеш штатида рўй берган фожиали ҳодиса маҳаллий аҳолини ларзага солди. 16 июль куни Баҳрайч туманида 12 ёшли бола дарё бўйида тимсоҳ ҳужумига учраб, ҳалок бўлди. Бу ҳақда The Times of India нашри хабар берди.

Маълумотларга кўра, олтинчи синф ўқувчиси амакиси билан шоли даласида ишлагач, уйига қайтаётиб дарё бўйида қўл-оёқларини юваётган пайтда тимсоҳ унга ташланган. Йиртқич боланинг оёғидан тишлаб, уни сувга судраб кетган.

Воқеадан сўнг маҳаллий аҳоли ва қутқарувчилар қидирув ишларини бошлаган. Тахминан беш соат давом этган қидирувдан кейин боланинг жасади дарёдан топилган.

Ўрмон хўжалиги мутахассислари тимсоҳ жасадга қисман шикаст етказганини маълум қилган. Шунингдек, маҳаллий полиция ҳодиса юзасидан суриштирув олиб бораётганини ҳамда ижтимоий тармоқларда тарқалган воқеа акс этган видеонинг ҳақиқийлигини тасдиқлаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрон АҚШга икки-уч кунлик муддат берди: янги таҳдид янградиЭрон АҚШга икки-уч кунлик муддат берди: янги таҳдид янградиБугун, 17:54Ҳиндистон Бош вазири Нарендра Моди мамлакат аҳолисини тозаликка чақирмоқдаҲиндистон Бош вазири Нарендра Моди мамлакат аҳолисини тозаликка чақирмоқдаБугун, 17:28Исроил Ливан жанубидаги учта мактабни вайрон қилдиИсроил Ливан жанубидаги учта мактабни вайрон қилдиБугун, 17:21Туркияда эркак рафиқасининг бурнини тишлаб узиб олдиТуркияда эркак рафиқасининг бурнини тишлаб узиб олдиБугун, 17:18Дунёнинг энг мазали таомлари қайси давлатда? Рейтинг эълон қилиндиДунёнинг энг мазали таомлари қайси давлатда? Рейтинг эълон қилиндиБугун, 16:42Хитойда пляжга 100 мингга яқин ўлик балиқлар чиқиб қолди (видео)Хитойда пляжга 100 мингга яқин ўлик балиқлар чиқиб қолди (видео)Бугун, 14:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?